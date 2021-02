vor 11 Min.

Neuzugang für den DFB: Supertalent Jamal Musiala spielt künftig für Deutschland

Der 17-jährige Offensivspieler gehört zu den Shootingstars der Bundesligasaison - und spielte bislang für England. Warum er künftig für den DFB auflaufen wird.

Von Florian Eisele

Jamal Musiala gehört zu den größten Talenten des europäischen Fußballs - das zeigte der 17-Jährige zuletzt am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Lazio Rom, als er einen Treffer zum 4:1-Sieg seiner Mannschaft beisteuerte. Kein Wunder, dass der Rekordmeister den derzeit bis 2022 gültigen Vertrag mit dem Teenager schnellstmöglich verlängern möchte. In einer anderen Hinsicht hat Musiala nun aber bereits die Weichen für die Zukunft gestellt: Künftig will er nicht mehr wie bisher für die englische, sondern die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Das sagte der gebürtige Stuttgarter, der im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach England umzug, im Interview mit sportschau.de und dem englischen Sportportal The Athletic. Der mit beiden Pässen ausgestattete Musiala war zuletzt für die englische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen.

Münchens Jamal Musiala (r) zeigte gegen Lazio eine starke Leistung. Bild: Giuseppe Maffia/dpa

Musiala zur Entscheidung für den DFB: "Habe auf mein Gefühl gehört"

Gegenüber der Sportschau fügte Musiala an, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen war: "Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden auch weiterhin schlagen. Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen."

Für Musiala, der 2019 aus der Jugend des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt war, dürfte das intensive Werben von DFB-Nationaltrainer Joachim Löw eine große Rolle gespielt haben. Der Bundestrainer hatte Ende Januar nach einem Bundesligaspiel in München mit Musiala und dessen Mutter gesprochen und dem Jungstar die Perspektiven in der DFB-Auswahl aufgezeigt.

Gut möglich, dass Musiala schon bei der Europameisterschaft in diesem Sommer für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft: Löw will ihn noch vor der EM erstmals für die WM-Qualifikationsspiele Ende März nominieren. Sobald Musiala ein Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert hat, ist die Entscheidung auch technisch nicht mehr revidierbar, Musiala hätte sich dann "festgespielt". In der aktuellen Bundesligasaison kommt Musiala auf drei Tore in 16 Spielen, dazu kommen vier Partien (ein Tor) in der Champions League.

