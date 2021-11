Vor der Jahreshauptversammlung: Stürmische Vorzeichen beim FC Bayern

Es gibt mehrere Aufregerthemen: Die Corona-Diskussion samt der aktuellen Infektion von Stürmer Choupo-Moting schlägt ebenso hohe Wellen wie der Katar-Antrag.

Schon wieder meldet der FC Bayern einen Corona-Fall in seiner Mannschaft. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass sich Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting mit dem Virus infiziert hat und sich in häuslicher Isolation befindet. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", so der FC Bayern in einer Stellungnahme.

Der 32-Jährige und vier weitere ungeimpfte Spieler (Kimmich, Musiala, Cuisance, Gnabry) befinden sich ohnehin derzeit in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Kurz vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Donnerstagabend im Audi Dome bekommt die ohnehin schon omnipräsente Corona-Debatte damit neues Futter.

Nur 1700 FC-Bayern-Fans dürfen in den Audi Dome

Wegen der aktuellen Inzidenzen findet die Veranstaltung nach den 2Gplus-Regeln statt. Damit werden maximal 1700 Besucher dabei sein, wenn Herbert Hainer erstmals als Präsident des FC Bayern die Geschäftszahlen präsentiert und sich den Anträgen und Wortmeldungen der Mitglieder stellt. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen Corona ausgefallen. Der ehemalige Adidas-Chef Hainer kann in diesen zwei Jahren auf eine nahezu perfekte sportliche Bilanz verweisen, wie er in einem Interview auf der FCB-Homepage sagt: "Da haben wir nicht zuletzt mit dem unglaublichen Sechs-Titel-Jahr 2020 die erfolgreichste Zeit unserer Clubgeschichte erlebt." Die Geschäftszahlen werden zwar gewohnt gut, infolge der Pandemie aber nicht rekordverdächtig sein.

Corona hat den FC Bayern mehr als 150 Millionen Euro gekostet

Bereits im Sommer konstatierte Hainer, dass der Umsatzverlust durch Corona bei 150 Millionen Euro liege. Corona ist aber wegen der Diskussion um Impfverweigerer innerhalb des Bayern-Teams ein Thema geworden, das in der Kabine des Rekordmeisters angekommen ist. Wie die Fans auf die Thematik und die Gehaltskürzungen für ungeimpfte Spieler reagieren, wird am Donnerstag zu hören sein. Mittlerweile scheinen die ungeimpften Bayern-Spieler umzudenken: Laut Kicker werden sich Gnabry und Musiala impfen lassen, Kimmich und Cuisance scheinen auch nicht mehr abgeneigt. Choupo-Moting blieb demnach bei seiner Haltung. Infolge seiner Infektion gilt er künftig aber als genesen.

Der Katar-Antrag ist ein juristischer Streitfall geworden

Ein großes Thema wird aber auch das Anliegen von Michael Ott sein. Der 27-jährige Bayern-Fan hatte einen Antrag eingereicht, wonach der FC Bayern alle Sponsorendeals mit dem Emirat Katar stoppen soll. Der Kontrakt mit der Fluglinie Katar Airways läuft 2022 aus. Bisher hat der FC Bayern den Antrag aber nicht zugelassen – formal deshalb, weil noch keine Zeit gewesen sei, um ihn zu prüfen. Eine einstweilige Verfügung für den FC Bayern wies das Münchner Amtsgericht zurück. Ob Ott mit seinem Gang zur nächsthöheren Instanz, dem Landgericht, Erfolg hatte, wird das Gericht am Donnerstagvormittag bekannt geben. So oder so: Stimmen drei Viertel der Mitglieder aber dafür, den Antrag zuzulassen, könnte er immer noch behandelt werden. Hainer sagte dazu: "Generell ist dazu zu sagen, dass wir uns einem Austausch mit Fakten und sachlichen Argumenten nicht verschließen – und der darf natürlich auch kritisch ausfallen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Form immer gewahrt wird."

Bayern-Fans attackieren mit ihrem Plakat Kahn und Hainer für deren Katar-Geschäfte. Foto: kolbert-press

Damit dürfte Hainer auf die Plakate anspielen, die bei einem der jüngsten Heimspiele des FC Bayern zu sehen gewesen waren. Darauf waren Vorstandschef Oliver Kahn und Hainer beim Waschen von blutverschmierter Kleidung zeigte. Dazu Kahns kleiner Geldkoffer mit der Aufschrift „You can rely on us“ (Ihr könnt euch auf uns verlassen), der keinen Zweifel ließ, wie moralisch verwerflich die Fans die Geschäftsverbindungen zum Sponsor in Katar finden.