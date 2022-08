FC Bayern: Gerüchte und Transfers – holen die Bayern noch einen Spieler?

Seit dem 1. Juli 2022 hat der Transfermarkt geöffnet. Der FC Bayern will nun den bestmöglichen Kader für die Saison 2022/23 zusammenstellen. Ein Überblick über alle Gerüchte und Transfers.

Die Saison 2021/22 war für den FC Bayern München mäßig erfolgreich. Zwar konnte die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge eingefahren werden, doch der deutsche Rekordmeister konnte keinen weiteren Titel erringen. In der Spielzeit 2022/23 will Coach Julian Nagelsmann mit dem Team nun mehr erreichen – und dazu braucht es den passenden Kader.

Da passt es nicht gut rein, dass mit Robert Lewandowski ausgerechnet der Stürmerstar der Münchner die bayerische Landeshauptstadt verlassen hat. Nicht nur diese Konstellation bringt jede Menge Schwung in den Transfer-Sommer an der Isar. Ein Überblick über alle Gerüchte und Transfers.

FC Bayern: Alle fixen Transfers der Saison 2022/23

Seit dem 1. Juli ist der Transfermarkt offiziell geöffnet. Seitdem hat sich beim FC Bayern schon einiges getan. Mit Sadio Mané konnten die Münchner einen echten Blockbuster-Transfer eintüten. Außerdem gibt es noch weitere Zugänge und Abgänge, die bereits feststehen.

Neuzugänge:

Matthijs de Ligt ( Juventus Turin ), 70 Millionen Euro

), 70 Millionen Euro Sadio Mané ( FC Liverpool ), 32 Mio.

( ), 32 Mio. Mathys Tel ( Stade Rennes ), 20 Mio.

), 20 Mio. Ryan Gravenberch ( Ajax Amsterdam ), 18,5 Mio.

( ), 18,5 Mio. Noussair Mazraoui ( Ajax Amsterdam ), ablösefrei

( ), ablösefrei Joshua Zirkzee ( RSC Anderlecht ), Leih-Ende

( ), Leih-Ende Lars Lukas Mai ( Werder Bremen ), Leih-Ende

), Leih-Ende Chris Richards ( TSG Hoffenheim ), Leih-Ende

( ), Leih-Ende Ron-Thorben Hoffmann ( AFC Sunderland ), Leih-Ende

( ), Leih-Ende Adrian Fein ( Dynamo Dresden ), Leih-Ende

( ), Leih-Ende Gabriel Vidovic ( FC Bayern II)

Video: dpa

Abgänge:

Robert Lewandowski ( FC Barcelona ), 45 Millionen Euro

( ), 45 Millionen Euro Marc Roca ( Leeds United ), 12 Mio. Euro

( ), 12 Mio. Euro Chris Richards ( Crystal Palace ), 12 Mio.

( ), 12 Mio. Omar Richards ( Nottingham Forest), 8,5 Mio.

( Forest), 8,5 Mio. Lars Lukas Mai ( FC Lugano ), 1,6 Mio.

), 1,6 Mio. Ron-Thorben Hoffmann ( Eintracht Braunschweig ), 300.000 Euro

( ), 300.000 Euro Niklas Süle ( Borussia Dortmund ), ablösefrei

( ), ablösefrei Corentin Tolisso ( Olympique Lyon ), ablösefrei

( ), ablösefrei Christian Früchtl ( Austria Wien ), nichts über die Ablösemodalitäten bekannt

Bayern hat Zusage von nächstem Wunschspieler - Tel kommt

Der FC Bayern begrüßt einen weiteren Wunschspieler in München. Nachwuchsjuwel Mathys Tel hat dem FCB eine Zusage gegeben. Um den 17 Jahre alten Stürmer hatte sich Salihamidzic bemüht, mittlerweile hat der Franzose die ersten Trainingseinheiten mit den Münchnern absolviert. Die Klubführung soll Tel den sofortigen Durchbruch bei den Bayern zutrauen. Allerdings verfügt Tel bislang lediglich über 49 Minuten Erstliga-Erfahrung in der französischen ersten Liga.

Lesen Sie dazu auch

Steht der FC Bayern vor dem nächsten Transfer-Coup?

Nach dem gemeldeten Vollzug bei de Ligt könnte der FC Bayern schon bald den nächsten Transfer klarmachen. Laut Sky stehen die Münchner kurz vor einer Verpflichtung von Adam Aznou. Der 16-Jährige ist derzeit noch beim FC Barcelona unter Vertrag und gilt als vielversprechendes Talent. Es wäre ein echter Transfer-Coup, wenn der FCB den Spanier in die bayerische Landeshauptstadt locken könnte.

