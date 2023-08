FC Bayern will offenbar portugiesischen Nationalspieler Palhinha holen

Kurz vor Ende des Transferfensters bastelt der FC Bayern noch immer an seinem Kader. Offenbar wurde João Palhinha nun als Top-Lösung im defensiven Mittelfeld auserkoren.

Der FC Bayern München will kurz vor dem Ende des Transferfensters offenbar noch João Palhinha holen. Wie die Bild berichtet, habe der portugiesische Fußball-Nationalspieler auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler nun Priorität. Demnach soll der deutsche Rekordmeister bereits ein erstes Angebot für den 28-Jährigen vom englischen Club FC Fulham abgegeben haben. Laut englischen und portugiesischen Medien soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse für Palhinha verlangen.

FC Bayern will João Palhinha als rein defensiv denkenden Sechser verpflichten

Bayern-Trainer Thomas Tuchel will vor dem Ende des Transferfensters gerne noch einen rein defensiv denkenden Sechser verpflichten. Palhinha war im Sommer 2022 von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt. Nachdem er bei der WM in der Katar nur Ergänzungsspieler war, zählte er unter dem neuen Nationalcoach Roberto Martínez zuletzt wieder zum Stammpersonal der Portugiesen.

Benjamin Pavard wechselt offenbar vom FC Bayern nach Mailand

Während der FC Bayern noch auf der Suche nach neuen Spielern ist, steht der Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand inzwischen fest. Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen hat den Transfer des französischen Fußball-Nationalspielers bestätigt. Letzte Voraussetzung für den Vollzug sei ein erfolgreicher Medizincheck an diesem Mittwoch in Italien. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro.

Josip Stanisic hat der FC Bayern bereits an Bayer Leverkusen verliehen. In Trevoh Chalobah vom FC Chelsea soll aber schon ein Ersatz in der Defensive gefunden sein. Bayern-Trainer Thomas Tuchel gilt als großer Befürworter des 24 Jahre alten Engländers. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Chelsea. Chalobah soll signalisiert haben, zu den Bayern wechseln zu wollen. (AZ/dpa)

