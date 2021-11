Kimmich und andere ungeimpfte Bayern-Spieler dürfen nicht in Augsburger Hotel

Joshua Kimmich darf vor dem Spiel beim FC Augsburg nicht mit seinen Mannschaftskollegen ins Hotel. Das dürfte in der Zukunft noch problematischer werden.

Seit Dienstag gelten in Bayern die neuen Corona-Regeln. Die Staatsregierung hat zusammen mit dem Gesundheitsministerium unter anderem beschlossen, dass für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe die 2G-Regel gilt. Das bedeutet, ohne Impf- oder Genesenennachweis gibt es keinen Einlass.

Für den FC Bayern wird das nun zum Problem. Bekanntermaßen ist Joshua Kimmich nicht gegen Corona geimpft. Dementsprechend darf er vor dem Spiel am Freitag beim FC Augsburg nicht mit seinen Mannschaftskollegen ins Hotel.

Das Maximilian's darf Kimmich und Co. nicht beherbergen

Wie die Bild als Erstes berichtete, checkten die Münchner vor der Partie im Augsburger Hotel Maximilian's ein - allerdings ohne Kimmich und drei weitere Spieler der Bayern. Neben Kimmich sollen auch Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric-Maxim Choupo-Moting aufgrund der 2G-Regel nicht mit in das Hotel dürfen.

Die vier Spieler mussten sich zuletzt auch in Quarantäne begeben, nachdem ihr Mannschaftskollege Niklas Süle sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Das Hotel Maximilian's verwies nach einer Anfrage auf die Diskretion, der man sich verpflichtet fühle. "Dies gilt auch für den FC Bayern, der zu unseren langjährigen Stammkunden zählt", so Managing Director Theodor Gandenheimer. Das Hotel hat bei den derzeit bestehenden Regeln allerdings gar keine andere Wahl, als sämtlichen Personen ohne 2G-Nachweis den Zutritt zu verweigern.

Nicht geimpft, aber spielen darf Joshua Kimmich trotzdem

Der FC Bayern hat zu den Entwicklungen auf Nachfrage noch nicht Stellung genommen. Für die Partie in Augsburg ist die Problematik aus Sicht der Münchner auch überschaubar. Die vier betroffenen Spieler können zwar nicht persönlich an Besprechungen im Hotel teilnehmen, der Spielbetrieb steht ihnen allerdings offen.

So ist es beispielsweise denkbar, dass sie am Spieltag direkt zum Stadion fahren und dort am Freitag gegen den FC Augsburg antreten. Für die Zuschauer gilt zwar in der Arena die 2G-Regel, Spieler aber müssen lediglich getestet sein, um auflaufen zu können. Für sie gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz.

In Augsburg machen die Umstände ein Auflaufen für die ungeimpften Spieler des FC Bayern noch relativ leicht möglich - in Zukunft könnte sich das ändern, wenn auch in anderen Bundesländern die 2G-Regel flächendeckend für den Hotelbetrieb beschlossen wird. Bis zur Winterpause spielen die Münchner allerdings auswärts nur noch in Dortmund und Stuttgart. Beides sind Abendspiele und ließen eine Anreise auch am Spieltag zu. Wirklich kritisch dürfte es erst im neuen Jahr werden. Sollte dann auch in anderen europäischen Ländern die 2G-Regel gelten, hätte dies auch Auswirkungen auf die Teilnahme von Kimmich und Co. an den Spielen der Champions League.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.