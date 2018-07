vor 51 Min.

Arturo Vidal steht offenbar vor Wechsel nach Italien FC Bayern

Dass der Chilene des FC Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen darf, war schon länger klar. Nun könnte alles offenbar sehr schnell gehen.

Der FC Bayern wird in dieser Saison von Niko Kovac trainiert.

Nach dem USA-Trip sind die Münchner wieder zuhause angekommen.

Am Sonntag steht das nächstes Testspiel gegen Manchester United an.

FC Bayern: News im Blog

31. Juli: Arturo Vidal steht vor einem Wechsel nach Italien

Beim wechselwilligen Arturo Vidal könnte nun offenbar alles sehr schnell gehen. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, wird sich der 29-Jährige dem italienischen Klub Inter Mailand anschließen - zunächst auf Leihbasis. Dahinter steckt eine komplizierte Vertragssituation: Eigentlich dürfte Vidal nicht ausgeliehen werden, weil sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Deswegen soll der Chilene einen neuen Ein-Jahres-Kontrakt bis 2020 unterschreiben und dann auf Leihbasis zu Inter wechseln.

Danach würde Vidal fest zu den Mailändern wechseln - für eine festgeschriebene Ablösesumme zwischen 18 und 20 Millionen Euro. Es wäre ein Konstrukt, das die Bayern erst vor kurzem mit einem italienischen Spitzenklub angewandt haben: Der Transfer des Brasilianers Douglas Costa zu Juventus Turin ging auch zunächst per Leihe über die Bühne. Erst in diesem Sommer kaufte Juve den Außenbahnspieler.

Sicherer Job dank Trainer-Ablöse? Kollegen zweifeln an Kovac' These

Mit seinem Wunsch nach höheren Ablösesummen für Fußball-Trainer stößt der neue Bayern-Coach Niko Kovac auf geteilte Reaktionen in der Bundesliga. Gladbach-Coach Dieter Hecking sagte der Bild-Zeitung, es sei zwar bedenklich, dass Trainer im Schnitt nicht einmal mehr zwei Jahre Zeit bei einem Verein bekämen. "Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob allein die höhere Ablöse etwas bringt - wenn der sportliche Erfolg dauerhaft ausbleibt, werden die Vereine auch trotz Ablöse reagieren."

Kovac hatte dem Kicker gesagt, dass höhere Ablösen für Trainer dazu führen könnten, dass ein Trainer "längere Überlebenschancen" hat. Sein Argument: "Wenn man für jemanden viel Geld ausgibt, will man das nicht schnell wieder verlieren." Er selbst konnte dank einer Klausel im Vertrag von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern wechseln - für angeblich 2,2 Millionen Euro.

30. Juli: FC Bayern nach USA-Reise wieder zurück in München

Der FC Bayern ist nach seiner USA-Reise am späten Montagvormittag wieder in München angekommen. Nach acht Stunden Flugzeit landete der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Heimat. Trainer Niko Kovac bat seine Mannschaft auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße noch zu einer regenerativen Einheit. Erst danach steht für die Münchner erstmal ein kurzes Durchschnaufen an.

In den USA hatte das Team gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) verloren. "Wir haben die Tage hier sehr gut genutzt", resümierte Kovac nach dem Trip nach Amerika. Am Donnerstag geht es für den FC Bayern eine Woche ins Trainingslager an den Tegernsee.

Kovac bekräftigt: Lewandowski wird FC Bayern nicht verlassen

Bayern-Trainer Niko Kovac hat erneut betont, dass er für die neue Saison mit Torjäger Robert Lewandowski plant. Der Stand sei ganz klar: "Er wird diesen Verein nicht verlassen. Wir wollen ihn mit Sicherheit nicht abgeben", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview des TV-Senders Sky Sports News HD vor der Rückkehr der Münchner von ihrer USA-Reise.

Kovac räumte ein, dass sich der 29 Jahre alte Pole mit Abwanderungsgedanken beschäftige. "Es ist richtig, dass Robert damit spielt, woanders hinzugehen. Nur das eine ist, was er gerne möchte, und das andere ist, was wir möchten", sagte Kovac und stellte fest: "Wir entscheiden. Robert hat einen Vertrag - ich weiß gar nicht wie lange -, den wird er so lange wie möglich hier erfüllen." Der Kontrakt von Lewandowski läuft noch bis 2021.

