FC Bayern - PSG live im TV und Stream: So läuft die Übertragung in der Champions League

FC Bayern - PSG live im TV und Stream in der Champions League 22/23: Infos rund um Übertragung, Live-Ticker, Datum und Uhrzeit gibt es hier.

Die Liste der Stars im Kader der französischen Mannschaft von PSG ist lang: Mbappé, Neymar und Messi, um die bekanntesten Namen zu nennen. Allerdings haben die namhaften Persönlichkeiten im letzten wirklichen K.O.-Spiel - dem Achtelfinale im französischen Pokal (Coupe de France), quasi dem Äquivalent zum DFB-Pokal - nicht viel ausrichten können; und so sind die Pariser gegen Marseille rausgeflogen.

Die Bayern hingegen konnten mit einem 4:0 gegen den FSV Mainz souverän in die nächste Pokalrunde einziehen. Ligatechnisch läuft es bei beiden Vereinen mehr oder weniger planmäßig und man ist an den jeweiligen Tabellenspitzen vertreten. In der Champions League können PSG und der FCB nun weitere Erfolge sammeln, doch nur einer kann ins Viertelfinale einziehen.

Alle Informationen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League 2022/23 zwischen dem FC Bayern und PSG, wie Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker, gibt es hier.

FC Bayern gegen PSG in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League FC Bayern vs. PSG wird um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion von Paris Saint-Germain, der Prinzenpark - im Französischen Parc de Princes genannt. Insgesamt 49.000 Menschen passen in die Arena, die UEFA gestattet dem Prinzenpark ein Fassungsvermögen von knapp 42.000 Menschen.

Das wird sich jedoch in naher Zukunft ändern, denn PSG plant den Ausbau des Prinzenparks in 2024. Etwa 60.000 Menschen sollen dann in der Sportstätte Platz finden und so das Stadion für die nächsten großen Veranstaltungen vorbereiten, wie etwa die nächsten Olympischen Fußballturniere.

FC Bayern vs. PSG: Übertragung live im TV und Online-Stream - das Achtelfinale auch im Free-TV?

Das Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain läuft nicht im Free-TV. Die beiden Streamingdienste AmazonPrime und DAZN konnten sich die Übertragungsrechte sichern. Prime zeigt eine Auswahl von Topspielen am Dienstag, alle restlichen Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Wann welche Partien sind, entnehmen Sie unserem Champions League Spielplan.

Spiel: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain , Achtelfinalrückspiel der UEFA Champions League 2022/23

gegen , Achtelfinalrückspiel der 2022/23 Datum: Mittwoch, 8. März 2023

Mittwoch, 8. März 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc de Princes, Paris

Parc de Princes, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Achtelfinale FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für DAZN sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen der Partie FC Bayern München - Paris Saint-Germain informiert bleiben möchte, dem sei unser Live-Ticker ans Herz gelegt.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Die Übertragung eines Großteils der Spiele in der Champions League 2022/23 übernimmt der Streaming-Dienst DAZN. Die übrigen Partien gibt es bei Amazon Prime. Lediglich das Finale ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Es wird am 10. Juni 2023 live im ZDF übertragen. (AZ)