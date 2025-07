Von der Tischlerei zum FC Bayern: Das ist FCB-Sportdirektor Christoph Freund

Dass Christoph Freund sich für keine Arbeit zu schade ist, zeigte er im Februar bei der alpinen Ski-WM. In Saalbach-Hinterglemm war der 48-Jährige als „Rutscher“ im Einsatz. Das Arbeitsgebiet eines Rutschers umfasst die Pflege der Piste zwischen den Fahrten der Sportler. Das Ziel: Alle Athleten sollen ähnliche Bedingungen haben. Für die Arbeit werden in aller Regel ehrenamtliche Helfer gebraucht. Dass einer der Rutscher hauptamtlich Sportdirektor beim FC Bayern München ist, dürfte ein Novum in der Geschichte der alpinen Ski-Weltmeisterschaften gewesen sein.

Skifahren ist natürlich schön und gut – doch der Fußball ist die größere Leidenschaft des Österreichers, der 2023 zum FC Bayern kam. Als aktiver Kicker schaffte es Freund in die zweite Liga. Wegen des plötzlichen Tods seines Vaters übernahm er aber mit 24 Jahren die elterliche Tischlerei und behielt diese auch noch, als er Sportkoordinator bei Red Bull Salzburg wurde. Erst 2013 verkaufte er das Unternehmen und konzentrierte sich voll auf den Fußball – mit großem Erfolg.

Haaland, Mané und andere: In Salzburg erwarb sich Freund den Ruf als Talentförderer

Freund erwarb sich in Salzburg einen Ruf als Erkenner und Förderer von Talenten. Spätere Weltklassespieler wie Sadio Mané oder Erling Haaland gingen für wenig Geld nach Salzburg und wurden später für ein Vielfaches verkauft. Es sind Qualitäten, die er auch beim deutschen Rekordmeister einbringen soll. Zusammen mit Sportvorstand Max Eberl ist Freund für die Kaderplanung der Münchner zuständig. Zur völligen Zufriedenheit der Bayern-Fans war die Arbeit des Duos bislang nicht wirklich: Absage um Absage holte sich der FC Bayern in diesem Sommer ein. Florian Wirtz schien schon beim FCB zu sein, wechselte dann aber lieber zum FC Liverpool. Der spanische Nationalspieler Nico Williams blieb lieber in Bilbao als in die bayerische Landeshauptstadt zu ziehen.

Der Unterschied zwischen Eberl und Freund: Die Kritik konzentriert sich bislang auf Eberl, der in der Hierarchie eine Ebene über Freund steht. Um den Vater zweier Kinder, der auch weiterhin in Österreich lebt, hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, wonach er zu seinem Ex-Verein in Salzburg zurückkehren soll. Das ist aber, so Freund, „eine Ente“. Zu tun gibt es beim FC Bayern noch genug - und Zeit zum Rutschen sollte auch noch sein.