Kovac lobte den Nationalspieler erneut als Topstürmer. "Robert Lewandowski steht für Erfolg, und für Tore, und das wird er auch in Zukunft beweisen." Lewandowski soll sich angeblich in München nicht mehr ausreichend wertgeschätzt fühlen. Beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid war er ohne Treffer geblieben.

Bayern-Trainer Kovac will Neuer als Kapitän behalten

Niko Kovac will als neuer Cheftrainer die Hierarchie beim FC Bayern München nicht umkrempeln. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer werde auch unter ihm Kapitän bleiben, sagte Kovac dem Kicker. Auch die Frage, ob Thomas Müller weiter als Neuers Stellvertreter fungieren werde, bejahte der 46-Jährige. "Wir werden nichts ändern", sagte Kovac.

Prinzipiell könnte er die Kapitänsbinde allerdings zahlreichen Spielern geben, merkte der Trainer an. Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels und Jérôme Boateng seien "auch alle Kapitäne, wenn auch ohne Binde".

Kovac würde sich zudem wünschen, dass im Profi-Fußball für Trainer höhere Ablösen gezahlt würden. Er selbst konnte dank einer Klausel im Vertrag von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern wechseln - für angeblich 2,2 Millionen Euro.

Mit höheren Ablösesummen für Trainer könnte nach Ansicht von Kovac erreicht werden, "dass ein Trainer längere Überlebenschancen hat. Wenn man für jemanden viel Geld ausgibt, will man das nicht schnell wieder verlieren."

29. Juli: Rummenigge: Noch keine Entscheidung zwischen Boateng und PSG

In den aus Sicht des FC Bayern München immer noch möglichen Transfer von Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng zu Paris Saint-Germain ist keine neue Bewegung gekommen. "Wir hatten - Stand heute - keinen Kontakt mit Paris Saint-Germain", berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag in Miami.

Er habe aber Kenntnis, dass Boatengs Berater mit PSG in Kontakt stünden. "Dort ist aber noch keine finale Entscheidung gefallen", sagte Rummenigge. Der 62-Jährige merkte an, dass der FC Bayern bei dem möglichen Transfer noch niemals über Geld gesprochen habe.

Rummenigge sagte zum Abschluss der USA-Reise, dass der Impuls für einen möglichen Wechsel in diesem Sommer von Boateng gekommen sei. "Jérôme ist nach der Saison zu uns gekommen, auch in Form seines Beraters, und hat uns mitgeteilt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, zum Ende seiner Karriere nochmal etwas anderes zu machen", klärte Rummenigge auf. "Wir haben darüber ausführlich diskutiert und ihm gesagt, dass wir, wenn er einen Club hat, der bereit ist, eine interessante Ablöse zu zahlen, in Gesprächsbereitschaft sind."

Jerome Boateng soll vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen. Bild: Sven Hoppe, dpa

Boatengs langfristiger Vertrag in München läuft noch bis 2021. Als diskutable Ablösesumme wird eine Summe von 50 Millionen Euro plus X für den Innenverteidiger und Weltmeister von 2014 veranschlagt.

VfB-Manager Reschke: Noch keine Anfrage für Weltmeister Pavard

Der VfB Stuttgart hat laut Sportvorstand Michael Reschke noch kein Angebot für seinen umworbenen Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard erhalten. "Wir gehen fest davon aus, dass Benji noch eine Saison bei uns spielt. Es ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen", sagte Reschke am Sonntag der Bild.

"Es ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen", sagte Reschke über Benjamin Pavard. Bild: Christoph Schmidt, dpa

Nach seiner starken WM mit Frankreich war der 22 Jahre alte Verteidiger zuletzt verstärkt mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der SWR hatte berichtet, dass Pavard bereits während des Turniers in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben habe. Im kommenden Sommer kann Pavard die Schwaben dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

USA-Gewinner Rib und Rob "noch jung" - Hoeneß lobt Kovac: Gute Wahl

Arjen Robben stand frisch geduscht im Keller des Hard Rock Stadiums und war auch ohne geglückten Abschluss der USA-Reise des FC Bayern gut drauf. Der Niederländer hatte dazu persönlich allen Grund: Beim von Trainer Niko Kovac als "ärgerlich" bewerteten 2:3 (2:1) gegen Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola waren Franck Ribéry (35) und Robben (34) in Miami die Gewinner unter den Münchner Verlierern. "Wenn die Verletzungen wegbleiben, sind wir noch gut fit", erklärte Robben nach dem Testspiel. Und nach einer Kunstpause fügte er grinsend hinzu: "Dann sind wir noch jung!"

