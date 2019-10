vor 17 Min.

"Die große Gnabry-Show": Pressestimmen zum 7:2 der Bayern gegen Tottenham

Es war ein Spektakel. Mit 7:2 gewinnt der FC Bayern den ersten Härtetest der Champions-League-Saison gegen Tottenham Hotspur. Die Pressestimmen zum Spiel.

Der FC Bayern hat die erste große Prüfung der diesjährigen Champions-League-Saison gemeistert - und das mit Bravour. Mit 7:2 gewannen die Münchner ihr Auswärtsspiel in London bei den Tottenham Hotspur. Deutsche und englische Medien sind voll des Lobes für den deutschen Rekordmeister. Vor allem Serge Gnabry, der bereits in der Premier League aktiv war und am Dienstagabend vier Tore erzielte, wird gefeiert.

"Europa staunt: Boah, Bayern! Unser Rekordmeister ballert die Spurs aus dem teuersten Stadion der Welt (1,3 Mrd. Euro)." Bild

"Der FC Bayern demontiert Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur und setzt ein dickes Ausrufezeichen in der Champions League. Neben der Rückkehr einer furchteinflößenden Stärke betreiben besonders zwei Spieler immense Eigenwerbung." Focus Online

"Ein gnadenloser FC Bayern fegt über die Spurs!" tz

Bayern München bekommt viel Lob für den Sieg über Tottenham

"Was für ein Statement: Der FC Bayern hat ein eindrucksvolles Signal an die internationale Konkurrenz geschickt." rtl.de

"Große Gnabry-Show bei Bayerns Gala-Auftritt: Mit einem schier unglaublichen 7:2-Sieg bei Tottenham Hotspur hat sich der deutsche Meister am Dienstag in London als eine Fußballmacht zurück in Erinnerung gebracht, mit der in der Champions League wieder jeder rechnen muss." FAZ.net

"Oktoberfest in Nordlondon: Der Sieg des FC Bayern an diesem Abend war ein Sieg der Cleverness." Süddeutsche Zeitung

"Serge Gnabry scores four in brutal Bayern’s 7-2 humiliation of Tottenham" - Serge Gnabry schießt vier Tore, als die Bayern Tottenham mit 7:2 brutal demütigen. The Guardian

"THEY were not just beaten. They were battered." - Sie wurden nicht nur geschlagen. Sie wurden zerschmettert. The Sun

"Serge Gnabry makes mockery of fruitless Premier League career with stunning display in Bayern's hammering of Spurs." - Serge Gnabry verspottet seine erfolglose Karriere in der Premier League mit einem atemberaubenen Auftritt, als die Bayern Tottenham Hotspur eine Klatsche verpassen. The Telegraph (AZ)

