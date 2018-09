08:15 Uhr

Niko Kovac war ein Grund, warum Jérôme Boateng nicht wechselte FC Bayern

Jérôme Boateng spricht über seine geplatzten Wechsel zu Paris Saint-Germain und Manchester United: "Kovac gab mir das Gefühl, dass ich für ihn sehr wichtig bin."

FC Bayern: News im Blog

12. September: Jérôme Boateng: "Bei einem Wechsel muss schon alles passen"

Bayern-Trainer Niko Kovac war für Nationalspieler Jérôme Boateng ein entscheidender Grund, warum er die Münchner in der Sommerpause nicht gen England oder Frankreich verlassen hat. "Der Trainer hat mir von Anfang an seine Wertschätzung und das Vertrauen ausgesprochen", wurde Boateng in der Bild-Zeitung zitiert. "Niko Kovac gab mir das Gefühl, dass ich für ihn und den Club sehr wichtig bin."

Zwar habe er sich mit Anfragen von Paris Saint-Germain und Manchester United beschäftigt - aber nicht etwa, weil er vom FC Bayern unbedingt weg wollte. "Es war keine Flucht, sondern der Reiz einer neuen Herausforderung", sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler. "Ich fühle mich beim FC Bayern pudelwohl, es ist einer der größten Clubs der Welt. (...) Bei einem Wechsel muss schon alles passen, um diesen Club zu toppen." Letztlich habe er Manchester-Trainer José Mourinho angerufen und ihm gesagt, "dass sein Interesse eine Ehre für mich ist und mich bedankt, dass er sich bei Manchester United so für mich ins Zeug gelegt hat. Es war ein gutes Gespräch, in dem ich ihm die Gründe erklärt habe, warum ich nicht kommen werde."

Ein Wechsel zu Trainer Thomas Tuchel und PSG kam nicht zustande, weil der Verein aus Paris angeblich 40 Millionen Euro Ablöse für Boateng bot, den Münchnern das Angebot aber zu niedrig war.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

10. September: Kimmich drängt nicht auf Rollenwechsel beim FC Bayern

Joshua Kimmich will nach der Versetzung auf seine Lieblingsposition in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht aktiv auf einen Rollenwechsel auch beim FC Bayern München drängen. "Nee. Ich werde von meiner Seite nicht das Gespräch suchen", sagte der 23 Jahre alte Nationalspieler nach dem 2:1 im Länderspiel gegen Peru am Sonntagabend in Sinsheim. Er gehe davon aus, dass er im Verein wieder rechts verteidigen werde. "Und wenn man mich auf einer anderen Position braucht, spiele ich auf einer anderen Position."

Joshua Kimmich spielte gegen Peru im defensiven Mittelfeld. Bild: Arne Dedert, dpa

Der Bundestrainer plant vorerst weiterhin mit Kimmich im defensiven Mittelfeld. "Jo hat jetzt zwei Spiele auf der Sechs gemacht. Das wird auch in den nächsten Spielen so sein, weil ich mit ihm zufrieden bin, weil er diese Position sehr gut bekleidet mit allem, was sie verlangt", erklärte Joachim Löw.

Beim FC Bayern ist Kimmich auf der rechten Verteidigerposition seit dem Karrierende von Philipp Lahm 2017 erste Wahl. Der neue Trainer Niko Kovac variiert auf der Sechser-Position mit den Spaniern Javi Martínez und Thiago. Im Nationalteam will Kimmich seinen Einsatz im Mittelfeld "mit Leistung rechtfertigen". Es sei eine Umstellung für ihn gewesen. "Es ist ein anderes Anforderungsprofil", sagte er.

9. September: Mats Hummels hat Verständnis für Rotation

Innenverteidiger Mats Hummels hat Verständnis für die Rotation unter Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München und seine Reservistenrolle beim Saisonstart gegen 1899 Hoffenheim geäußert. "Ich hoffe, er hält die Rotation die ganze Saison über aufrecht", sagte Hummels in einem Interview der Welt am Sonntag.

Der 29-Jährige hatte vor zwei Wochen beim 3:1-Sieg auf der Bank gesessen. "Es werden immer mal Spieler verletzt oder gesperrt sein. Wir haben bis zum Winter jetzt quasi nur noch englische Wochen. Deshalb brauchen wir den großen und qualitativen Kader und die Rotation. Da trifft es eben auch mal mich", sagte Hummels.

Dass er nach dem Spiel gegen Hoffenheim keine Interviews gegeben habe, heiße nicht, dass er die Entscheidung des Trainers nicht akzeptiert habe. "Wenn ich sie bei der enormen Qualität in unserer Innenverteidigung nicht akzeptieren würde, hätte ich keine gesunde Selbsteinschätzung. Da kann man von mir erwarten, dass ich das auch einfach mal hinnehme und im nächsten Training wieder Gas gebe", sagte der Nationalspieler, der im Länderspiel gegen Peru am Sonntagabend in Sinsheim wegen Achillessehnenproblemen pausieren wird.