Es war die zentrale Erkenntnis am Ende einer Amerika-Woche, in der die zweite Niederlage nach dem ebenfalls unnötigen 0:2 gegen Juventus Turin den positiven Gesamteindruck des Marketing-Trips trübte: Die alten Helden Rib und Rob wollen sich in ihrem diesmal wohl wirklich letzten Bayern-Jahr nicht mit einer Nebenrolle begnügen. "Arjen und ich haben viel Erfahrung. Wir sind Profis, wir haben immer Hunger", sagte Ribéry. Die Champions-League-Gewinner von 2013 gehen in ihr zehntes gemeinsames Bayern-Jahr. Und sie haben noch einiges vor.

"Es gibt nur gute und weniger gute Spieler - und die Beiden sind richtig gut, egal in welchem Alter sie sich befinden", sagte Kovac. Der neue Coach hat schnell einen Draht zu den Team-Senioren gefunden. Ribéry machte er zum Kapitän des USA-Aufgebotes. Und gegen ManCity testete er den Franzosen einfach mal als Spielmacher.

Ribéry trieb das Offensivspiel wuchtig und ideenreich an. Und nicht nur beim herrlichen 2:0 von Robben harmonierten die zwei Routiniers wunderbar. "Wir lieben Fußball, Franck und ich. Es macht immer Spaß, zusammen auf dem Platz zu stehen. Wir haben uns wieder einige Male gut gefunden. Das war schon positiv", sagte Robben.

Ribéry glänzte zentral. "Ich habe lange nicht gespielt auf der Zehn. Aber ich habe dort schon oft gespielt, in Marseille und in der Nationalmannschaft. Es war komisch, aber schön", resümierte der Franzose.

Arjen Robben gehört mit Franck Ribéry zu den Gewinnern der USA-Reise. Bild: Lynne Sladky, AP/dpa

Ribéry und Robben dürfen die Dienstreise als Erfolg verbuchen. Ebenso der Verein. Der Marketing-Trip erfüllte den Zweck und spülte in einem der Zielmärkte des FC Bayern auch noch viel Geld in die Kasse. Uli Hoeneß bewertete die Woche in der Staaten als "wunderbar". Der Präsident zeigte sich auch sehr angetan vom neuen Coach. "Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen", sagte der 66-Jährige der Münchner Abendzeitung über Kovac.

Am Wochenende stieß auch noch der in Florida sehr populäre Kolumbianer James Rodrígiuez zur Münchner Reisegruppe. Der noch von Real Madrid ausgeliehene Starkicker legte dabei ein Bekenntnis zum FC Bayern ab. "Ja, es gab viele Gerüchte", sagte James im Teamhotel zu den Spekulationen über eine Rückkehr zu Real. "Aber Bayern ist meine Gegenwart. Ich bin glücklich hier und denke nur an Bayern München."

Ur-Bayern sind inzwischen Ribéry und Robben. Die Frühform der Routiniers ist bemerkenswert, die Fitness schon top. Die Niederlagen mit vielen unerfahrenen Nachwuchsspielern im Kader beim International Champions Cup seien "überhaupt nicht dramatisch", urteilte Robben.

Auch Kovac hob am Ende seiner ersten großen Auslandsreise das Positive hervor. "Es war vieles gut. Und das Schlechte werden wir aufarbeiten." Damit waren die Abwehrarbeit und die individuellen Fehler gemeint. Vor 29 195 Zuschauern konnte ManCity nach den Toren von Meritan Shabani (15. Minute) und Robben (24.) durch Bernardo Silva (45.+1/70.) und Lukas Nmecha (51.) doch noch zurückschlagen.

Alle fünf Gegentore auf der USA-Tour seien "Geschenke" gewesen, meinte Robben. Torwart Sven Ulreich etwa patzte gegen ManCity bei den Gegentoren zwei und drei. "Wenn man 2:0 führt, darf man nicht mehr verlieren", rügte Robben. Javi Martínez (Knie), Renato Sanches (Wirbelblockade) und Juan Bernat (Fußprellung) spielten nicht.

