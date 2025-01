Bayern München - Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesliga in der englischen Woche

Am 10. Januar startet in der Bundesliga nach der Winterpause wieder das Alltagsgeschäft. Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München steht nach dem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach das erste Heimspiel der Rückrunde auf dem Programm. Die Münchner empfangen die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena. Während die Bayern auch in dieser Saison als heißer Anwärter auf die Meisterschaft gelten und regelmäßig mit starken Leistungen punkten, stecken die Kraichgauer in einer sportlichen Krise.

Für die Mannschaft von Übungsleiter Christian Ilzer geht es momentan in erster Linie darum, nicht auf den Relegationsplatz oder gar einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Vor allem defensiv präsentiert sich die TSG in der aktuellen Spielzeit sehr anfällig, zudem hat das Team einige Verletzte zu beklagen und dementsprechend mit Personalsorgen zu kämpfen. Auch in der Europa League konnte der Verein bisher kaum punkten. Nach sechs Spielen hat Hoffenheim einen Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Wann genau findet die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim statt? Wann ist der Anpfiff und wie sieht es mit der Übertragung im Free-TV und Stream aus? Die Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos rund um die Begegnung am 17. Spieltag gibt es hier.

FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie eingangs bereits erwähnt, treffen der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim am 17. Bundesliga-Spieltag aufeinander, also am 15. Januar 2025. Dieser Termin fällt auf einen Mittwoch, es handelt sich nämlich um eine sogenannte englische Woche. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt um Punkt 20.30 Uhr. Das Stadion in der bayrischen Landeshauptstadt ist die Heimspielstätte der Münchner.

Bayern München - TSG Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesliga

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim wird kostenlos im Free-TV übertragen, genauer gesagt im Programm des Senders SAT.1. Wer sich das Spiel anschauen möchte, braucht also nur zur angegebenen Uhrzeit den Fernseher einzuschalten. Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Partie live im Stream zu verfolgen - dies funktioniert unter anderem über die Streaming-Plattform Joyn. Weitere Optionen sind ran.de sowie die ran-App. Dort wird jeweils auch eine Live-Übertragung angeboten. Hier noch einmal alle Infos rund um das Spiel FC Bayern - TSG Hoffenheim im Überblick:

Spiel: FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim (17. Spieltag)

Datum: Mittwoch, 15. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: SAT.1

Übertragung im Live-Stream: Joyn , ran.de , ran -App

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Das sagt die Bilanz

Laut fussballdaten.de sind der FC Bayern und die TSG Hoffenheim bislang in 33 Partien gegeneinander angetreten. Die Bilanz spricht dabei eine ziemlich klare Sprache: Während die Münchner insgesamt 21 Spiele gewinnen konnten, gingen die Kraichgauer lediglich fünfmal als Sieger vom Platz. Sieben Begegnungen endeten außerdem mit geteilten Punkten. Das Torverhältnis fällt mit 35:79 ebenfalls deutlich zugunsten des deutschen Rekordmeisters aus. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison 2023/24 aufeinander - damals setzte sich die TSG gegen den Favoriten aus München mit 4:2 durch.