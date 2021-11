Von wegen heile Welt – das sagt FC-Bayern-Präsident Hainer

Die Corona-Pandemie macht sich auch beim Branchenprimus bemerkbar: Umsatz und Gewinn des FC Bayern München brechen ein. Für Wirbel sorgt der gerichtlich abgewiesene Katar-Antrag eines Mitglieds.

Um was genau es ging in dem Gespräch zwischen Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic kurz vor Beginn der Jahreshauptversammlung des FC Bayern? Themen hatten der Bayern-Patron und der Sportvorstand, die in der ersten Reihe neben Trainer Julian Nagelsmann Platz genommen hatten, jedenfalls genug. Das verriet auch die Gestik von Salihamidzic, auf den der deutlich größere Redeanteil anfiel.

Tatsächlich will beim FC Bayern in diesen Tagen einfach keine Ruhe einkehren: Die vierte Corona-Welle hat die Mannschaft mit voller Wucht getroffen, die Diskussion um die ungeimpften Spieler überlagerte zeitweise das sportliche Geschehen und zu allem Überfluss sorgte kurz vor der Jahreshauptversammlung ein Antrag eines Vereinsmitglieds bezüglich des Sponsorings des Emirats Katar für Aufsehen.

Herbert Hainer, der Ende 2019 Bayern–Präsident wurde, leitete diesmal die Versammlung im Audi Dome. Vergangenes Jahr war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen – und auch heuer machte sich das Virus bemerkbar. Zum einen bei der Bilanz, die nach Jahren der andauernden Rekordgewinne eine merkliche Corona-Delle erhalten hatte. Zum anderen bei der Besucheranzahl: 1700 wären zugelassen gewesen, rund 800 waren tatsächlich zu der Veranstaltung gekommen, die gemäß den 2G-Plus-Regeln stattfand.

Das Podium auf der Hauptversammlung des FC Bayern quillt mit Pokalen und Trophäen über

Um den sportlichen Erfolg zu betonen, hatte der Verein alle in den vergangenen eineinhalb Jahren gewonnen Trophäen auf dem Podium ausgestellt – von der Drittligameisterschaft bis zum Weltpokal. Zu den Klängen des Soundtracks von „Fluch der Karibik“ trugen Spieler, Fans und Mitarbeiter die Pokale in die Halle. Insgesamt sind es elf Stück. Das macht Eindruck und soll die sportliche Mega-Dominanz unterstreichen. Es könnte also alles perfekt sein – und trotzdem gärt es sichtlich im Verhältnis zwischen Fans und Verein.

Vor allem um den Antrag des Fans Michael Ott hatte es im Vorfeld Ärger gegeben: Der 27-Jährige wollte die Mitglieder auf der Versammlung darüber abstimmen lassen, künftig keine Sponsorenverträge mit dem Emirat abzuschließen, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht. Der FC Bayern ließ den Antrag nicht zu. Ott und sein Anwalt versuchten den Rechtsweg, scheiterten aber mit Eilanträgen vor dem Amts- und Landgericht München. Ob der Antrag per Dreiviertelmehrheit der Fans dennoch zur Abstimmung kam, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht bekannt. In weiten Teilen der aktiven Fanzsene hatte das Verhalten der Vereinsführung herbe Kritik hervorgerufen.

Im Heimspiel gegen Freiburg: Fans des FC Bayern mit eindeutiger Botschaft

Wie etliche Anhänger allgemein zu dem Engagement ihres Vereins stehen, wurde beim Heimspiel gegen den SC Freiburg deutlich. In der Fankurve war ein Plakat zu sehen, das die Vereinsbosse Kahn und Hainer beim Waschen von blutverschmierter Kleidung zeigte. Dazu Kahns kleiner Geldkoffer mit der Aufschrift „You can rely on us“ (Ihr könnt euch auf uns verlassen), der keinen Zweifel ließ, wie verwerflich die Fans die Geschäftsverbindungen zum Sponsor in Katar finden.

Bayern-Präsident Hainer nahm in seiner Rede Bezug zur Impfdiskussion. Diese hatte sich vornehmlich an dem zuerst ungeimpften, dann positiv getesteten Joshua Kimmich entzündet. „Wir sehen in der Impfung den besten Weg, dass wir wieder das Leben führen können, wie wir es vor Corona hatten. Wir reden in dieser Frage ständig mit unseren Spielern. Gleichzeitig ist es nicht in Ordnung, unsere Spieler und unseren Joshua Kimmich an den Pranger zu stellen.“

Durch die Pandemie sei der FC Bayern sportlich und wirtschaftlich gut gekommen. „Wir haben keinen Cent Schulden, sind unabhängig und gehen unseren eigenen Weg.“ Sozial übernehme der Verein Verantwortung, bekenne sich zu Diversität und Weltoffenheit, so Hainer.

Und dann nahm der Bayern-Boss doch noch Bezug zum Dauer-Aufreger Katar. Auf die Entgegnung hin, man stelle sich als Verein jeder Form von Kritik, erntete der Bayern-Boss umgehend Buhrufe. In Richtung der Beschwerdeführer sagte der 67-Jährige: „Die Kritik soll immer sachlich erfolgen. Eine Wortwahl wie niederträchtig und feige passt nicht zum FC Bayern.“

Der FC Bayern München im November 2021 – er ist zwar erfolgreich, aber Ruhe will einfach nicht einkehren.