Kovac ist froh, dass nach der Rückkehr nach München am Montag die WM-Teilnehmer wie Manuel Neuer, Mats Hummels oder Robert Lewandowski zur Mannschaft stoßen. "Wenn alle an Bord sind, werden wir eine ganz andere Schlagfertigkeit haben", sagte er. Diese soll schon in zwei Wochen sein Ex-Club Eintracht Frankfurt im Supercup-Finale zu spüren bekommen. "Dieses Spiel nehmen wir sehr ernst", sagte Kovac: "Wir wollen den ersten Titel holen, ich persönlich natürlich auch."

28. Juli: FC Bayern beendet USA-Reise mit Niederlage gegen Manchester City

Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer weiteren Niederlage beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Samstagabend (Ortszeit) in Miami mit 2:3 (2:1) gegen den englischen Champion Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola.

Vor 29.195 Zuschauern im Hard Rock Stadium brachten Meritan Shabani (15. Minute) und Arjen Robben (24.) das Team von Trainer Niko Kovac mit 2:0 in Führung. Bernardo Silva (45.+1/70.) und Lukas Nmecha (51.) sorgten dann jedoch für die Wende in dem unterhaltsamen Testspiel. Die erste Partie im Rahmen des International Champions Cups hatten die Bayern in Philadelphia mit 0:2 gegen Juventus Turin verloren.

Beide Mannschaften hatten viele gute Offensivaktionen. Manchesters Torschütze Nmecha etwa traf den Pfosten (13.). Bei den Bayern ragte Franck Ribéry im zentralen Mittelfeld heraus. Ein feines Zuspiel des Kapitäns auf Robben führte zum schönsten Tor des Abends. Robben überlupfte Torwart Claudio Bravo. Beim 2:2-Ausgleich von ManCity ließ Torwart Sven Ulreich einen Schuss von Phil Foden nach vorne prallen, Mittelstürmer Nmecha konnte abstauben. Am Montag kehren die Bayern von ihrer einwöchigen Marketing-Tour nach München zurück.

James bekennt sich zum FC Bayern

Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler James Rodríguez hat sich nach den Spekulationen über eine Rückkehr zum Champions-League-Sieger Real Madrid zum FC Bayern München bekannt. "Ja, es gab viele Gerüchte. Aber Bayern ist meine Gegenwart. Ich bin glücklich hier und denke nur an Bayern München", sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Samstag in Miami.

Auf die Ankündigung von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, dass der deutsche Rekordmeister nach dem Leihvertrag im kommenden Jahr "mit ziemlich großer Sicherheit" die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro ziehen werde, reagierte er positiv: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger in München zu bleiben. Bayern ist ein großer Club. Und Bayern hat mir im vergangenen Jahr das Vertrauen geschenkt."

Seine erste Saison in München bewertet James "positiv", wie er im Teamhotel des FC Bayern bei einem Pressegespräch sagte: "Wenn du kontinuierlich spielst, bekommst du Selbstvertrauen." Im zweiten Bayern-Jahr wolle er einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, Titel zu gewinnen. "Mein Ziel ist es auch, die Champions League zu gewinnen." Die Qualität dafür habe der Kader. James erinnerte dabei an das "unglückliche" Halbfinal-Aus in diesem Jahr gegen Real Madrid.

Der Kolumbianer stieß in Miami kurzzeitig zum Münchner Team, um während seines Urlaubs nach der WM einige Marketing-Aktivitäten und Medientermine für den Club wahrzunehmen. Für den FC Bayern ist er ein eminent wichtiger Werbeträger für Latein- und Südamerika.

Claudia Neumann kommentiert Fußball-Supercup-Übertragung

Claudia Neumann soll als erste Frau die TV-Übertragung des Fußball-Supercups der Männer kommentieren. Die 54 Jahre alte Journalistin wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 12. August bei der Partie zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt für das ZDF im Einsatz sein. Die Partie zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger wird in Frankfurt/Main ausgetragen.

Neumann war in Russland als erste deutsche Reporterin bei einer Fußball-WM im Kommentatoren-Einsatz. Das ZDF musste die erfahrene Journalistin gegen teilweise hämische und frauenfeindliche Kritik im Internet verteidigen. Sie hatte auch von Kollegen und anderen Sendern Unterstützung bekommen.

