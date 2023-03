"Werden wechseln müssen": Choupo-Moting fällt gegen den FC Augsburg aus

Nach dem kraftzehrenden Spiel gegen Paris steht für den FC Bayern die Aufgabe FCA an – und mehrere Spieler drohen auszufallen, wie Trainer Nagelsmann bestätigt.

Der Sieg gegen Paris St. Germain war für den FC Bayern eine Kraftanstrengung, die sich gelohnt hat: 2:0 gewann der deutsche Rekordmeister gegen den Nobelklub aus der französischen Hauptstadt. Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) scheint sich diese Kraftanstrengung bemerkbar zu machen, denn gleich mehrere Spieler drohen auszufallen. Einer steht schon fest: Eric Maxim Choup-Moting wird gegen den FCA nicht auflaufen können.

"Er hat Probleme mit dem Rücken", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Ausfall des kamerunischen Nationalspielers ist eine Schwächung für den FC Bayern, denn der 33-Jährige befand sich zuletzt in Topform: Fünf Tore und eine Vorlage gelangen ihm in den jüngsten fünf Spielen, in denen er jeweils einen Treffer markierte, darunter auch das wichtige 1:0 am Mittwoch gegen PSG. Insgesamt kommt er in dieser Spielzeit auf 17 Treffer und vier Assists in 26 Pflichtspielen – eine starke Quote. Und auch gegen den FCA war im DFB-Pokal im Oktober auf ihn Verlass: Mit zwei Toren und einer Vorlage war er der bestimmende Spieler beim 5:2-Sieg der Bayern.

Vor allem für Serge Gnabry und Leroy Sané könnte sich gegen den FCA eine Chance auftun

Doch damit nicht genug: Auch der Einsatz von Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka ist nicht sicher, weil das Quartett angeschlagen ist. "Wir werden ein paar Wechel machen müssen, weil nicht alle bei 100 Prozent sind", so Nagelsmann. Zugleich sei die nun entstandene Situation aber auch eine Chance für alle jene Spieler, die zuletzt auf der Bank saßen. Auf Nachfrage, wen er damit meinte, antwortete Nagelsmann: "Alle."

Sehr wahrscheinlich werden aber die zuletzt heftig kritisierten Flügelspieler Leroy Sané und Serge Gnabry wohl eine neue Chance von Beginn an bekommen. Beide Nationalspieler wurden vor allem wegen ihrer lustlos wirkenden Körpersprache kritisiert. Vor allem Sané scheint aktuell in der Formkrise zu sein: Bayerns Nummer 10 hätte nach seiner Einwechslung das Spiel gegen Paris mehrfach entscheiden können, verpasste das aber mit zu späten Abspielen oder harmlosen Schüssen. Nagelsmann will Sané dennoch nicht allzu sehr kritisieren: "Er ist einer der besten Spieler Europas und kann ein Spiel mit seinen Aktionen entscheiden." Wenn es nach Nagelsmann geht, dürfte das wohl gerne schon gegen den FCA der Fall sein.