6. September: FC Bayern München startet weitere Fußballschule in China

Der FC Bayern hat eine weitere Fußballschule in China gestartet. Der deutsche Rekordmeister geht dabei mit der Provinz Shanxi im Norden des Landes eine Partnerschaft ein. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, ist die sogenannte FC Bayern Football School in Taiyuan beheimatet. Die Kooperation beinhalte unter anderem "einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, regelmäßige und intensive Präsenz von Nachwuchstrainern des FC Bayern in Taiyuan". Die Münchner unterhalten bereits Fußballschulen in Qingdao und Shenzhen. Der FC Bayern begreift China neben den USA als ganz wichtigen Markt für seine Internationalisierung.

5. September: Für Wagner ist die Tür bei der Nationalmannschaft zu

Für den Bayern-Stürmer Sandro Wagner wird es keine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft geben. Der 30-Jährige hatte nach seiner Nicht-Nominierung für die WM erzürnt seinen Rücktritt erklärt. Löw sagte dazu: "Ich habe vor kurzem mit Sandro telefoniert, wir haben uns ausgesprochen. Nachdem er seinen Rücktritt erklärt hat, ist eine Rückkehr aber kein Thema."

Trat aus der Nationalmannschaft zurück: Sandro Wagner. Bild: Andreas Gebert, dpa

Pavard-Wechsel droht zu platzen: "Habe nichts unterschrieben"

Es ist ein Transfer, der eigentlich schon fix schien: Benjamin Pavard, 22-jähriger Weltmeister in Diensten des VfB Stuttgart, soll zum FC Bayern kommen. Im Gespräch war ein Wechsel schon in diesem Sommer. Angeblich sollte der Verteidiger sogar schon einen Vorvertrag beim Rekordmeister unterschrieben haben, im Gespräch war eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Mit diesem Gerücht räumte Pavard nun auf.

Benjamin Pavard hat keinen Vorvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Bild: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press, dpa

Gegenüber L‘Equipe sagte der Defensivmann: „Ich habe noch nirgendwo unterschrieben.“ „Das seid nur ihr Journalisten, die behaupten, ich hätte (bei Bayern) schon unterschrieben“, fügte der 22-Jährige an. „Ich spiele in Stuttgart und fühle mich sehr wohl dort.“

3. September: Hoeneß kritisiert Pariser Sportdirektor: "Kein Aushängeschild"

Nach dem geplatzten Wechselwunsch von Nationalspieler Jérôme Boateng hat Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß den Sportdirektor von Paris Saint-Germain scharf kritisiert. "Ich würde Paris Saint-Germain raten, seinen Sportdirektor auszutauschen", sagte Hoeneß dem Kicker mit Blick auf den Portugiesen Antero Henrique und kritisierte dessen Verhandlungstaktik. "Dieser Mann ist kein Aushängeschild für diesen Verein. Wenn PSG ein Weltclub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten."

Vereinspräsident Uli Hoeneß hält nichts von dem Sportdirektor des Pariser Clubs Saint-Germain. Bild: Matthias Balk, dpa

Angeblich bot PSG zuletzt 40 Millionen Euro Ablöse für Boateng, der beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021 besitzt. Den Münchnern war das Angebot für ihren 30 Jahre alten Innenverteidiger zu niedrig. "Wir haben diese Ablöseforderung in dieser Höhe gestellt, weil wir Jérôme nicht abgeben wollten und davon ausgingen, dass Paris diesen Betrag nicht zahlen würde", meinte Hoeneß. "Außerdem wollten wir unserem Trainer, der diesen Spieler unbedingt behalten wollte, diesen Gefallen tun."

Der französische Meister mit Trainer Thomas Tuchel musste sich im Schlussverkauf mit dem Erwerb von Bayern-Reservist Juan Bernat (25) für geschätzte 15 Millionen Euro Ablöse begnügen.

2. September: Leon Goretzka - ein neuer Typ für den Luxuskader

Die Gefahr ist natürlich noch nicht gebannt. Einen ersten Schritt aber hat Leon Goretzka schon einmal in die richtige Richtung unternommen. Der Schalker war ja nun nicht der erste deutsche Spieler, der in jungen Jahren nach München gewechselt ist. Für viele war der Wechsel gleichzeitig Höhe- und Wendepunkt ihrer Karriere. Goretzka aber wird zugetraut, einen anderen Weg als Jan Schlaudraff oder Tobias Rau zu nehmen. Oder auch Sebastian Rudy, der die Münchner nach nur einem Jahr wieder verließ. In seinem ersten Spiel von Beginn an erzielte Goretzka in Stuttgart sein erstes Tor.

Leon Goretzkas 1:0 für den FC Bayern gegen Schalke war der "Dosenöffner". Bild: Matthias Balk, dpa

Das 1:0 war „der Öffner“, wie Trainer Niko Kovac sagte. Goretzka ließ noch vier weitere Schüsse folgen – kein anderer Spieler hatte mehr Abschlüsse. Der Coach hob „Tiefendrang und Schnelligkeit“ des 23-Jährigen hervor. Ein Spieler also, der auch mal aus dem Zentrum in die Spitze stößt. Diesen Typen vermissten die Bayern tatsächlich bislang in ihrem Luxuskader. Und auch in der Nationalmannschaft finden sich nicht allzu viele Akteure, die über derartige Qualitäten verfügen. Allerdings: „Ich bin nicht in das Spiel gegangen, um mich für die Nationalmannschaft zu beweisen, ich wollte mich vor meinen Mannschaftskollegen beweisen und zeigen, dass ich der Mannschaft eine Hilfe sein kann“, sagte der Mittelfeldspieler. Das ist gelungen.

