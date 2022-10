FC Bayern – Viktoria Pilsen live im TV und Stream sehen: Übertragung und Live-Ticker

In der Champions League trifft der FC Bayern auf Viktoria Pilsen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung live im TV und Stream.

Die Champions League geht in ihren dritten Spieltag. Dieses Mal treffen der deutsche und der tschechische Rekordmeister aufeinander. Beide Vereine dominieren die heimischen Ligen, auch wenn der FC Bayern mit insgesamt 32 Titeln in der Bundesliga noch ein etwas anderes Gewicht besitzt als Viktoria Pilsen. Letzterer gewann die heimische Meisterschaft "nur" sechs Mal.

Auch die Gruppe, in der die beiden Vereine dieses Jahr in der Champions League spielen ist voller Rekord-Vereine. So sind neben dem FC Bayern und Viktoria Pilsen auch noch der FC Barcelona und Inter Mailand mit dabei. Die Tschechen waren von Anfang an gespannt auf die Spiele gegen diese Top-Vereine, auch wenn die Siegchancen nicht gerade hoch waren. Bisher haben sie sowohl das Spiel gegen Mailand als auch gegen Barcelona klar verloren. Doch gegen die Bayern werden sie zweifellos noch einmal versuchen, doch noch einen unerwarteten Sieg gegen einen Gegner in der Königsklasse zu erreichen.

Eigentlich sah es für den FC Bayern so aus, als müsse er sich darum gar keine Sorgen machen. Sowohl gegen Barcelona als auch gegen Inter überzeugten die Münchner mit einem klaren 2:0 Sieg. Doch ähnlich war die Stimmung auch, als es in der Bundesliga gegen den FC Augsburg ging. Wider Erwarten konnte dieser gegen die Bayern mit 1:0 siegreich vom Platz gehen. Eine solche Blamage wird der FCB in der Champions League zwar sicherlich verhindern wollen, doch vielleicht kann der tschechische Verein dennoch für eine Überraschung sorgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SID

FC Bayern – Viktoria Pilsen in der Champions League: Datum und Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Das Spiel findet laut Spielplan der Champions League am 4. Oktober, dem dritten Spieltag der Gruppenphase, statt. Sowohl für den FC Bayern als auch für Viktoria Pilsen ist das damit das letzte Spiel der Hinrunde. Gespielt wird dieses Mal in der Münchner Heimat, der Allianz Arena. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Champions League 2022/2023: Übertragung von FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen live im TV und Stream – auch im Free TV?

Die Übertragung der Champions League findet, wie üblich, größtenteils über Pay-TV Sender statt. Dieses Mal wird tatsächlich nur ein einziges Spiel, das Finale am 10. Juni 2023, live im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Für alle anderen Spiele müssen sich die Zuschauer um einen Zugang zu DAZN oder Amazon Prime Video bemühen. Selbst der Pay-TV-Gigant Sky ist diese Saison leer ausgegangen und konnte sich keine Übertragungsrechte sichern.

Wir haben Ihnen hier im Folgenden alle wichtigen Informationen zum Termin und zur Übertragung des Spiels FC Bayern – Viktoria Pilsen zusammengestellt. Auch die Informationen rund um die restliche Übertragung der Champions League 22022/2023 haben wir für Sie zusammengetragen.

Spiel: FC Bayern München – Viktoria Pilsen, Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/2023, 3.Spieltag

Datum: 4. Oktober

4. Oktober Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Stream: DAZN

Live-Ticker zum Spiel FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen in der Champions League

Es ist ein ewig wiederkehrendes Ärgernis, dass Fußballspiele nicht für alle zugänglich sind, die sie sehen möchten. Dass die verschiedenen Spiele verschiedene Abonnements von diversen Anbietern erfordern, macht es vielen schwer, die Spiele zu verfolgen.

Wenn Sie ebenfalls keinen Zugang zur Live-Übertragung des Spiels Bayern gegen Viktoria Pilsen haben, dann nehmen Sie doch einfach unseren Live-Ticker! Mit diesem ermöglichen wir es auch denen, die kein entsprechendes Streaming-Abo haben, das Spiel mitzuverfolgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern München – Viktoria Pilsen: Bilanz und Infos

Die beiden Vereine sind in ihrer Geschichte erst in einem Turnier aufeinandergetroffen. Das war ebenfalls in der Gruppenphase der Champions League, damals im Jahr 2013. Der FC Bayern konnte damals das erste Spiel gegen die Tschechen mit überwältigenden 5:0 für sich entscheiden. Doch in der Rückrunde machte es Viktoria Pilsen dem deutschen Rekordmeister schwer. Dieses Spiel konnten die Münchner nur knapp mit einem 1:0 gewinnen.