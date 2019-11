13:47 Uhr

Herbert Hainer: Das ist der Mann, der auf Uli Hoeneß folgen soll

Es ist ein Zeitenwechsel: Am Freitag übernimmt Herbert Hainer von Uli Hoeneß die Rolle des FC-Bayern-Präsidenten. Ist der Ex-Adidas-Chef Hainer ein Anti-Hoeneß?

Von Stefan Stahl

Auf Bayern-Übervater Uli Hoeneß, einen Emotions-Junkie und unberechenbaren Verbal-Kraftlackel folgt nun ein kopfgesteuerter, die Worte wägender Anti-Hoeneß als Aufsichtsratschef des FC Bayern. Damit hat sich der Patriarch mit Ex-Adidas-Boss Herbert Hainer ausgerechnet einen Nachfolger ausgeguckt, der das Gegenteil von ihm ist. Optisch mag das angehen: Hoeneß ist mehr Buddha, Hainer mehr Gandhi. Über den einstigen Chef des Herzogenauracher Sportartikel-Konzerns heißt es, er habe sich im Leben neben die Figur formenden Dauer-Läufen die Devise verordnet: "Nie Nachtisch!"

Derlei Selbstkasteiendes ist von Hoeneß nicht überliefert, wie sich der 67-Jährige in der Öffentlichkeit ungern zusammenreißt und Journalisten schon mal wissen lässt: "Wir werden keine respektlose Berichterstattung mehr akzeptieren." Der 65-jährige Hainer hingegen wirkte in seinen 15 Jahren an der Spitze des Dax-Konzerns Adidas meist verbindlicher, freundlicher und gebändigter als der meinungsstarke Bayern-Mann. Dabei ist er ebenso verletzlich wie Hoeneß, waren und sind doch beide stets von ihrem segensreichen Wirken für ihre Arbeitgeber überdurchschnittlich überzeugt.

Herbert Hainer und Uli Hoeneß: Alpha-Männer bekommen gerne recht

Hainer, der sich - zäh wie er ist - erstaunlich lange an der Spitze eines Dax-Konzerns gehalten hat, kann seinen innerlichen Vulkan besser bändigen als Hoeneß. Das war nicht immer so. Weggefährten behaupten, der spätere Spitzen-Manager habe als Amateur-Fußballer in seiner Heimat Niederbayern den Schiedsrichter wegen eines gegen seine Mannschaft gegebenen Elfmeters selbst beim Stand von 8:0 für sein Team - und das auch noch in der letzten Minute - zur Rede gestellt. Das ist sicher dem rasch einen knallroten Ärger-Kopf bekommenden Hoeneß nicht fremd. Alpha-Männer bekommen gerne recht.

Uli Hoeneß und Herbert Hainer beim Basketball-Spiel Brose Bamberg gegen FC Bayern München im Jahr 2016. Bild: Daniel Karmann, dpa

Hainer, der nach eigener Einschätzung nicht gut genug für eine Profi-Karriere war, kann mit heftiger Kritik an seiner Person wie auch sein Bayern-Freund nicht verlässlich souverän umgehen. Als er nach etwa 13, meist erfolgsverwöhnten und von Aktionären beklatschten Jahren, mit Adidas eine Niederlagenserie erdulden musste, kam der Emotionsmensch in dem Manager jäh zum Vorschein. Nachdem ihm schlechte Zahlen und die Übermacht des Konkurrenten Nike vorgehalten wurden, reagiert Hainer in Hoeneß-hafter Weise: "Plötzlich hieß es, ich sei zu lange dabei, habe keine Ideen mehr, die Strategie sei falsch, ich sei ein Diktator, der keinen neben sich hochkommen lässt. Da habe ich mir gedacht: So, ihr Deppen, jetzt zeige ich es euch noch mal." Das ist Hainer gelungen.

Hoeneß-Nachfolger Hainer hatte eine eigene Pils-Kneipe

Er verwandelte die Krisen-Firma in eine weltweite Super-Marketingmaschine, deren Sneakers begehrt sind. Dabei führte den asketisch wirkenden Manager der Weg zu Adidas über ein Betriebswirtschaftsstudium, eine eigene Pils-Kneipe und Lehrjahre beim US-Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble. Als Hainer sich bei Adidas bewarb, soll er zunächst zu seiner Frau, der Chef-Beraterin seines Lebens, gesagt haben: "Zu diesem Saftladen gehe ich nicht." Er dachte schnell um und wurde mit den Jahren zumindest nach außen hin ruhiger. Der Macher-Typ wäre also als bisheriger Aufsichtsrats-Vize der Bayern sicher eine interessante Wahl als Hoeneß-Nachfolger.

Sportfan und Dessertgegner: Hoeneß-Freund Hainer wird neuer FC-Bayern-Präsident. Bild: Marc Müller, dpa

Dass die beiden Manager dicke Freunde wurden, hängt wohl auch mit ihrer Herkunft zusammen: Hoeneß wie Hainer haben in den Metzgereien ihrer Familien früh Verantwortung übernommen. Sie arbeiteten dort hart und lernten Wirtschaft im Kleinen. Davon versteht Hoeneß bis heute etwas im Großen. Und als Hainer bei Adidas abtrat, stimmten die Zahlen auch. Emotional passt es ohnehin zwischen den Managern. Es waren Schicksalsschläge, die Hainer und seine Frau Angelika mit Uli Hoeneß und dessen Gattin Susi zusammenschweißten: Das Ehepaar Hoeneß tröstete die Hainers 2006 bei der Beerdigung ihrer mit nur 23 Jahren verstorbenen Tochter Kathrin. Hoeneß erinnerte sich an den Tag: "Also sind Susi und ich nach Herzogenaurach gefahren, da hätte der Kaiser von China um einen Termin bitten können." Hainer stand seinem Freund Uli dann bei, als dieser wegen der Steuersache im Gefängnis saß. Er besuchte ihn in Landsberg.

Neuer FC-Bayern-Präsident: Herbert Hainer steht zu Uli Hoeneß

Das hat den Bayern-Patriarchen gerührt: "Der Herbert hat mich immer öffentlich verteidigt." Insofern ist es nur FC-Bayern-logisch, dass Hoeneß seinem Super-Kumpel den Thron überlässt. Hainer sagte einst über den Gefängnisbesuch: "Aber das macht Freundschaft aus, man steht zu seinem Freund, unabhängig von dem, was opportun ist." Das sind nicht die Worte eines Anti-Hoeneß.

Lesen Sie zum Thema auch unser großes Abschiedsporträt von Uli Hoeneß: Bayern-Präsident Uli Hoeneß tritt ab - oder geht das gar nicht?

News zum FC Bayern lesen Sie auch in unserem News-Blog: News: Jupp Heynckes lobt Uli Hoeneß für dessen "Bilderbuchkarriere"

Uli Hoeneß gibt sein Präsidenten-Amt ab. Was bedeutet das für den FC Bayern? Video: Axel Hechelmann

Themen folgen