Salihamidzic kritisiert Paris wegen geplatzten Boateng-Wechsel

Lange Zeit sah es so aus, als ob Jerome Boateng vom FC Bayern zu Paris St. Germain wechseln würde. Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneßß sagte zwischenzeitlich, dass es wohl auf den französischen Hauptstadtklub hinauslaufen werde. Seit Freitagabend ist das Transferfenster geschlossen, so dass feststeht: Boateng bleibt bei den Bayern. Wie Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor des FCB, betonte liegt das nicht am deutschen Rekordmeister.

Hasan Salihamidzic kritisiert Paris St. Germain. Bild: Marius Becker, dpa

Das Verhalten der Pariser habe offenbar dazugeführt, dass der Wechsel geplatzt ist. "Ich will keinen beleidigen, ich sage nur, dass man mit Bayern München solche Sachen nicht machen kann. Ganz besonders, wenn es um so einen Spieler geht", sagte Salihamidzic bei Sky. Nach mehreren Gesprächen mit dem deutschen Nationalspieler hätten sowohl Klub als auch Spieler den Eindruck gehabt, dass "die Taktik der anderen Seite komisch war" und betonte: "Wenn so ein Transfer zustandekommen soll, müssen viele Dinge passen. Wir müssen wollen, der Spieler muss wollen - und der andere Klub muss bei so einem Spieler ernsthaftes Interesse zeigen. Das haben wir in keinem Moment so gespürt."

Starker Goretzka führt FC Bayern an Tabellenspitze - 3:0 beim VfB

Startelfdebütant Leon Goretzka hat den FC Bayern München beim 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart zur Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und einer makellosen Bilanz vor der Länderspielpause geführt. Der Nationalspieler traf beim 400. Bundesliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte in der 37. Minute zum 1:0 und bereitete das 2:0 von Robert Lewandowski vor (62.). Thomas Müller traf zum 3:0 (76.). Die Schwaben dagegen feiern ihren 125. Geburtstag am kommenden Wochenende mit der fürchterlichen Zwischenbilanz von null Punkten am Tabellenende in der Fußball-Bundesliga sowie dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal.

Vor 58.680 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Mercedes-Benz Arena rechtfertigte Nationalspieler Goretzka seinen Platz in der ersten Elf am Samstag durch ein überzeugendes Spiel, das erste Pflichtspieltor für seinen neuen Club und eine Vorlage. Der Ex-Schalker harmonierte reibungslos mit seinen Kollegen, zu denen in Stuttgart auch Franck Ribéry und Arjen Robben zählten. Für Ribéry war es das 250. Bundesliga-Spiel.

Stuttgart versuchte der Bayern-Stärke mit diszipliniertem Defensivverhalten und knackigen Zweikämpfen zu begegnen. Ex-Bayer Holger Badstuber spielte im Plan von Trainer Tayfun Korkut dabei keine Rolle und musste nach seinen Patzern in Rostock und Mainz auf die Bank. Stattdessen vertraute Korkut in der Innenverteidigung neben Weltmeister Benjamin Pavard auf Timo Baumgartl - und brachte im rechten Mittelfeld Bayern-Schreck Anastasios Donis, der beim 4:1 am 34. Spieltag der vergangenen Saison mit seinen Sprints, einem Tor und einer Vorlage für viel Unruhe beim deutschen Meister gesorgt hatte.

Donis war erneut einer der auffälligsten VfB-Profis und lieferte sich bis zu seiner für die Fans nicht nachvollziehbaren Auswechslung nach knapp einer Stunde intensive Duelle mit Ribéry und Co., die mitunter auch über die Grenze des Erlaubten gingen. Schiedsrichter Harm Osmers ließ den Griechen aber gewähren, die Bayern-Profis reagierten zunehmend genervt auf die harte Gangart.

Denn auch der viele Ballbesitz führte lange zu nichts - bis Goretzka beobachtet von Nationaltrainer Joachim Löw an der Strafraumkante den Überblick behielt, VfB-Neuzugang Pablo Maffeo ins Leere laufen ließ und ins lange Eck traf. Danach hatte der 23-Jährige direkt die Gelegenheit für ein zweites Tor. Auch Thomas Müller und Mats Hummels hätten noch vor der Halbzeit erhöhen können.

Stuttgart schaffte es kaum, sich aus der Bayern-Umklammerung zu befreien und eigene Torchancen zu erarbeiten. Die Münchner dagegen kamen im Minutentakt zu Gelegenheiten. David Alaba setzte einen Freistoß an den Pfosten (50.). Goretzka zielte bei seinem Kopfball knapp daneben (53.). Hummels köpfte, Ron-Robert Zieler hielt (56.).

Für das 2:0 sorgte schließlich Lewandowski, der eine von Goretzka weitergeleitete Vorlage von Müller präzise ins Netz schoss. Für den Polen war es Saisontor Nummer zwei in der Liga. Danach war der Glaube der Gastgeber an einen Coup gebrochen und die Bayern konnten das Ergebnis und ihre Tabellenführung verwalten, die Müller mit dem 3:0 noch festigte.

