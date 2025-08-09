FC Bayern - RB Leipzig live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesligaeröffnung 2025

Die Bundesliga-Saison 2025/2026 wird mit einem Heimspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig eröffnet. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) einen Tag vor der Veröffentlichung des vollständigen Spielplans mit. Es ist das 24. offizielle Eröffnungsspiel seit der Einführung des Formats im Jahr 2002. Für RB Leipzig ist es das erste Mal, dass der Verein an einem Bundesliga-Auftaktspiel beteiligt ist. Der FC Bayern hingegen bringt viel Erfahrung mit: Die Münchner standen bereits 16 Mal im Eröffnungsspiel und blieben dabei mit 13 Siegen und drei Unentschieden ungeschlagen.

Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt dem FC Bayern in diesem Sommer aber nicht. Der Verein ist derzeit noch bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA im Einsatz. Der genaue Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 ist daher vom weiteren Verlauf des Turniers abhängig. Lange wird die Pause allerdings ohnehin nicht dauern. Bereits am 7. August ist ein Testspiel gegen Tottenham Hotspur geplant. Am 16. August folgt das Duell im Supercup mit dem aktuellen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Wann findet das Eröffnungsspiel der Bundesliga 2025 statt? Wo wird die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Free-TV und Stream übertragen? Alle wichtigen Infos zum Bundesliga-Eröffnungsspiel 2025 lesen Sie hier in diesem Artikel.

FC Bayern vs. RB Leipzig im Eröffnungsspiel der Bundesliga 2025: Termin, Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Der Start der 63. Bundesliga-Spielzeit wurde festgelegt: Laut dem Bundesliga-Spielplan 2025/26 trifft der FC Bayern München zum Eröffnungsspiel am Freitag, dem 22. August 2025, auf RB Leipzig. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FCB - Leipzig live im Free-TV und Stream sehen: Übertragung vom Bundesliga-Eröffnungsspiel 2025

Die Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga 25/26 im Pay- und Free-TV bleiben in der kommenden Saison weitgehend bei den bisherigen Anbietern. Sky wird weiterhin als Hauptrechteinhaber im Pay-TV auftreten. Der Sender zeigt wie bisher das Freitagsspiel sowie alle Begegnungen am Samstagnachmittag. Auch das Abendspiel am Samstag bleibt Teil des Programms. Insgesamt überträgt Sky damit etwa 80 Prozent der Bundesligapartien live. DAZN übernimmt erneut die Übertragung für die Sonntagsspiele der Bundesliga. Neu im Angebot des Streaminganbieters ist eine zusätzliche Konferenz am Samstagnachmittag. Sat.1 bleibt der Partner für ausgewählte Spiele im Free-TV. Dazu zählen das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem RB Leipzig, die Relegationsbegegnungen sowie der Supercup. Diese Partien werden auch online über die Plattform ran.de im Livestream bereitgestellt.

Das sind die wichtigsten Infos zum Eröffnungsspiel der Bundesliga 2025 im Überblick:

Spiel: FC Bayern München - Red Bull Leipzig, Eröffnungsspiel der Bundesliga

Datum: 22. August 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ran.de , Joyn , WOW

FC Bayern München gegen Red Bull Leipzig im Eröffnungsspiel der Bundesliga 2025: Bilanz der beiden Teams

Laut den Angaben von kicker.de liegt der Rekordmeister FC Bayern München in den bisherigen Begegnungen gegen RB Leipzig statistisch vorn. Beide Teams trafen insgesamt 22-mal aufeinander, darunter 18 Partien in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal sowie zwei im Deutschen Supercup. Bayern ging elfmal als Sieger vom Platz, acht Begegnungen endeten unentschieden. Drei Spiele konnte RB Leipzig für sich entscheiden. In der letzten Begegnung der Bundesliga-Saison 2024/25 trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden.