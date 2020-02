vor 50 Min.

FC Bayern und RB Leipzig liefern sich spannendes Unentschieden

Die Bayern trennen sich in einem unterhaltsamen Spitzenspiel 0:0 von RB Leipzig. Dabei hatten beide Mannschaften die Chance, einen Wirkungstreffer zu erzielen.

Von Tilmann Mehl

Hansi Flick ist ein höflicher Mensch. Der Trainer des FC Bayern hat die Mannschaft ja nicht nur deswegen wieder an die Tabellenspitze geführt, weil er im Vergleich zu Vorgänger Niko Kovac die ein oder andere taktische Veränderung vorgenommen hat. Flick ist vor allem deswegen bei den Spielern beliebt, weil er äußerst umgänglich ist und für sein Personal immer ein paar warme Worte übrig hat.

Wie Präsident Herbert Hainer in einem Interview mit der Bild am Sonntag erzählte, kam er unlängst mit einer Bitte auf den Trainer zu. Dieser möge es doch tunlichst vermeiden, dass die Meisterschaft im ersten Jahr seiner Präsidentschaft an einen anderen vergeben wird. Der höfliche Herr Flick hätte am Sonntag gerne einen großen Schritt gemacht, diesen Wunsch zu erfüllen. Die Bayern allerdings trennten sich im Spitzenspiel 0:0 von RB Leipzig und konnten die Tabellenführung nicht weiter ausbauen. Dass sie das Tableau nach 21 Spieltagen anführen würden, hatten allerdings vor wenigen Wochen auch noch nicht viele geglaubt.

FC Bayern tritt mit bewährter Startelf gegen Leipzig an

Flick setzte in der Partie auf jene Elf, die sich in den vergangenen Partien bewährt hatte. Das bedeutete auch, dass die beim über die Zeit gezitterte 4:3-Erfolg gegen Hoffenheim im Pokal wenig überzeugenden Corentin Tolisso und Philippe Coutinho wieder zurück auf die Bank mussten. Für sie rückten wie erwartet Leon Goretzka und Thiago zurück in die Startelf.

Leipzigs Coach Julian Nagelsmann setzte der eingespielten Münchner Elf eine defensive Fünferkette entgegen. Die allerdings konnte in der ersten halben Stunde die bayerischen Angriffsbemühungen nur unzureichend eindämmen. Thiagos Schuss in der fünften Minute verleitete Torwart Peter Gulacsi zu einer feinen Flugeinlage. Später waren es Benjamin Pavard und Robert Lewandowski, die gute Einschussmöglichkeiten verstreichen ließen. Die Leipziger fanden erst nach 30 Minuten einen Weg, sich den druckvollen Münchnern zu entziehen – ohne allerdings selbst gefährlich in Erscheinung zu treten.

Das änderte sich mit Anpfiff der zweiten Halbzeit. Beim ersten Angriff eröffnete sich Marcel Sabitzer aus zwölf Metern freistehend die große Möglichkeit zur Führung. Er setzte den Ball allerdings weit über das Tor. Kurz darauf profitierte der bis dahin blasse Timo Werner von einem missglückten Kopfball Jerome Boatengs 25 Meter vor dem Tor. David Alaba blockte den Schuss des Nationalstürmers mit Mühe und angelegtem Arm. Die Partie hatte nun jenes Tempo aufgenommen, das sie in der ersten Halbzeit noch vermissen ließ. Nutznießer davon wäre beinahe Robert Lewandowski geworden, der nach einem Foul von Dayot Upamecano bereits zum Elfmeter bereit stand. Weil er allerdings vor dem Vergehen des Leipzigers im Abseits stand, nahm Schiedsrichter Marco Fritz nach Intervention des Videoschiedsrichters den Strafstoß zurück (54.).

FC Bayern und RB Leipzig versprechen spannenden Meisterschaftskampf

So war es eigentlich Werner vorbehalten, in der 63. Minute für das erste Tor der Partie zu sorgen. Nach einem Konter musste er den Ball nach Vorarbeit von Christopher Nkunku aus wenigen Metern nur noch ins Tor setzen, schoss allerdings links vorbei. Die Leipziger profitieren in dieser Phase von allerhand leichtfertigen Ballverlusten der Münchner, verpassten es aber, ihre Chancen konzentriert auszuspielen. Weil sich die Bayern aber wieder stabilisierten, erhielt Leon Goretzka zehn Minuten vor dem Abpfiff nach einer schönen Kombination die Chance zum 1:0. Gulacsi aber tauchte den Ball aus dem Eck.

So blieb es am Ende bei einem Remis, das beiden Mannschaften im Meisterschaftskampf alle Möglichkeiten lässt. Damit wird auch Herbert Hainer nicht unzufrieden sein.

