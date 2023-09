"Achterbahn-Auftakt": Pressestimmen zum FC Bayern-Sieg

Mit einem 4:3-Sieg gegen Manchester United ist der FC Bayern in die Champions-League-Saison 2023/24 gestartet. Das ist das Medienecho.

Ganze sieben Toren fielen am Mittwochabend beim Spiel des FC Bayern gegen Manchester United. Mit 4:3 fuhren die Bayern einen Sieg bei ihrem Auftaktspiel der Champions-League-Saison ein – und das, obwohl sie auf Cheftrainer Thomas Tuchel am Spielfeldrand verzichten mussten.

Wie blicken nationale und internationale Medien auf das Auf-und-Ab-Spiel in der Münchner Allianz-Arena? Das sind die Pressestimmen.

FC Bayern gegen Manchester United: Das sagt die Presse

"An der Seitenlinie steht ausnahmsweise Herr Löw: Ohne ihren gesperrten Coach Thomas Tuchel legen die Bayern einen ungezähmten Start in die Champions League hin. Beim 4:3-Sieg gegen Manchester United stimmt am Ende immerhin das Ergebnis." - Süddeutsche Zeitung (SZ)

"Bayern effektiv und schlampig: Der FC Bayern München gewinnt auch ohne Trainer Tuchel an der Seitenlinie sein Auftaktspiel in der Champions League. Gegen Manchester United geht es turbulent zu." - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

"Dabei überzeugten die Bayern beim Torspektakel vor allem in der Offensive – in der Defensive offenbarte die Mannschaft jedoch Schwächen. Die Red Devils kommen derweil vor allem in den englischen Gazetten nicht gut weg." - Eurosport

"Liebe Bayern, KönigsKLASSE war das noch nicht!" - Bild

"Onanas Patzer und Musialas Solo bringen Bayern auf Kurs: Trotz anfänglicher Mühe erwischte der FC Bayern gegen Manchester United dank eines 4:3-Erfolg in einer abwechslungsreichen Partie einen Start nach Maß in die Gruppenphase der Champions League." - Kicker

"Der FC Bayern ist mit einem knappen Sieg in die Champions-League-Saison gestartet. Gegen Manchester United begeisterte Youngster Jamal Musiala." - BR24

Internationale Pressestimmen zum FCB-Champions-League-Auftakt

"Harry Kane verhalf Bayern München zum Sieg über eine schwächelnde Mannschaft von Erik ten Hag in einem torreichen und ereignisreichen Auftaktspiel der Champions League." - BBC

"Harry Kane muss sich Manchester United ansehen und denken, dass er einer Kugel ausgewichen ist. Er machte deutlich, dass sie nach einem Spieler seiner Qualität rufen, als die Bayern die Mannschaft von Erik ten Hag deklassierten." - Daily Mail

"Die Bayern gewannen voller Selbstvertrauen, vor allem nach einem unglaublichen Ende des Spiels und drei Toren in acht Minuten. Manchester United wird es sicherlich bereuen, da Veränderungen in der Offensive erst sehr spät erfolgten." - L'equipe



"Harry Kane schlägt zu, während die Bayern den Thriller gegen Manchester United gewinnen. Es war schwierig, vor dem Spiel Optimismus bei Manchester United auszumachen. Der Klub ist in den ersten Wochen der Saison so schnell in die Tiefe gesunken, dass es fast so aussah, als würden seine Fans bei der Rückkehr in die Champions League eine Niederlage ohne Demütigung hinnehmen. Es war das, was sie bekamen." - The Guardian