31. August: Kovac bestätigt Boateng-Verbleib

Trainer Niko Kovac hat kurz vor dem Ablauf der Transferfrist in der Fußball-Bundesliga bestätigt, dass der von Paris Saint-Germain umworbene Nationalspieler Jérôme Boateng beim FC Bayern München bleiben wird. "Er ist hier und er wird hier bleiben", sagte Kovac am Freitag. Der 46-Jährige sieht in Boateng einen wichtigen Baustein, um die hohen Saisonziele in seinem ersten Jahr in München zu erreichen.

Der Kroate rechnet nicht damit, dass der fast 30-jährige Boateng nach dem geplatzten Wechselwunsch Motivationsprobleme haben werde. "Jérôme ist ein absoluter Vollprofi. Er wird sich aufopfern für den Club." Zu PSG wechselte dagegen am Freitag der spanische Außenverteidiger Juan Bernat. "Wir werden keinen weiteren Spieler abgeben", sagte Kovac.

Für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim VfB Stuttgart stünden bis auf den verletzten Kingsley Coman alle Profis zur Verfügung, sagte er vor dem Abschlusstraining. Ziel gegen den VfB sei der nächste Sieg. "Mit sechs Punkten in die Länderspielpause zu gehen, wäre schon von Wichtigkeit", erklärte der Münchner Coach.

Bleibt wichtiger Baustein in der Bayern-Abwehr: Jérôme Boateng. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

30. August: FC Bayern trifft in Champions League auf Benfica, Ajax und Athen

Die Bayern treffen in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Alles andere als der Gruppensieg wäre da eine Riesen-Enttäuschung. An Benfica haben die Bayern beste Erinnerungen. Viermal trafen die Münchner auf internationaler Bühne in K.o.-Runden auf den portugiesischen Rekordmeister, jeweils kamen sie weiter - zuletzt 2016 im Viertelfinale der Königsklasse. Gegen Ajax spielten die Münchner zuletzt 2004/05 in der Gruppenphase und behielten dabei die Oberhand (4:0 und 2:2). AEK Athen ist indes Neuland.

Die Bayern treffen in Gruppe E der Champions League auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Bild: Claude Paris/AP, dpa

29. August: FC Bayern startet stahlgrau in die Königsklasse

Mit stahlgrauen Trikots hat sich der FC Bayern München für die neue Saison der Champions League präsentiert. Die Fußball-Profis Mats Hummels, David Alaba und James Rodriguez zeigten sich mit der neuen Spielkleidung am Mittwoch bei der Tango League, einem Straßenfußball-Event, in Berlin.

Damit präsentierten sie nicht nur eine optische Veränderung, auch das Material ist neu. Die Trikots werden aus Recycling-Plastik hergestellt. "Die Geschichte dahinter finde ich einfach gut," befand Hummels, der beim FC Bayern Botschafter für Nachhaltigkeit ist.

Dankbarer Schweinsteiger verspricht: "Irgendwann kehre ich zurück"

Am Ende eines für ihn "unglaublichen Abends" stand Bastian Schweinsteiger erschöpft und selig zugleich auf dem Rasen der Münchner Fußball-Arena und umarmte innig seine Frau Ana Ivanovic. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin aus Serbien, die sich auf großen Sportbühnen auskennt, war tief beeindruckt, welche enorme Zuneigung die 75.000 Fans des FC Bayern ihrem Basti beim Abschiedsspiel mit seinem aktuellen Arbeitgeber Chicago Fire entgegengebracht hatten.

Nun geht Schweinsteiger zurück in die USA, wo der Weltmeister von 2014 und Champions-League-Sieger von 2013 seine große Karriere in der Major League Soccer ausklingen lässt. "Ich fühle mich ganz wohl in meiner Lebenslage. Der Schritt nach Amerika war genau der richtige", sagte er am Dienstagabend. Mit seiner Ana und dem im Frühjahr geborenen Sohn ist er glücklich in der Metropole am Michigan-See.

Das Bayern-Trikot vom Abschiedsspiel erhalten seine Eltern. "Ihnen habe ich viel zu verdanken." Es erhält einen Platz daheim im oberbayerischen Oberaudorf. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht in den nächsten Jahren", sagte Schweinsteiger zum Abschied. Noch mache es ihm Spaß, Fußball-Profi zu sein. Aber er sei heimatverbunden. "Ich werde auf jeden Fall zurückkommen in die Heimat. Nur wann, weiß ich noch nicht", kündigte er an. Die Türen beim FC Bayern werden ihm dann offenstehen. Ob nur als Fan und Legende, muss die Zukunft zeigen.

28. August: 75.000 Bayern-Fans feiern Schweinsteiger beim Abschiedsspiel

Ein tief bewegter Bastian Schweinsteiger hat bei seinem Abschiedsspiel in München noch einmal das Bayern-Trikot mit der Nummer 31 getragen. Beim 4:0 (2:0) des deutschen Fußball-Meisters gegen Schweinsteigers aktuellen Verein Chicago Fire spielte der 34-Jährige in der zweiten Hälfte zur Freude der 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena nochmals zusammen mit alten Kameraden wie Arjen Robben, Thomas Müller oder Franck Ribéry, mit denen er 2013 die Champions League gewonnen hatte. In der 84. Minute gelang ihm sogar mit einem Volleyschuss das 4:0. "Oh, wie ist das schön", sangen die Fans und feierten ihren "Fußball-Gott". Die weiteren Treffer erzielten Serge Gnabry, Sandro Wagner und Arjen Robben.