26. Juli: FC Bayern gibt nach Verletzung von Javi Martínez Entwarnung

Der FC Bayern München rechnet nicht mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Javi Martínez. Der 29 Jahre alte Spanier verletzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) im ersten Spiel auf der USA-Tour des deutschen Rekordmeisters in Philadelphia beim 0:2 gegen Juventus Turin am rechten Knie. Mit einem dicken Verband um das Gelenk verließ der Defensivspieler das Stadion.

"Bei Javi sieht es so aus, dass er eine Muskelquetschung erlitten hat", teilte Trainer Niko Kovac nach der Partie beim International Champions Cup mit. Beim Zweikampf sei der Gegenspieler hinten auf die Kniekehle von Martínez gefallen. Es sei aber "nichts kaputtgegangen", berichtete Kovac. "Wir wollten kein Risiko eingehen. Deswegen haben wir ihn rausgenommen." Ob Martínez an diesem Samstag im zweiten Spiel in Miami gegen Manchester City wieder mitwirken kann, ist offen.

FC Bayern verliert erstes Spiel in USA: 0:2 gegen Juve

Der FC Bayern München hat das erste Spiel auf seiner USA-Reise verloren. Der deutsche Fußball-Meister unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) in Philadelphia im Rahmen des International Champions Cup mit zahlreichen Nachwuchsakteuren gegen Juventus Turin mit 0:2 (0:2). In der Offensive fehlte es dem jungen Team von Trainer Niko Kovac im Lincoln Financial Field bei teilweise heftigem Regen an Durchschlagskraft und Effektivität im Abschluss.

Mittelstürmer Andrea Favilli (32./40. Minute) erzielte vor 32.105 Zuschauern beide Tore für den italienischen Meister, bei dem der von Real Madrid verpflichtete Weltfußballer Cristiano Ronaldo noch fehlte. Beim ersten Treffer patzte Torwart Sven Ulreich nach einem unpräzisen Rückpass auf dem vom Regen nassen Rasen.

In ihrer zweiten Partie treffen die Bayern, die ohne ihre WM-Teilnehmer zur Werbetour in die USA gereist sind, am kommenden Samstag in Miami auf Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola.

25. Juli: FC Bayern verpflichtet kanadisches Toptalent Davies bis 2023

Der FC Bayern München hat das von vielen Clubs umworbene kanadische Fußball-Talent Alphonso Davies langfristig bis zum 30. Juni 2023 an sich gebunden. Nachdem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Verpflichtung des Offensivspielers auf der USA-Reise des deutschen Meisters bereits bestätigt hatte, wurde der Transfer am Mittwoch mit dem Medizincheck in Philadelphia endgültig abgeschlossen. Der noch 17-Jährige wird zum 1. Januar 2019 vom MLS-Club Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister wechseln. Die Ablösesumme soll um die zehn Millionen Euro betragen.

"Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum FC Bayern", äußerte Davies in einer Vereinsmitteilung. Er sprach von einem "Traum", der wahr werde: "Aber jetzt geht die Arbeit weiter, jetzt muss ich alles geben, um diese Chance zu nutzen." Der in Ghana geborene Davies sei sehr großes Talent, erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Er verspricht mit seinen erst 17 Jahren sehr viel für die Zukunft."

Trainer Niko Kovac freut sich ebenfalls auf den Nachwuchsspieler. "Viele Clubs wollten ihn in Europa haben", äußerte Kovac über den kanadischen Nationalspieler, der die Saison in der Major League Soccer noch zu Ende spielen soll. Diese endet am 28. Oktober. Danach beginnen die Playoffs. Das MLS-Finale ist am 8. Dezember.

Sollte Vancouver vorher scheitern, soll Davies laut Kovac so schnell wie möglich nach Deutschland kommen und bei den Bayern-Profis trainieren. Davies verfüge über eine große Geschwindigkeit und große technische Fähigkeiten, schwärmte der Bayern-Coach. Für einen jungen Spieler, der international so begehrt sei, müsse halt viel Geld in die Hand genommen werden, bemerkte Kovac zur hohen Ablösesumme.

