Bayern München - Slovan Bratislava live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der FC Bayern München und Slovan Bratislava stehen sich am letzten Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League gegenüber. In den jüngsten Partien zeigten beide Teams unterschiedliche Leistungen. Der FC Bayern musste eine unerwartete 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam hinnehmen, was die direkte Qualifikation für das Achtelfinale erschwert. Trotz Bemühungen von Spielern wie Kingsley Coman und Harry Kane gelang es den Münchnern nicht, die niederländische Abwehr zu durchbrechen.

Slovan Bratislava hingegen zeigte sich im letzten Spiel kämpferisch, musste sich jedoch mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben. Trotz eines späten Treffers von Metsoko in der 85. Minute konnte die Mannschaft das Blatt nicht mehr wenden. Generell sah es für Bratislava während der Champions League 2024/2025 bislang nicht sonderlich gut aus. Die Mannschaft unter Trainer Vladimír Weiss konnte in den ersten sieben Spielen des Turniers noch keinen einzigen Punkt erzielen. Selbst ein Sieg gegen die Bayern würde für den Einzug in die Play-offs nicht reichen.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann genau die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Slovan Bratislava stattfindet. Außerdem lesen Sie, wo die Partie im TV und Stream übertragen wird und wie sich die beiden Mannschaften in vergangenen Spielen trennten.

Bayern München - Bratislava in der Champions League 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, spielt der FC Bayern München im Heimspiel gegen Slovan Bratislava. Die Partie wird laut Spielplan der Champions League 24/25 um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

FC Bayern München vs. Slovan Bratislava live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Am 8. Spieltag der Champions League stehen alle 18 Partien zeitgleich auf dem Programm. Die Spiele werden am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, um 21 Uhr angepfiffen und exklusiv bei DAZN übertragen.

An den Übertragungsrechten für die Champions-League-Saison 2024/25 ändert sich ansonsten aber nichts. DAZN und Amazon Prime Video bleiben die Hauptanbieter für die Live-Übertragungen in Deutschland. Eine Ausnahme bildet das Finale am 31. Mai 2025, das im Free-TV ausgestrahlt wird und somit auch Zuschauern ohne kostenpflichtige Abonnements zugänglich ist.

Wer die Spiele am 8. Spieltag der Champions League 24/25 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streaming-Dienst DAZN. Preislich starten die einzelnen Pakete bei 34,99 Euro im Monat.

Das sind alle Infos zum CL-Spiel Bayern gegen Bratislava in der Übersicht:

Spiel: FC Bayern München - Slovan Bratislava, Ligaphase der Champions League 24/25, 8. Spieltag

Datum: Mittwoch, 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayern gegen Bratislava in der Champions League: Bilanz der beiden Mannschaften

Laut sportschau.de haben der FC Bayern München und Slovan Bratislava noch nie zuvor gegeneinander gespielt. Die Begegnung am 8. Spieltag wird daher eine Premiere für beide Teams. Der FCB hat allerdings deutlich mehr Champions League-Erfahrung als die Mannschaft aus der Slowakei. Der FC Bayern nimmt in der Saison 24/25 bereits das 28. Mal an dem Wettbewerb teil. Bratislava ist in der aktuellen Saison das zweite Mal in der Champions League vertreten.