Uli Hoeneß erteilt Draxler-Wechsel eine Absage

Nach der schweren Verletzung von Kingsley Coman schien der Bedarf des FC Bayern für einen neuen Flügelspieler zu bestehen. Passend dazu berichtete der Kicker in seiner Montagsausgabe von einem Tauschangebot von Paris St. Germain an den deutschen Rekordmeister: Julian Draxler sollte von Paris nach München gehen, wenn im Umkehrschluss Jerome Boateng zur Mannschaft von Thomas Tuchel kommt.

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erteilte Bayern-Präsident Uli Hoeneß diesem möglichen Wechsel eine Absage: "Wir verpflichten doch keinen Spieler für drei Monate." Eben diese Zeit scheint Coman zu benötigen, um nach seiner im Auftaktspiel gegen Hoffenheim erlittenen Verletzung wieder einsatzbereit zu sein.

Mats Hummels würdigt Sebastian Rudy mit Instagram-Post

Mit freundlichen wie humorvollen Worten hat sich Bayern-Star Mats Hummels von Sebastian Rudy verabschiedet, der den Verein nach einem Jahr wieder verlässt und zu Schalke 04 wechselt. "Jetzt verlässt er uns leider doch noch... ein ganz feiner Fußballer und Mensch geht, ein Virtuose an der Konsole, eine Maschine an der Tischtennisplatte und auf dem Padelplatz, ein Genie im Zweikontaktespiel", schrieb Hummels auf Instagram.

Schweinsteiger beim Abschiedsspiel noch einmal im Bayern-Trikot

"Servus Basti." In der Münchner Fußball-Arena bestreitet Bastian Schweinsteiger am Dienstag (20.45 Uhr) mit Chicago Fire sein offizielles Abschiedsspiel gegen den FC Bayern. Der 34-Jährige freut sich auf die Rückkehr in die Allianz Arena, die mit 75.000 Zuschauern ausverkauft sein wird. In der ersten Hälfte wird er für Chicago spielen und in der zweiten noch einmal im Bayern-Trikot.

Der FC Bayern München hat dem Wechsel von Sebastian Rudy zum FC Schalke 04 zugestimmt. Bild: Sven Hoppe, dpa

"Ich hatte wunderbare Jahre beim FC Bayern", sagte Schweinsteiger. Er wolle den Abend einfach genießen. Der langjährige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 war als Jugendspieler im Alter von 13 Jahren zum FC Bayern gekommen. Er feierte zahllose Titelgewinne mit dem deutschen Rekordmeister. Höhepunkt war der Champions-League-Titel 2013. Ans Karriereende denkt Schweinsteiger aber noch nicht. "Ich genieße es, Fußballer zu sein", sagte er vor dem Abschiedsspiel.

27. August: Sebastian Rudy verlässt FC Bayern Richtung Schalke

Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy wird nach nur einem Jahr beim FC Bayern München ab sofort für den Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 auflaufen. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte am Montag in München den kurz bevorstehenden Vollzug des Transfers, am Abend folgte die offizielle Bestätigung des Klubs. Die Ablösesumme soll einen Sockelbetrag von 16 Millionen Euro betragen. Rudy erhält beim Champions-League-Teilnehmer einen Vierjahresvertrag.

Rummenigge wird in der Vereinsmitteilung wie folgt zitiert: "Ich darf mich bei Sebastian für seine Leistungen bedanken. Er hat in der vergangenen Saison einen wichtigen Teil zum Gewinn der sechsten Meisterschaft in Folge beigetragen. Wir wünschen Sebastian für seine Zukunft alles Gute." Sportdirektor Hasan Salihamidzic ergänzt: "Sebastian ist ein super Profi und hat sich immer vorbildlich verhalten. Egal ob er von Anfang an auf dem Platz stand oder von der Bank kam – auf ihn war immer Verlass.

27. August: "Servus Basti"! Bayern-Fans verabschieden ihren "Fußball-Gott"

Bastian Schweinsteiger kehrt mit seinem aktuellen Verein Chicago Fire nach München zurück. Das offizielle Abschiedsspiel mit dem FC Bayern München, mit dem der 34-Jährige die größten Erfolge seiner Karriere feierte, findet am Dienstagabend in der Allianz Arena statt. In der zweiten Hälfte des Spiels wird sich Schweinsteiger ein letztes Mal das Bayern-Trikot überstreifen und mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden kicken. "Basti ist ein super Typ. Er ist Teil der Geschichte dieses Vereins. Es ist ein Spiel, das er verdient hat", erklärte Arjen Robben. Der ebenfalls 34-Jährige freut sich wie Franck Ribéry, Thomas Müller, Manuel Neuer, David Alaba und weitere Teamkollegen von früher auf Bastis Abschiedsabend: "Es wird schön sein, nochmal mit ihm auf dem Platz zu stehen."

