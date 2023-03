"Die Fußballwelt ist überrascht" – Pressestimmen zum Aus von Nagelsmann

Julian Nagelsmann muss beim FC Bayern seinen Posten als Cheftrainer räumen. Ein Großteil der Fußball-Welt ist überrascht, die Presse gespalten.

Nach nicht einmal zwei Jahren ist Schluss: Der FC Bayern München trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel soll seine Nachfolge übernehmen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Es ist ein überraschender Schritt, der die Fußball-Welt bewegt. In der Presse ist aber auch Verständnis für die Entlassung zu erkennen. Die Pressestimmen im Überblick.

FC Bayern: Pressestimmen heute aus Deutschland im Überblick

"Irrsinniges Bayern-Beben - Nagelsmann vor Aus!" – Sport1

"Der Mega-Knall in Mün­chen!" – Bild

"Das bittere Ende eines mutigen Projekts." – Welt

"Probleme auf und neben dem Platz Das Nagelsmann-Aus ist nachvollziehbar." – Kicker

"Die vor­zei­tige Tren­nung ist schlüssig und fol­ge­richtig. Nagels­manns Zeit bei den Münch­nern, die zu einer Ära werden sollte, war geprägt von Aufs und Abs. Von vielen, zu vielen Themen außer­halb des Platzes. Für die der Trainer zu oft selbst ver­ant­wort­lich war." – Abendzeitung

"Europa blickt stau­nend auf Bayern Mün­chen." – ntv.de

"Nagelsmann hat die Kabine verloren. Julian Nagelsmann mag ein grandioser Fußballerklärer sein, oft ging er den Bayern-Spielern allerdings auch auf die Nerven." – Süddeutsche Zeitung

"Nagelsmann konnte nicht mehr gewinnen. Die Vorstände in München stellen sich nicht mehr auf die Seite des Trainers, sondern auf die Seite der Spieler. Sie entscheiden sich mit der Entlassung von Julian Nagelsmann auch gegen ihre eigene Machart." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

​"Eine Ent­schei­dung, die hart ist, aber völlig richtig! Der Coach hat es auch in 21 Monaten nicht geschafft, mit dem Team, das mit Top-Stars gespickt ist, kon­stant Leis­tung zu zeigen. Im Gegen­teil: Im Umfeld wuchs plötz­lich ein Gefühl der Unsi­cher­heit, näm­lich dass die Bayern auch bei scheinbar sicherer Füh­rung unter dem jungen Nagels­mann noch ver­wundbar sind. Weit weg vom beschwo­renen Mia san Mia." – RTL

"Fakt ist: Der FC Bayern zeigte in dieser Saison zwei Gesichter. Beein­dru­ckend: In der Cham­pions League mar­schierten die Münchner mit acht Siegen aus acht Spielen sou­verän ins Vier­tel­fi­nale. Besorg­nis­er­re­gend: In der Bun­des­liga ver­spielte der Rekord­meister neun Punkte Vor­sprung auf Dortmund." – tz

Aus von Nagelsmann: Pressestimmen zum FC Bayern aus England und Frankreich

England:

"Scho­cker in Mün­chen! Bayern Mün­chen ent­lässt Julian Nagels­mann und Thomas Tuchel wird Nach­folger." – The Mirror

"Nagels­mann verlor seinen Job nach einer schlechten Leis­tung, die in einer 1:2‑Niederlage gegen Bayer Lever­kusen am ver­gan­genen Sonntag gip­felte und den Bayern die Tabel­len­füh­rung in der Bun­des­liga vor der Län­der­spiel­pause kos­tete." – Guardian

"Tot­tenham in Alarm­be­reit­schaft: Bayern ent­lässt Julian Nag­els­mann und beruft Thomas Tuchel." –Evening Standard

"Bayern war bei Tuchel schneller als Tot­tenham." – Express

"Bayern München ernennt Thomas Tuchel als neuen Mananger nach der schockierenden Entlassung von Julian Nagelsmann." – The Sun

Frankreich:

"Nie­mand hat es kommen sehen. Nur trägt der FC Bayern nicht umsonst den Spitz­namen FC Hollywood." – Le Parisien

"In den letzten Tagen haben meh­rere Dinge Nagels­mann zutiefst ver­är­gert, ins­be­son­dere die Tat­sache, dass seine Tak­tik­skizzen ver­öf­fent­licht wurden. Die Funk­tio­näre des FC Bayern zeigten sich zuneh­mend irri­tiert über die Ent­schei­dungen ihres Trai­ners." – L'Equipe

Aktuelle Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus beim FC Bayern aus Spanien und Italien

​Spanien:

"Die Fuß­ball­welt ist über­rascht." – Sport

"Beben in Deutschland: Bayern entlässt Nagelsmann. Das letzte Spiel des Bundesligameisters könnte der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Bayern verloren mit 1:2 gegen Xabi Alonsos Team aus Leverkusen." – AS

"Bayern hat bereits über Nagelsmann-Ersatz entschieden. Auf der Trainerbank des FC Bayern München könnte es bald zu Veränderungen kommen." – Mundo Deportivo

Italien:

"Sensation beim FC Bayern! Nagelsmann weg, Tuchel steht bereit. Die Pleite in Leverkusen kostete die Bayern die Bundesliga-Spitze." – Corriere dello Sport

"FC Bayern-Sensation! Nagelsmann wird freigestellt. Der deutsche Verein hat Tuchel bereits als seinen Nachfolger identifiziert. Die letzte Niederlage in der Bundesliga gegen Leverkusen war fatal." – Tuttosport