FC-Bayern-Profi denkt wegen de Ligt schon an Abschied

Matthijs de Ligt soll der neue Abwehrchef in München werden und die in der letzten Saison teils wacklige Defensive stabilisieren, das ist nun klar. Nicht für alle an der Säbener Straße scheint das eine gute Nachricht zu sein. Das gilt offenbar für Tanguy Nianzou, der noch weniger Spielzeit zu befürchten hat. Der 20-Jährige war in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Julian Nagelsmann nur Reservist, da er keine konstanten Leistungen zeigen konnte. Nun soll Nianzou laut L'Équipe an einen Abschied denken. Der Berater des Franzosen soll sich schon bald mit Hasan Salihamidzic treffen.

FC Bayern holt de Ligt aus Turin

Es scheint als wäre Robert Lewandowski ein Dominostein. Kaum ist sein Wechsel zum FC Barcelona fix, holt Bayern einen Hochkaräter nach München. Matthijs de Ligt wird sich dem deutschen Rekordmeister anschließen. Das berichtet die Bild. Die Bayern überweisen die stolze Summe von 70 Millionen Euro an Juventus Turin. Es könnten noch zehn weitere Millionen durch Boni fällig werden. Der 22 Jahre alte Niederländer soll nun neuer Abwehrchef in München werden. Am Montagabend landete de Ligt in München, am Dienstag stand der Medizincheck an.

FC Bayern News: Lewandowski-Deal ist durch

Für viele Fans des FC Bayern war die entscheidende Frage dieses Transfer-Sommers, ob Robert Lewandowski geht oder bleibt. Der Superstar teilte mit, dass er den Klub gerne verlassen will. Sein Vertrag bei den Bayern geht allerdings noch bis 2023. Wunschziel des 33-Jährigen ist der FC Barcelona. Die Katalanen hatten Angebote über 32, 35 und 40 Millionen Euro nach München geschickt. Die Verantwortlichen des FC Bayern um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte aber alle Angebote unbeantwortet gelassen, wie Barca-Präsident Joan Laporta verkündete.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Deal dann gesichert. Für rund 45 Millionen Euro wechselt der Stürmerstar nach Katalonien. Fünf weitere Millionen sind durch Bonuszahlungen möglich. Lewandowskis Vertrag wird bei Barca bis 2026 laufen. Es war das vierte und finale Angebot Barcelonas an die Bayern.

Am Dienstag war Lewandowski nach seinem Urlaub nach München zurückgekehrt. Er reiste ohne seine Familie an, da er in Social-Media-Kanälen Morddrohungen gegen ihn und seine Familie gegeben haben soll. Das zeigt, wie aufgelagen die Stimmung war. Lewandowski kam am Mittwoch und Donnerstag zu spät zum Training und wirkte bei diesem lustlos, wie Bilder und Videos beweisen. Er machte offenbar keinen Hehl daraus, dass er derzeit lieber woanders wäre. Das darf er nun auch sein.

Video: dpa

FC Bayern Gerüchte: Könnte Kane auf Lewandowski folgen?

Auch wenn nicht klar ist, ob Lewandowski geht oder bleibt, müssen sich die Bayern mit einem möglichen Ersatz für den Stürmer-Star beschäftigen. Laut dem kicker hat der deutsche Rekordmeister dabei ein Auge auf Harry Kane geworfen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Dort kann er kaum hoffen, große Titel zu holen, weswegen ein Wechsel immer wieder im Raum stand. Bei den Bayern hätte der 28-Jährige diese Chance. Allerdings würde ein Transfer für die Münchner wohl verdammt teuer werden.

Als nicht günstig könnte sich auch die Verpflichtung von Matthijs de Ligt herausstellen. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Münchner an dem Niederländer interessiert sind, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht. Der 22-Jährige gilt als einer der talentiertesten Innenverteidiger der Welt und dürfte unter 75 Millionen Euro kaum zu haben sein. Neben den Bayern ist vor allem der FC Chelsea an einer Verpflichtung von de Ligt interessiert. Goal und Spox berichteten, dass Salihamidzic und Co. bereits in offiziellen Verhandlungen mit de Ligt und Juve sind. Ein Transfer wäre ein weiterer Blockbuster-Deal.

Zukunft von Pavard bleibt offen

Die Zukunft von Benjaming Pavard bleibt unterdessen offen. Der Vertrag des Franzosen läuft in München noch bis 2024. Die Bild behauptet, dass die Bayern über eine Verlängerung des Vertrages, aber auch einen Verkauf Pavards nachdenken. Demnach wolle der 26-Jährige nach dem Abgang von Niklas Süle eine Führungsrolle beim deutschen Rekordmeister einnehmen. Nicht alle im Klub scheinen Pavard das zuzutrauen. Es könnte sich noch in diesem Sommer etwas tun.