27. August: Wechselt Julian Draxler im Tausch mit Jerome Boateng zum FC Bayern?

Nach der schweren Verletzung von Kingsley Coman ist beim FC Bayern München der Bedarf nach einem neuen Außenbahnspieler da. Nach Informationen des Kicker soll dem deutschen Rekordmeister ein Angebot von Paris St. Germain vorliegen. Demnach könnte Julian Draxler im Tausch für Jerome Boateng an die Isar kommen. Draxler steht ohnehin auf der Streichliste der Franzosen, ein Wechsel zum FC Sevilla scheiterte unlängst. Das Interesse von Thomas Tuchel, dem neuen Trainer von PSG, an Jerome Boateng ist ohnehin hinterlegt. Ob es zum Tausch der deutschen Nationalspieler kommt, könnte nun vor allem vom FC Bayern abhängen. Der Klub äußerte sich dazu bislang nicht.

26. August: Sport Bild: Sebastian Rudy wechselt vom FC Bayern zu Schalke 04

Der FC Schalke hat sich einem Medienbericht zufolge im Transferpoker um Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy durchgesetzt. Nach Informationen der Sport Bild wird der Mittelfeldspieler vom FC Bayern München in Zukunft das königsblaue Trikot tragen. Als Ablösesumme soll der Revierclub für den 28-jährigen demnach rund 16 Millionen Euro bezahlen. Eine Bestätigung der Vereine stand am Sonntag zunächst noch aus. Dem Vernehmen nach hatte sich auch der Bundesliga-Konkurrent aus Leipzig lange um eine Verpflichtung Rudys bemüht, zuletzt aber davon Abstand genommen.

Sebastian Rudy soll laut "Sport Bild" zu FC Schalke 04 wechseln. Bild: Sven Hoppe, dpa

Ausschlaggebend für die Entscheidung von Rudy zugunsten der Schalker könnte auch die Champions-League-Teilnahme der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewesen sein, die der Mitbewerber für die kommende Saison nicht bieten konnte. Zudem fand Tedesco wohl bei einem vermeintlichen Geheimtreffen mit dem Bayern-Reservisten in München, über das die Bild berichtet hatte, die richtigen Worte.

Das Interesse des FC Schalke 04 an Rudy war nicht neu. Bereits im Mai hatte sich Sportvorstand Christian Heidel bei Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Nationalspieler erkundigt. Damals waren die Schalker noch auf der Suche nach Nachfolgern für Leon Goretzka und Max Meyer und wohl an einem Leihgeschäft interessiert. Der Transfer von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain für 37 Millionen Euro bescherte dem Club jedoch neuen finanziellen Handlungsspielraum.

Allerdings gibt es bei Schalke auf der Position im defensiven Mittelfeld durch die Neuzugänge Suat Serdar und Omar Mascarell eigentlich genug Personal. Das konnte Coach Tedesco jedoch nicht von einer Verpflichtung des für sein sicheres Passspiel und seine strategischen Fähigkeiten geschätzten Nationalspielers abhalten: "Wenn Schalke 04 der Meinung ist, sich auf einer entsprechenden Position verstärken zu können - unabhängig davon, ob sie besetzt oder weniger besetzt ist - dann müssen wir es machen, wenn es machbar ist", hatte der Fußball-Lehrer bereits vor einigen Tagen erklärt.

25. August: Rudy-Wechsel zu Schalke laut Bericht kurz vor Abschluss

Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy rechnet nach nur einem Jahr beim FC Bayern München mit einem baldigen Vereinswechsel. "Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering", sagte der Mittelfeldspieler dem Fachmagazin Kicker. "Grob weiß ich, wohin es gehen wird. Lassen Sie sich überraschen."

Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" steht der Wechsel des 28-Jährigen zum FC Schalke 04 bevor. Die beiden Clubs sollen sich laut WAZ auf eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro geeinigt haben. Unterschrieben sei aber noch nichts. Ein möglicher Wechsel zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig scheint dagegen vom Tisch.

24. August: Ab jetzt gibt es in der Allianz Arena Würste von Hoeneß

Uli Hoeneß gilt als geschäftstüchtiger Mensch. Als solcher gründete der Bayern-Präsident im Jahr 1985 die Wurstfabrik HoWe in Nürnberg. Geschäftliche Kontakte zwischen dem FC Bayern und HoWe gab es bislang nicht - das ändert sich nun jedoch. Wie die Bild berichtet, wird es ab der heute Abend startenden Bundesligasaison in der Münchner Arena erstmals Würste aus dem Hause Hoeneß zu essen geben.

Ab sofort werden in der Allianz Arena Würste von HoWe verkauft. Die Firma gründete Uli Hoeneß im Jahr 1985 und übergab sie mittlerweile an seine Kinder Sabine und Florian. Bild: Andreas Gebert, dpa

Hintergrund: Hoeneß zog sich 2014 aus dem Geschäft zurück, übergab die Firma an seinen Sohn Florian und seine Tochter Sabine. Zur kulinarischen Änderung in der Arena sagte er zu Bild: "Solange die HoWe mir und meiner Frau gehört hat, habe ich eine regelmäßige Belieferung des Caterers unseres Stadions mit unseren Produkten abgelehnt. Seit vier Jahren gehört die Wurstfabrik allerdings meinen Kindern. Und wenn ein Unternehmen wie Do & Co, das heute Partner der Allianz Arena Stadion GmbH ist, nach einer Blind-Verkostung unbedingt bei meinem Sohn bestellen möchte, dann kann ich meinem Sohn nicht vorschreiben, an wen er seine Würste verkauft."

