FC Bayern schlägt WSG Tirol: Gelungene Generalprobe vor Pokal-Knaller in Ulm

Kurz nach dem Triumph über Tottenham Hotspur, den Ex-Klub von Harry Kane, hat der FC Bayern auch das letzte Testspiel vor Beginn der neuen Spielzeit 2024/25 für sich entschieden und im Sportpark Unterhaching seine Klasse unter Beweis gestellt.

Gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol, derzeit nach zwei Partien Tabellenzweiter, setzten sich die Münchner souverän mit einem deutlichen 3:0 durch. Bemerkenswert war unter den Augen des neuen FCB-Trainers Vincent Kompany die Leistung mehrerer Neuzugänge, die bei den anwesenden Fans die Vorfreude auf die kommende Pflichtspiel-Saison weckten.

FC Bayern gegen WSG Tirol: Souveränder Sieg vor DFB-Pokal-Start

Besonders Joao Palhinha, der in diesem Sommer von Fulham nach München wechselte, glänzte mit einem Tor und einer starken Partie im zentralen Mittelfeld. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte der zweikampfstarke Portugiese den Rekordmeister mit 2:0 in Front, nachdem in Halbzeit eins bei einem ähnlichen Schnellstart Harry Kane den FC Bayern in Front brachte. Der englische Torschützenkönig wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Das abschließende - und vorentscheidende - 3:0 ging mit Gabriel Vidovic an einen Rückkehrer, dessen Leihe zu Dinamo Zagreb beendet ist und der nun wieder im Kader der Münchner steht. Vorausgegangen war ein Ballgewinn von Nestory Irankunda, der das runde Leder prompt zum Torschützen weiterleitete.

FC Bayern gegen WSG Tirol, Aufstellung: Ulreich - Laimer, Dier, Fernandez, Davies (46. Nkili) - Palhinha - Coman (46. Scott), Licina (83. Jensen), Vidovic, Aznou - Kane (46. Irankunda)

Bayern München siegt in Unterhaching - Gegner Tirol mit Ex-FCB-Verteidiger

Interessant war auch der Auftritt eines ehemaligen Bayern-Spielers, der kürzlich zu WSG Tirol gewechselt war und nun gegen seinen Jugendverein antrat. Trotz einer engagierten Leistung konnte der zuletzt an Magdeburg verliehene Jamie Lawrence den Sieg des FC Bayern vor knapp 10.000 Zuschauern nicht verhindern.

Beim Klub von der Isar wurden die Stammkräfte Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Aleksandar Pavlovic geschont, auch der angeschlagene angebliche Wechselkandidat Leon Goretzka kam verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

Am kommenden Freitag steht für den FC Bayern München die erste harte Hürde der Pflichtspiel-Saison an: In der ersten DFB-Pokal-Runde wartet auf die Mannschaft von Trainer Kompany der SSV Ulm (Anpfiff 20.45 Uhr), im Stadion des Zweitliga-Aufsteigers. Beide Klubs verbindet seit wenigen Jahren eine Partnerschaft.