07:31 Uhr

Kimmich: Würde gerne in einem Team mit Ronaldo oder Messi spielen

Vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft zeigt sich Joshua Kimmich selbstbewusst und sagt: "Wir sollten Vertrauen in die eigene Stärke aufbauen."

Joshua Kimmich vom FC Bayern würde gerne mal in einer Mannschaft mit Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi spielen. "Für mich ist es absolut beeindruckend, fast unglaublich, wie man dieses Niveau über 15 Jahre halten kann. Ich würde gerne mal sehen, was die beiden jeden Tag so machen", sagte der Fußball-Profi in einem Leser-Interview der Sport Bild.

Kimmich über Nationalmannschaft: "Können es mit jedem aufnehmen"

Auch sonst hat der Nationalspieler ambitionierte Ziele: Kimmich will bei der Europameisterschaft ins Finale kommen und gewinnen. "Mein Ziel ist absolut der EM-Titel, dafür trete ich an, und auf das Turnier habe ich richtige Vorfreude", sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München. "Wenn man sieht, welches Potenzial wir im Kader haben, müssen wir so selbstbewusst sein, um zu sagen: Wir haben die Qualität, um den EM-Titel mitzuspielen! Wir sollten trotz der letzten Länderspiele ein Vertrauen in die eigene Stärke aufbauen", forderte Kimmich.

Bei den Partien im November, die mit dem 0:6-Debakel gegen Spanien endeten, war Kimmich verletzt nicht dabei. Sein letzter Auftritt im Trikot des DFB war beim 3:3 gegen die Schweiz im November. "Wir Spieler sind gefordert, nun im DFB-Trikot ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir können es definitiv mit jedem Gegner aufnehmen", sagte er vor den Partien gegen Island an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) sowie Rumänien und Nordmazedonien. (dpa/AZ)

Lesen Sie dazu auch: So will Manuel Neuer Bundestrainer Joachim Löw verabschieden

Themen folgen