FC Bayern eröffnet 56. Bundesliga-Saison gegen 1899 Hoffenheim - Kovac will siebten Titel in Serie

Der FC Bayern München eröffnet am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim die 56. Saison der Fußball-Bundesliga. Sie soll nach dem Willen des neuen Trainer Niko Kovac im Mai 2019 mit dem siebten Meistertitel in Serie enden. "Dass wir den Meistertitel holen wollen, ist klar", sagte Kovac.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat sich eine Kampfansage an den Serienmeister der vergangenen sechs Spielzeiten getraut. Man werde probieren, dem deutschen Rekordchampion den Titel streitig zu machen. Nach sieben Wochen intensiver Vorbereitung sieht Kovac den Titelverteidiger bestens vorbereitet. "Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft einen Toptag erwischen wird", sagte der Kroate. In den vergangenen fünf Jahren hat der FC Bayern die Bundesliga-Saison als Meister jeweils mit einem Sieg in der heimischen Arena eröffnet.

23. August: Poker um Rudy: Leipzig steigt aus

Wo spielt Nationalspieler Sebastian Rudy in der kommenden Saison? Nach Informationen des Kicker nicht bei RB Leipzig. Die Sachsen stiegen aus dem Poker um den 28-Jährigen aus - das berichtet jedenfalls der Kicker. Demnach soll es am Dienstag ein Gespräch zwischen den Vertretern beider Vereine gegeben haben, in denen die Bayern ihre Preisvorstellungen nannten. Diese liegen für den 26-fachen Nationalspieler bei 20 Millionen Euro - zu viel für die Sachsen, die ohnehin noch an dem letztjährigen Leihspieler Ademola Lookman baggern und das Geld für den Engländer benötigen.

Somit bleibt als Interessent für Rudy nur noch der FC Schalke 04 übrig. Die Freigabe für einen Wechsel hatte Bayern-Trainer Niko Kovac seinem Spieler schon erteilt. Beim Pokalspiel in Drochtersen/Assel fehlte Rudy im Kader - eine nennenswerte sportliche Perspektive scheint er beim neuen Coach nicht zu haben.

22. August: Lewandowski kritisiert Bayern-Bosse - Wechsel kein Thema mehr

Torjäger Robert Lewandowski hat mit Blick auf die vergangene Saison Kritik an den Verantwortlichen des deutschen Meisters FC Bayern München geübt. Zugleich sagte der polnische Nationalstürmer in einem Interview des Magazins Sport-Bild, dass er nun keine Wechselabsichten mehr habe und "mit dem Herzen wieder bei Bayern" sei.

"Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt. Ich habe in zwei, drei wichtigen Spielen kein Tor geschossen und plötzlich hieß es für alle: Feuer frei gegen Lewandowski. Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt", sagte Lewandowski. Hintergrund war die Kritik, nachdem er im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid keinen Treffer erzielt hatte und der FC Bayern ausgeschieden war.

Der Toptorjäger der abgelaufenen Saison: Robert Lewandowski. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv)

Danach hatte sich sein Berater Pini Zahavi nach einem neuen Club umgeschaut, was auch so abgesprochen gewesen sei. "Denn in diesem Moment habe ich mich nicht mehr wohl in München gefühlt. In dieser Zeit hat es nicht mehr gepasst, es kam zu viel auf einmal zusammen", ergänzte Lewandowski, der "null Kredit" im Verein gespürt habe.

Ein Abschied sei aber nun kein Thema mehr. "Ich habe hier in München gemerkt, wie die Fans hinter mir stehen. (...) Ich merke: Man will mich doch noch", sagte der Liga-Torschützenkönig und fügte hinzu: "Ich werde nie streiken, mich nie mit dem Verein anlegen. Ich verschwende nun keine Gedanken mehr an das Ausland."

Mit etwas Mumm gegen die Bayern: Konkurrenz will Widerstand bieten

Zumindest mit etwas mehr Mut gehen die Konkurrenten von Bayern München in der am Freitag beginnenden 56. Saison der Fußball-Bundesliga die Jagd auf den Serienmeister an. Trainer Julian Nagelsmann, mit 1899 Hoffenheim Gegner des FC Bayern im Auftaktspiel, sowie die Leverkusener Spieler Julian Brandt und Leon Bailey haben offen davon gesprochen, in dieser Saison um den Titel mitspielen zu wollen.

Das will trotz vorsichtiger Prognosen sicher auch Borussia Dortmund, das in Lucien Favre einen neuen Trainer verpflichtet und mit 73 Millionen Euro bisher von allen 18 Bundesligisten am meisten in Transfers investiert hat. Der FC Bayern, der zuletzt sechs Mal in Folge Meister wurde, hat dagegen noch keinen Cent für Neuzugänge ausgegeben. Nach Angaben von Präsident Uli Hoeneß wollen die Münchner sparen, um im kommenden Jahr richtig zu investieren.

Den Bayern mal zeigen wo der Hammer hängt: Trainer Julian Nagelsmann will mit 1899 Hoffenheim um den Titel mitspielen. Bild: Uwe Anspach, dpa

In die neue Saison gehen in Dortmund, dem FC Bayern (Niko Kovac), dem bereits in der ersten Runde ausgeschiedenen Pokal-Titelverteidiger Eintracht Frankfurt (Adi Hütter) und RB Leipzig vier Vereine mit neuem Trainer. In Leipzig übt Sportdirektor Ralf Rangnick für ein Jahr eine Doppelfunktion aus, als Platzhalter für den bereits verpflichteten Nagelsmann.

