Sieben-Tore-Schützenfest: Bayern demontiert Bochum

Einen Tag vor dem Besuch auf dem Oktoberfest gelang dem FC Bayern die bislang überzeugendste Vorstellung der Saison: Mit 7:0 überrannte der FCB den VfL Bochum.

Zu einem Außenbereich des Oktoberfestes wurde am Samstagnachmittag die Allianz Arena München umgewidmet: Vor Spielbeginn gegen den VfL Bochum spielte eine Blaskapelle die Vereinshymne, der ehemalige FCB-Torjäger Roy Makaay kam in Lederhose und überhaupt schien mit dem VfL Bochum die perfekte Mannschaft für ein Heimspiel zur Wiesn-Halbzeit gekommen.

Bochum und der FC Bayern unterhalten eine Fanfreundschaft, was gute Stimmung zwischen den Fanlagern garantiert; sportlich ist der VfL speziell auswärts eine gern gesehene Kundschaft. Letztlich wurde es folgerichtig ein Spiel ganz nach dem Geschmack der Gastgeber: Mit 7:0 siegte der FC Bayern vor dem obligatorischen Besuch der Bayern auf dem Volksfest gegen teils überforderte Bochumer. Speziell in der ersten Halbzeit sah das Team von Thomas Letsch über weite Strecken gar kein Land.

Tuchel brachte Choupo-Moting in die Startelf - der zahlte sofort zurück

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte im Vergleich zum 4:3 gegen Manchester United auf vier Positionen gewechselt: Eric Maxim Choupo-Moting, Moussar Mazraoui, Matthijs de Ligt und Kingsley Coman rotierten in die Startelf; dafür nahmen Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Dayot Upamecano auf der Bank Platz. Taktisch hatte der Coach auf ein 4-2-2-2 umgestellt - wohl, um die tief gestaffelten Bochumer früh unter Druck zu setzen. Harry Kane bekam mit Choupo-Moting erstmals einen Sturmpartner - und etwas überraschend hieß der nicht Mathys Tel. Der 18-jährige Franzose hatte gegen Manchester mal wieder kurz nach seiner Einwechslung getroffen und ist drauf und dran, sich zum Shootingstar der Bayern zu steigern. Für einen Startelfeinsatz hat es in dieser Bundesligasaison aber noch nicht gereicht.

Nach 38 Sekunden wäre dieser Plan beinahe schon aufgegangen: Nach einer Flanke von Coman drückte Choupo-Moting den Ball aus fünf Metern per Kopf aufs Tor, Manuel Riemann im Bochum-kasten hielt aber. Wenig später war es aber dieselbe Kombination, die zum Tor führte: Über kam der Ball von links in den Strafraum, wo der kamerunische Nationalstürmer aus kurzer Distanz vollendete. Zuvor hatte Sané im Stile eines Mittelfeldregisseurs den öffnenden Pass auf den Franzosen gespielt - das 1:0 (4.).

Auf einmal klappte alles - auch die Ecken von Kimmich

Sah leicht aus, war es wohl auch - und kurz darauf erwies sich Bochum erneut als freundlicher Gast. Im Strafraum schien die Szene nach einem Ballverlust von Davies schon geklärt, doch der Ball flipperte zu Kane. Der ließ sich nicht zweimal bitten und schoss zu seinem fünften Tor im fünften Ligaspiel ein (12.). Bochum, das eben nicht nur tief stehen, sondern die Bayern aggressiv anlaufen wollte, hatte die bittere Quittung für den mutigen Ansatz erhalten. Und es kam noch besser: de Ligt köpfte nach einer Ecke von Kimmich zum 3:0 ein (29.). Nun führten auch die oft kritisierten Ecken des Kapitäns schon zu Toren - es schien alles zu klappen.

Bei dieser Gelegenheit zeigte Harry Kane einmal mehr, dass viel mehr in ihm steckt als "nur" ein Torjäger: Mit einem genialen Pass brachte er Sané völlig frei in Position vor dem VfL-Tor - und der konnte sich das Eck aussuchen. Er nahm das linke und stellte auf 4:0 (38.). Die Bilanz zur Halbzeit: 15:2 Torschüsse für die Bayern.

Tuchel verschaffte der Jugend Spielminuten - die dankte es ihm postwendend

Nach dem Seitenwechsel schaltete der FC Bayern zwar einen Gang zurück, doch auch das reichte noch um den Torreigen nicht zum Versiegen zu bringen: Harry Kane stellte per verwandelten Handelfmeter auf 5:0 (55.). VfL-Verteidiger Ordets hatte den Ball bei einer Großchance von Choupo-Moting per Hand geklärt. Tuchel brachte nun Talente wie den schon früher erwarteten Tel für Choupo-Moting (65.) und Frans Krätzig für Davies. Wichtige Spielminuten für den 18-Jährigen und den 20-Jährigen - und Krätzig führte sich gleich mal ein. Einen Distanzschuss des Abwehrspielers konnte Riemann nur knapp entschärfen (67.). Schon in der Vorberereitung hatte Krätzig mit einem Klasse-Tor gegen Liverpool aufhorchen lassen.

Klar, dass an einem solchen Tag auch das halbe Dutzend noch vollgemacht werden musste - und irgendwie auch klar, dass es der zweite Jungprofi sein musste: Mathy Tel schlenzte den Ball nach Kane-Vorlage in den Bochumer Kasten (81.). es war bereits der dritte Ligatreffer des Teenagers. Sané, erneut äußerst formstark, hätte beinahe noch das siebte Tor besorgt (87.). Das erledigte dann Kane für ihn auf Vorlage von Mazraoui für ihn (88.). Es war nicht nur das 7:0, sondern auch das insgesamt siebte Tor des Engländers in dieser Bundesliga-Saison. Dann war Schluss - zum Glück für den VfL Bochum.