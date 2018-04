vor 16 Min.

FC Bayern - Real Madrid heute live im TV und Stream sehen

Heute trifft der FC Bayern im Champions League-Halbfinale auf Real Madrid. Das Spiel gibt es live im Free-TV und kostenlos als Stream zu sehen.

FC Bayern gegen Real Madrid live im Free-TV und kostenlos als Stream im Internet sehen, das ist am Mittwoch tatsächlich möglich. Denn das Champions League-Halbfinale am 25. April kann ab 20.45 Uhr für jedermann ohne Zusatzkosten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im Internet und in der Mediathek gesehen werden.

Der FC Bayern München will dann gegen den Titelverteidiger Real Madrid den Grundstein für den Einzug in das Finale der Champions League legen. Und Trainer Jupp Heynckes geht, wie er sagt, "sehr optimistisch" in sein letztes Königsklassen-Heimspiel mit dem deutschen Meister. "Wille kann Berge versetzen", sagte der 72-Jährige zu der schwierigen Aufgabe gegen den Titelgewinner der vergangenen beiden Jahre.

Ein Schlüssel zum Erfolg lautet, den überragenden Real-Torjäger Cristiano Ronaldo in Schach zu halten. Der Portugiese erzielte im vergangenen Jahr im Viertelfinale fünf von sechs Toren gegen die Bayern, die damals unglücklich ausschieden. "Die Champions League gewinnt die Mannschaft, die am homogensten ist und den optimalen Fußball spielt", sagte Heynckes.

Jupp Heynckes freut sich darauf, sich zum Ende seiner Karriere als Fußball-Trainer auch noch mit Zinedine Zidane messen zu können. "Ich war ein großer Bewunderer von Zidane als Spieler und auch jetzt als Trainer. Mir gefällt, wie Real Madrid Fußball spielt und wie unaufgeregt er am Spielfeldrand ist. Er produziert sich nicht für die Öffentlichkeit und die Medien", sagte der 72 Jahre alte Trainer des FC Bayern München vor dem Halbfinalduell in der Champions League mit dem Franzosen. Kamera: Sven Hoppe/dpa Video: dpa

Beide Clubs stehen sich bereits zum fünften Mal im Halbfinale der Champions League gegenüber. Die Bayern zogen 2001 und 2012 ins Endspiel ein, Real Madrid 2000 und 2014.

FC Bayern gegen Real Madrid: Im Rückspiel könnte Manuel Neuer dabei sein

Real Madrid wiederum hat vor der "Schwarzen Bestie" keine Angst mehr. Das war schon am Vorabend des Gigantentreffens in der Champions League zu spüren, als Zinedine Zidane und Weltmeister Toni Kroos in der Münchner Fußball-Arena zum verbalen Vorspiel antraten. "Wir machen uns nicht in die Hosen", scherzte Real-Trainer Zidane.

Münchens Arjen Robben (r) und Madrids Cristiano Ronaldo im Zweikampf. Das Duell zwischen dem deutschen und dem spanischen Rekordmeister steht vor seiner nächsten Auflage. Bild: Marc Müller (dpa)

Kroos lobte seinen Ex-Club ebenfalls ausdrücklich für die deutliche Verbesserung unter Trainer Jupp Heynckes. Er sieht den FC Bayern "besser in Form" als im Viertelfinal-Duell 2017. Aber dann folgte eine klare Ansage für Mittwochabend: "Sie haben eine gute Stimmung im gesamten Verein. Wir sind hier, um das ein bisschen zu ändern."

Auf Duelle mit den Bayern, früher ein gefürchteter Rivale, freuen sich Profis und Fans des spanischen Weltklasse-Clubs inzwischen. "La Bestia Negra" sei gezähmt. Und die Champions League erklären die Königlichen inzwischen zu ihrem Wettbewerb. "Es ist eine Bestimmung von Real, es ist die DNA von Real Madrid. Wir haben uns in diesen Spielen immer gezeigt", sagte Zidane.

Was Ex-Real-Profi Christoph Metzelder über das Duell der Fußball-Giganten aus München und Madrid, die Marke Cristiano Ronaldo und den kleinen Vorteil für Real sagt, lesen Sie hier.

Das Rückspiel findet am 1. Mai statt. Und dann könnte vielleicht sogar der seit sieben Monaten verletzte Kapitän des FC Bayern München wieder im Tor stehen. Denn Manuel Neuer schließt einen Einsatz in der Champions League in dieser Saison nicht aus, falls der deutsche Rekordmeister gegen Real Madrid das Finale erreichen sollte. Da muss alles passen, aber es hat mich in der Reha schon sehr motiviert, dass wir noch in zwei Wettbewerben sind - DFB-Pokal und Champions League. Das hat mir Perspektiven eröffnet - noch für diese Saison", sagte Neuer in einem Interview.

FC Bayern - Real Madrid live im Free-TV und kostenlos als Stream sehen

Ob Neuer wirklich vom Finale träumen darf, zeigt sich also nun an diesem Mittwoch. Das Spiel FC Bayern - Real Madrid wird live im Free-TV und als kostenloser Stream im Internet gezeigt:

Das Championsleague-Halbfinale wird l ive vom ZDF gezeigt .

. Das ZDF zeigt das Spiel auch im Internet. Hier geht es zum kostenlosen Stream FC Bayern - Real Madrid .

. Beginn der Sendung ist um 20.25 Uhr , Anpfiff um 20.45 Uhr.

, Anpfiff um 20.45 Uhr. Kommentator der Partie ist Béla Réthy.

Moderiert wird die Sendung von Oliver Welke.

Als Experte für das Spiel Bayern München - Real Madrid ist Oliver Kahn vor Ort.

Wer das Spiel der Münchner gegen Ronaldo & Co. lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die ZDF-App machen. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. (AZ)