Bayerns WM-Teilnehmer nehmen Vorbereitung auf - Premiere für Goretzka

Erst ging's für Manuel Neuer & Co. ins Leistungszentrum, dann mit dem Fahrrad in den Perlacher Forst: Exakt vier Wochen nach dem historischen Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM sind die DFB-Stars und Robert Lewandowski am Mittwoch zu ihrem ersten Arbeitstag in der Amtszeit von Bayern Münchens neuem Trainer Niko Kovac angetreten. Erstmals war der ablösefrei vom FC Schalke 04 verpflichtete Zugang Leon Goretzka beim deutschen Fußball-Rekordmeister dabei. An seiner Seite brachte sich bei Übungen auf der Gymnastikmatte auch der vor dem Absprung zu Paris Saint-Germain stehende Jérôme Boateng in Schwung.

"Sie haben ausreichend Regenerationszeit vom Training gekriegt. Ab jetzt geht es mit Volldampf los", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Am Donnerstag und Freitag steht für die Rückkehrer die obligatorische Leistungsdiagnostik an, bei der die Fitnesswerte nach der Sommerpause gecheckt werden. Erst am Freitagnachmittag geht es für die Bayern-Nachzügler auf den Rasen. "Die Spieler werden dieselbe Woche abspulen wie die anderen, als wir angefangen haben", sagte Kovac und erinnerte an den Start vor drei Wochen.

Rummenigge: FC Bayern zieht Kaufoption bei James "ziemlich sicher"

Der FC Bayern München will den aktuell von Real Madrid ausgeliehenen kolumbianischen Fußball-Nationalspieler James Rodríguez über 2019 hinaus fest verpflichten. "Wir haben noch das eine Jahr den Leihvertrag. Und dann haben wir diese Klausel für 42 Millionen Euro, die wir - Stand heute - mit ziemlich großer Sicherheit ziehen werden", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagabend (Ortszeit) in Philadelphia.

Es gilt als sicher, dass Bayern München die Kaufoption auf James Rodríguez ziehen wird. Bild: Andreas Gebert, dpa

Das Verhältnis zwischen Verein und Spieler sei wunderbar, betonte der 62-Jährige. "Wir sind sehr happy mit dem Spieler, der sehr glücklich bei uns ist", sagte Rummenigge während der USA-Reise des deutschen Meisters. "Dementsprechend gehe ich davon aus, wird er auch lange bleiben."

Der 27 Jahre alte James war vor einem Jahr als Leihspieler nach München gekommen. Er wurde im Saisonverlauf immer stärker und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern im Team. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, James würde es zurück zu Real ziehen, nachdem Erfolgscoach Zinedine Zidane den Champions-League-Sieger verlassen hatte.

24. Juli: Medien: Boateng soll vor Wechsel zu Tuchel nach Paris stehen

Möglicherweise steht Jérôme Boateng vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain (PSG). Nach Informationen des Senders Sky vom Dienstag "könnten sich der französische Meister und der FC Bayern noch diese Woche einigen". Der frühere Dortmunder Thomas Tuchel trainiert PSG. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte im vergangenen Monat Verhandlungsbereitschaft signalisiert, falls ein Verein den 29 Jahre alten Innenverteidiger verpflichten möchte.

Jerome Boateng soll vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen. Bild: Sven Hoppe, dpa

Noch am vergangenen Wochenende hatte der neue Münchner Trainer Niko Kovac in Klagenfurt gesagt: "Ich kenne den Jérôme ganz gut. Und ich gehe absolut davon aus, dass er beim FC Bayern bleiben wird." "Garantien" gebe es im Fußball jedoch bis zum Ende der Transferfrist am 31. August nicht, ergänzte Kovac. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme von 50 Millionen Euro plus X.

Falls Boateng die Münchner verlässt, könnte neue Bewegung in den Wechsel des französischen Weltmeisters Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zu den Bayern kommen. Nach Informationen des SWR soll der 22-jährige Abwehrspieler bereits während der WM einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben haben und spätestens im Sommer 2019 den Arbeitsplatz wechseln. Ein früherer Transfer scheint nun nicht mehr ausgeschlossen. Kovac sagte, dass Pavard "ein richtig guter Spieler" sei.

