Gerland-Abschied: Mit 66 Jahren, da muss der Tiger gehen

Neu-Trainer Julian Nagelsmann bringt eigene Assistenztrainer mit zum FC Bayern München. Was Hermann Gerland künftig machen wird.

Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Wer nicht bereit ist, sich fortzubilden und anzupassen, der wird es schwer haben. Beispiel: Digitalisierung. Ehe das elendige Virus den Alltag taktete und Freiheiten einschränkte, war lediglich Wassersportlern „Viko“ bekannt. Als Bootsmarke. Heute jedoch weiß jeder Erstklässler, wie er einer Videokonferenz in Zoom, Webex, Skype oder Teams beitritt. Und 90-jährige Omas touchen sich wie selbstverständlich auf ihren Smartphones zum Videotalk mit den Enkelkindern.

Technischer Fortschritt macht vor niemandem halt. Wer heutzutage einen Fußballer nur nach der subjektiven Leistung auf dem Rasen bewertet, wird von Spielanalysten als Laie belächelt. Laufleistung, Ballkontakte, Pass- und Zweikampfquote. Computerchips am Körper und Kameras erfassen sogar, wenn sich der große Zeh bewegt. Ob Hermann Gerland auf diese Form der Expertise zugreift? Jedenfalls steht er nicht im Verdacht, Fußball zu verwissenschaftlichen.

Spitznamen von Hermann Gerland: "Tiger" und Eiche"

Seine Spitznamen – in München nennen sie ihn „Tiger“, in seiner Heimat Bochum „Eiche“ – verdeutlichen, aus welchem Holz der Trainer geschnitzt ist. Ins Bild passt, dass Bayern-Fans das Stadion an der Grünwalder Straße als „Hermann-Gerland-Kampfbahn“ bezeichnen. Auf seine Erfahrungen wollte der FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten nicht verzichten. An der Seite namhafter Cheftrainer gab er den Zuarbeiter. Knorrig und kauzig, mit Kappe und kultig. Nebenbei ermöglichte er Lahm, Schweinsteiger, Müller oder Alaba eine titelreiche Profikarriere.

Gerland zu unterstellen, er hätte sich in dieser Zeit nicht weiterentwickelt, ist ein Irrglaube. Wer die Befehle eines van Gaal stoisch erträgt, beim Taktikwirrwarr eines Guardiola den Durchblick behält und in Rotwein-Runden mit Ancelotti standhaft bleibt, der lernt sogar sehr viel dazu.

Nagelsmänner: Nicht unter Strom, sondern mit Strom

Nach dieser Saison jedoch ist beim FC Bayern München Schluss. Mit 66 Jahren muss der Tiger gehen. Der genau halb so alte Julian Nagelsmann bringt eigene Vorstellungen und damit einhergehend eigene Assistenztrainer mit. Leute also, die selten unter Strom stehen, aber sehr viel mit Strom arbeiten.

Und was wird Gerland in seiner gewonnen Freizeit machen? Statt Kicker wird er jetzt nur noch Turnierpferde über den Platz scheuchen. Schließlich ist er erfolgreicher Hobbyzüchter. Vielleicht nervt er auch seine Enkelkinder mit Videoanrufen. Oder er wartet auf die nächste Rückholaktion des FC Bayern – nachdem Gerland die Ipads der Nagelsmänner mit Viren und Trojanern verseucht hat.

Auch ein Tiger lernt dazu.

