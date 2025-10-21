Viel Lob und eine kleine Stichelei: Der FC Bayern verlängert mit Vincent Kompany

Jan-Christian Dreesen wird sich genau überlegt haben, wie er sich zitieren lässt. Der Mann ist der Vorsitzende des FC Bayern München. Da wird keine Silbe in einer Pressemitteilung unabgestimmt veröffentlicht. Dreesen also ließ sich folgendermaßen zitieren: „Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt.“

Das alles ist richtig und als ernst gemeintes Lob für die Arbeit von Kompany zu werten. Zudem können die wohlfeil kompilierten Sätze auch als Kritik an den Vorgängern Kompanys gesehen werden. Kompany konnte den Spaß ja nur zurückbringen, weil ihn die Mannschaft spätestens unter Thomas Tuchel verloren hatte. Sie spielt derzeit tatsächlich dominanteren und attraktiveren Fußball, als das unter Tuchel und auch dessen Vorgänger Julian Nagelsmann der Fall gewesen ist.

Tuchel und Nagelsmann konnten beim FC Bayern keine Ära prägen

Tuchel und Nagelsmann sollten eine Ära prägen – so wie am besten jeder neue Trainer bei jedem Verein eine Ära prägen soll. Es gelang ihnen nicht. In Kompany haben die Bosse nun größeres Vertrauen. Sie zeigen es in einer Expansion des bestehenden Vertrages. Die lobenden Sätze Dreesens finden sich in der Verkündigung der Verlängerung des Arbeitspapieres mit Kompany. Als der 2024 in München unterschrieb, hatten sich beide Parteien auf die handelsüblichen drei Jahre verständigt. Nun gaben sie bekannt, bis 2029 zusammenarbeiten zu wollen. Der letzte Trainer, der mindestens zwei volle Spielzeiten am Stück in München tätig war, war Pep Guardiola. Das ist auch schon neun Jahre her.

„Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet“, wird Kompany zitiert. Vor allem die laufende Saison liefert fundierte Argumente für sein Wirken. Die Bayern spielen tatsächlich den besten Fußball seit Jahren. Zudem hat Kompany mittlerweile Vertrauen in seinen kompletten Kader geschöpft und setzt auch jenen Typ Spieler regelmäßig ein, für den in der vergangenen Saison noch wenig Spielzeit abfiel. Gegen Club Brügge am Mittwoch in der Champions League (21 Uhr, DAZN) können sich daher beispielsweise Tom Bischof, Raphael Guerreiro oder Minjae Kim Hoffnung machen, zu spielen. Kompany hat es geschafft, dass sich die meisten Spieler gebraucht fühlen. Das kann war beim FC Bayern in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.