"FC Bayern zerlegt Werder Bremen" - Pressestimmen

Bei seinem letzten Heimspiel vor der WM-Pause hat der FC Bayern wieder geglänzt. Die Münchener gewannen 6:1 gegen den SV Werder Bremen. Die Pressestimmen.

Dreimal Gnabry, einmal Musiala und einmal Goretzka: Die Nationalspieler vom FC Bayern haben sich bei der Bundesliga-Partie gegen den SV Werder Bremen für die WM warmgeschossen. Nach dem 6:1-Sieg sind die Münchener auf dem besten Weg als Nummer 1 in die WM-Pause zu gehen. Neben Dreifachtorschütze Gnabry (22./28./82. Minute) sorgten Jamal Musiala (6.), Leon Goretzka (26.) und der eingewechselte Mathys Tel (84.) für viel Jubel der 75.000 Zuschauer im letzten Bayern-Heimspiel des Jahres.

Bei Eric Maxim Choup-Moting endete dagegen der Torlauf. Er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Bremens Torhüter Jiri Pavlenka (18.). Für die naiv verteidigenden Werderaner erzielte Anthony Jung (10.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der neunte Pflichtspielsieg in Folge, mit dem die Münchner ihre Tabellenführung erfolgreich verteidigten, geriet aber zu keiner Zeit in Gefahr.

FC Bayern - SV Werder Bremen: Pressestimmen

"Kurz vor dem WM-Break zeigte sich der FC Bayern weiter in Galaform und schickte Werder Bremen mit einer ordentlichen Packung wieder in den Norden." - kicker

"Der FC Bayern marschiert weiter - und Serge Gnabry ist aktuell nicht zu stoppen! Der Nationalspieler lieferte gegen Werder Bremen beim 6:1 (4:1)-Heimsieg eine Gala ab und war somit hauptverantwortlich dafür, dass der Rekordmeister die Tabellenführung bis Mittwoch auf Freiburg auf vier Zähler ausbaute." - Sport1

"Nächste Gala, nächster Kantersieg. Der FC Bayern München zerlegt auch Werder Bremen, weil die Offensive erneut wie geschmiert funktioniert. Vor allem die deutschen Nationalspieler im Angriff der Bayern drehen knapp zwei Wochen vor Beginn der WM in Katar mächtig auf. Die Gäste wählen den mutigen Ansatz in München, werden allerdings für ihre Naivität gnandenlos bestraft." - Eurosport

"Der FC Bayern München hat Aufsteiger Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga keine Chance gelassen. Der FCB, angeführt von Drei-Tore-Mann Serge Gnabry, machte schon in Hälfte eins alles klar." - Sportschau

"Bayern schießt Werder mit einer Machtdemonstration 6:1 aus dem Stadion. In den Hauptrollen: die DFB-Stars von Bundestrainer Hansi Flick (57)." - Bild

"Bayern München machte mit Werder Bremen kurzen Prozess und sicherte sich den neunten Sieg in Folge." - Spiegel

"Beim 6:1 gegen Werder Bremen gewinnt der FC Bayern diesmal sogar ohne Tor von Eric Maxim Choupo-Moting. Dafür überzeugen fünf Nationalspieler, die so auch gemeinsam bei der WM in Katar auflaufen könnten." - Süddeutsche Zeitung

"Schützenfest! FC Bayern schießt Werder aus der Arena – Gnabry schnürt Dreierpack." - Merkur

"Der FC Bayern glänzt im letzten Heimspiel vor der Winterpause mit tollen Kombinationen und schönen Toren." - Frankfurter Allgemeine Zeitung