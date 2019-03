vor 23 Min.

Matthäus zu Löws Entscheidung: "Größten Eiertanz hat er hingelegt"

Der Bundestrainer hat sich entschieden: Müller, Hummels und Boateng spielen nicht mehr im DFB-Team. Was Matthäus über Löw sagt und wie es beim FC Bayern weitergeht.

Klare Worte findet Fußballexperte und Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus über das Aus für Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng in der Nationalmannschaft. "Für mich ist das so nicht akzeptabel und auch nicht fair und angemessen", schreibt er in seiner Kolumne auf sport.sky.de. Jedoch könne er die Entscheidung sportlich nachvollziehen.

"Er will junge, ehrgeizige, hungrige und talentierte Spieler integrieren", schreibt Matthäus weiter. Doch so wie die Spieler bei der WM auf dem Platz oft die falsche Entscheidung gefällt hatten, so habe auch Löw in Bezug auf Zeitpunkt und Kommunikation des Umbruchs in der Nationalmannschaft völlig daneben gelegen. Damit spielt Matthäus auf das jüngst verlorene Champions League-Spiel gegen den FC Liverpool an. Löw hatte kurz vor dem Spiel, seine Entscheidung bezüglich Müller, Hummels und Boateng bekanntgegeben.

Matthäus kritisiert Joachim Löw für sein Timing

Matthäus bezeichnet das alles als "den größten Eiertanz". Anschließend zählt er die aus seiner Sicht begangenen Fehler vom Bundestrainer und dem DFB auf. Der "katastrophale Umgang mit der Personalie Mesut Özil", die Nichtnominierung von Leroy Sane und das Ausbleiben wahrer Konsequenzen nach dem Ausscheiden in der Vorrunde. "Jeder - selbst die Spieler - hätten es verstanden, wenn sie direkt nach dem Turnier dankbar verabschiedet worden wären", schreibt er. Doch diesen Moment habe Löw verpasst und den meisten sogar eine zweite Chance in der Nations League gegeben, was bekanntlich nichts genutzt habe.

Das "Allerschlimmste" sei allerdings, dass Löw nicht einmal jetzt eine Ansage formuliert, wie man sie von einem Nationaltrainer erwarten müsste. "Er hätte sagen sollen, dass diese Spieler nicht mehr für Deutschland spielen, solange er Bundestrainer ist", meint Matthäus. Jedoch ist sich der ehemalige Rekord-Nationalspieler sicher, dass der FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal holen wird.

FC Bayern München: Matthäus glaubt an das Double

Dass die Mannschaft gegen Liverpool nicht so offensiv agiert habe, sei nicht der Fehler von Trainer Niko Kovac gewesen, sondern der, der Mannschaft. Der FC Bayern wisse jetzt, dass er etwas tun müsse, um wieder europäisch wettbewerbsfähig zu sein. "Aber das hat seine Gründe und die liegen mit Sicherheit nicht an der Arbeit von Niko Kovac", schreibt Matthäus. So spielt er auf die Sperren von Joshua Kimmich und Müller an, Corentin Tolissos Verletzung und die letzte Saison von Arjen Robben und Franck Ribery.

"Und das ganze Löw-Theater war mit Sicherheit auch alles andere als hilfreich", schreibt er dazu. Dagegen ist er sich für die nähere Zukunft des FC Bayerns sicher: "Niko wird im Mai mit Schale und Pokal vom Balkon auf dem Marienplatz jubeln, eine Handvoll toller Spieler bekommen und in der nächsten Saison auch in Europa wieder angreifen." (AZ)

Themen Folgen