Knöchelbruch im Training: Perisic fehlt den Bayern wochenlang

Schocknachricht für den FC Bayern: Ivan Perisic hat sich kurz vor dem Pokalspiel gegen Hoffenheim verletzt - im Zweikampf mit einem Neuzugang.

Von Florian Eisele

Gerade als die Personalsituation sich zu entspannen schien, folgt beim FC Bayern die nächste schlechte Nachricht: Wie Trainer Hansi Flick bestätigte, wird Ivan Perisic dem FC Bayern wochenlang fehlen. Der Kroate verletzte sich bei einem Zweikampf im Training und musste die Einheit direkt danach abbrechen. Wenig später bestätigten sich die schlimmsten Zweifel: Eine Diagnose der Vereinsärzte ergab, dass sich der 31-Jährige einen Knöchelbruch zugezogen hat und damit nicht nur im Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim (Mittwoch, 20.45 Uhr) sondern mindestens eineinhalb Monate fehlen wird.

Besonders bitter: "Übeltäter" war ausgerechnet der spanische Neuzugang Álvaro Odriozola. Der 24-jährige Rechtsverteidiger, der bis Saisonende von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen ist, kam bislang noch zu keiner Sekunde in der Bundesliga und hinterließ nun unbeabsichtigt auf diese Weise seine ersten Spuren beim deutschen Rekordmeister.

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick spricht von einem "Schock"

Für Trainer Hansi Flick fällt damit eine Option weg. Perisic stand in den bisherigen drei Rückrundenspielen stets in der Startelf, sammelte darin ein Tor und zwei Vorlagen. Flick sagte dazu in der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir dachten am Anfang, dass es nicht so schlimm ist. Jetzt hat er eine Fraktur am Außenknöchel. Das muss verschraubt werden, es dauert vier Wochen bis alles verheilt ist." Danach könne der Vizeweltmeister erst einmal mit dem Aufbautraining beginnen. Der Ausfall trifft den FCB hart, wie Flick betonte: "Im ersten Moment ist das ein Schock." Perisic sei gerade gut in Form gewesen und helfe der Mannschaft mit seiner Dynamik und seiner Erfahrung weiter.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Serge Gnabry gegen Hoffenheim in die Startelf des FC Bayern rücken. Der deutsche Nationalspieler hat seine Achillessehnenprobleme, die ihn zu Beginn der Rückrunde und im Trainingslager hinderten, überstanden und kam zuletzt als Einwechselspieler zum Zug. "Serge ist zu 100 Prozent fit", betonte Flick auf Nachfrage. Kingsley Coman, die zweite Alternative auf dem Bayern-Flügel, steht hingegen erst in der kommenden Woche wieder zur Verfügung.