Özil-Berater Erkut Sögüt weist Hoeneß-Kritik zurück

Nach der scharfen Kritik von Uli Hoeneß in Richtung Mesut Özil hat dessen Berater Erkut Sögüt den Bayern-Präsidenten attackiert. "Die Kommentare von Herrn Hoeneß verfehlen den eigentlichen Sinn komplett. Er versucht die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, dem Rassismus und der Diskriminierung in Deutschland, abzulenken", sagte Sögüt dem Internet-Portal Goal. "Außerdem kann er seine dummen Aussagen, die komplett übertrieben sind, nicht belegen", fügte Sögüt hinzu.

Sögüt verwies auf 63 Torbeteiligungen seines Schützlings im Trikot des Weltmeisters von 2014 und auf den Fakt, dass Özil fünfmal zum Nationalspieler des Jahres gekürt wurde. Er reagierte damit auf die Äußerung von Uli Hoeneß, der vor dem Abflug des FC Bayern zu einer US-Tour gesagt hatte: "Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto."

Bayern-Präsident Uli Hoeneß wettert gegen Mesut Özil. Der habe die letzten Jahre nicht mehr so gut gespielt, dass er in ein DFB-Team gehöre. Bild: Matthias Balk, dpa

Nun konterte der Özil-Berater mit heftigen Worten: "Herr Hoeneß, wir werden keine weitere Zeit und Energie aufbringen, um mit Ihnen über ein Thema zu reden, von dem Sie keine Ahnung haben. Sie sind nicht nur eine Schande für sich selbst, sondern vor allem für Bayern München und die Leute in Deutschland." Laut Sögüt lag der "Fokus von Mesuts Aussagen nicht unbedingt auf dem Fußball. Vielmehr ging es darum, auf das Wiederaufleben des Rassismus aufmerksam zu machen. Er hat den Mut und die Tapferkeit gezeigt, sich für all jene einzusetzen, die in Deutschland unfair behandelt werden: Einwanderer, Muslime und viele mehr", meinte der Berater.

23. Juli: Hoeneß giftet gegen Özil: "Seit Jahren einen Dreck gespielt"

Uli Hoeneß hat Mesut Özil scharf kritisiert. "Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto", sagte der Präsident des FC Bayern München der Sport Bild.

Boateng zu Özil: "Es war mir eine Freude"

Nationalspieler Jérôme Boateng blickt gern auf die Zeit mit Mesut Özil beim DFB-Team zurück. "Es war mir eine Freude, Abi", schrieb der Abwehrspieler des FC Bayern München am Montag via Twitter und verwendete dabei das türkische Wort für "Bruder" (Abi). Mit zwei Hashtags erinnerte der 29 Jahre alte Boateng zudem an die Titelgewinne bei der U21-Europameisterschaft 2009 und bei der Weltmeisterschaft 2014, die er gemeinsam mit Özil im Trikot des Deutschen Fußball-Bundes gefeiert hatte. Dazu stellte Boateng ein Foto, auf dem er neben einem lächelnden Özil fröhlich die Zunge herausstreckt.

Özil (29) war am Sonntag als Konsequenz aus der Affäre um seine Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Er verspüre "ein Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit" ihm gegenüber, erklärte Özil seinen Schritt.

22. Juli: FC Bayern startet USA-Reise - Tests gegen Juventus und Pep Guardiola

Der FC Bayern München ist am Montag in die USA gereist. Für die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac stehen beim einwöchigen Trip zwei hochkarätige Testspiele an. In Philadelphia trifft der deutsche Fußball-Meister auf den neuen Cristiano-Ronaldo-Club Juventus Turin. In Miami ist Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola der Gegner. Am Samstag hatten die Münchner ihren ersten Test unter Kovac mit 3:1 gegen Paris Saint-Germain gewonnen.

Trainer Niko Kovac reist mit dem FC Bayern in die USA. Bild: Erwin Scheriau, dpa (Archiv)

Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Javí Martínez gehen wie zahlreiche Nachwuchsspieler auf die Reise in die Vereinigten Staaten. Die WM-Teilnehmer sind am Montag nicht an Bord. Sie starten am 25. Juli in München ihre Saison-Vorbereitung. Arturo Vidal fehlt nach seiner Knie-Operation, er arbeitet in München weiter am Comeback.

Der FC Bayern besuchte die USA zuletzt vor zwei Jahren. Im vergangenen Jahr reisten die Münchner im Sommer nach Asien und bestritten auf einer langen Werbetour insgesamt vier Testspiele in China und Singapur. (dpa, afp)

