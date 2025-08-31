Schon fast da, jetzt wieder fast weg: Die Transfer-Posse um Nicolas Jackson

Es schien alles vorbereitet zu sein für einen Transfer der Marke „Last Minute, aber hochpreisig“. Es gab von Transferexperten mit Schnappatmung eiligst eingesprochene Videos aus dem Auto („Done Deal!“ „Breaking!“), ein Social-Media-Foto des Spielers, der mit seiner Entourage im Privatjet von London nach München reist („On our way!“) und eine knackige Ablösesumme. 15 Millionen Euro Leihgebühr sollte Nicolas Jackson den FC Bayern für ein Jahr kosten, was ihn zum viertteuersten Leihspieler aller Zeiten gemacht hätte. Dazu sollte es eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro für den Senegalesen geben. Sollte es.

Denn während Jackson in München ankam, war sein bisheriger Verein Chelsea in der Premier League gegen den FC Fulham im Einsatz. Der frisch von Chelsea für 35 Millionen verpflichtete englische Stürmer Liam Delap verletzte sich in diesem Spiel am Oberschenkel, wird mehrere Wochen ausfallen – und Chelsea sendete direkt danach ein Signal in den Freistaat: Das Geschäft ist vom Tisch, Jackson wird weiterhin in London benötigt.

Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend nach dem 3:2-Sieg beim FC Augsburg. „Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben. Wir werden den Jungen zurückschicken.“ Damit ist das ohnehin vielleicht schon kurioseste Wechselfenster aus Sicht der Bayern um ein weiteres Kapitel reicher. Dass Neuverpflichtungen nötig sind, darüber herrscht bei den Bayern Einigkeit. Zeit ist noch bis Montagabend um 20 Uhr. „Wir werden ganz in Ruhe entscheiden, was man tut, wie man es tut, was noch möglich ist. Jeder wird nochmal sein Netzwerk und seine Kontakte aufrollen und dann schaut man eben, was möglich ist“, gab sich Eberl äußerlich gelassen

Die Seite von Nicolas Jackson hofft noch auf den Transfer

Währenddessen hofft die Seite von Jackson weiterhin auf einen Transfer. Der Stürmer ist weiterhin in München. „Wir hoffen immer noch, dass der Deal zustande kommt. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir nicht mehr hier“, sagte Jackson-Berater Barat der Bild. Kurz nach dem Platzen des Deals am Samstag hatte besagter Barat schon angekündigt, gar nicht erst nach London zurückfliegen zu wollen.

Erneut überschlagen sich die Transferexperten dieser Welt mit exklusiven Vorabmeldungen: Möglich sei der Deal nur noch, wenn die Bayern – entgegen ihrer Ankündigung – Jackson gleich kaufen oder einer Leihe mit Kaufpflicht zustimmen, was ja auch irgendwie wieder ein Kauf wäre. Fakt ist: Es wird bis Montagabend noch sehr viele aufgeregte Beiträge auf den sozialen Medien geben. Immerhin das.