Aufsteiger sind im 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf zwei Traditionsvereine. Sie ersetzen im Hamburger SV und dem 1. FC Köln allerdings zwei noch größere Bundesliga-Urgesteine. Verbessert werden soll in der neuen Saison der Videobeweis, der bei der Einführung im Vorjahr für viele Diskussionen gesorgt hat.

20. August: Mehrheit der Deutschen ist gegen höhere Transferausgaben in der Bundesliga

Hohe Ablösesummen für Fußball-Stars stoßen bei der großen Mehrheit der Deutschen auf Ablehnung. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich nur neun Prozent dafür aus, dass die Bundesliga-Clubs künftig mehr Geld in Stars investieren sollten. 65 Prozent lehnten dies ab. Während sich immerhin 14 Prozent der Männer für mehr Investitionen aussprachen, beantworteten nur fünf Prozent der Frauen die entsprechende Frage mit Ja.

Im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz haben die Bundesliga-Clubs in diesem Transfersommer erst wenige kostspielige Top-Transfers getätigt. Borussia Dortmund kaufte unter anderem den Mainzer Abdou Diallo für 28 Millionen Euro. Für den belgischen WM-Dritten Axel Witsel vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian und Thomas Delaney von Werder Bremen investierte der BVB je 20 Millionen Euro. Ebenfalls rund 20 Millionen Euro zahlte Bayer Leverkusen für den Brasilianer Paulinho von Vasco da Gama.

Branchenprimus FC Bayern München gab bislang keinen Euro an Ablöse für neue Spieler aus. Leon Goretzka kam ablösefrei vom FC Schalke 04, Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) und Renato Sanches (Swansea City) waren zuvor ausgeliehen.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß denkt wie die Mehrheit der Deutschen. "Ein Fußballspieler, der 200 Millionen Euro kostet und 50, 60, 80 Millionen Euro im Jahr verdient - das kann der FC Bayern irgendwann machen, aber ich mache das nicht mit", hatte er in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" bei Sky am Sonntag gesagt. "Ich möchte Champions-League-Sieger werden, ich möchte das Finale erreichen, aber ich möchte das nicht mit Schulden erkaufen. Wenn wir 500 Millionen Euro auf dem Konto hätten, würde ich trotzdem keinen 200-Millionen-Transfer machen", sagte Hoeneß.

19. August: Hoeneß: Boateng nur zu PSG - 15 Millionen für Rudy "reichen nicht"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat klare Bedingungen für einen Vereinswechsel der Nationalspieler Jérôme Boateng und Sebastian Rudy benannt. Im Fall von Innenverteidiger Boateng (29) komme "nur noch Paris Saint-Germain in Frage", sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" des TV-Senders Sky Sport News HD. Der 66-Jährige taxierte auf Nachfrage die Wahrscheinlichkeit, dass Boateng bis zum Ende der Wechselfrist in der Fußball-Bundesliga am 31. Oktober zum französischen Meister wechselt, "auf fünfzig zu fünfzig".

Beim 28 Jahre alten Rudy, an dem RB Leipzig und der FC Schalke 04 interessiert sind, sprach Hoeneß erstmals über eine Kaufsumme. 15 Millionen Euro würden "sicherlich nicht reichen", sagte er. Man werde bei dem Mittelfeldspieler eine Lösung finden, wenn Rudy sich für einen anderen Verein entscheiden sollte und die Ablösesumme stimme.

"Ich denke, dass da in der nächsten Woche Entscheidungen getroffen werden", glaubt Hoeneß. Rudy habe die Gespräche mit beiden Vereinen offensichtlich geführt. Der Nationalspieler will mehr Einsatzzeiten.

18. August: FC Bayern quält sich zu 1:0-Sieg bei SV Drochtersen/Assel

Der FC Bayern München hat sich in die zweite DFB-Pokalrunde gequält. Mit nahezu allen Stars im Aufgebot reichte es für den klar favorisierten deutschen Rekordmeister am Samstag beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel nur zu einem 1:0 (0:0). Vor 7800 Zuschauern im ausverkauften Kehdinger Stadion, das extra für "das Jahrhundertspiel" mit Zusatztribünen versehen worden war, erzielte Robert Lewandowski in der 81. Minute das Siegtor nach Zuspiel von Leon Goretzka.

Der haushohe Favorit hatte überraschend Mühe mit dem unterklassigen Rivalen. Arjen Robben und Franck Ribéry kamen auf den Außenbahnen kaum zum Zuge. Die leidenschaftlich kämpfenden Niedersachsen standen tief und boten dem übermächtigen Gegner mit einer cleveren Defensivtaktik Paroli. Schon vor zwei Jahren hatten sie Borussia Mönchengladbach (0:1) beinahe zur Verzweiflung gebracht. Der oft ideenlose Rekordmeister konnte das Bollwerk lange Zeit nicht überwinden. Als Drochtersen/Assels Torhüter Patrick Siefkes geschlagen schien, rettete Meikel Klee bei Lewandowskis Kopfball auf der Linie (27.).

Bayerns Robert Lewandowski freut sich mit Thomas Müller (r.) über sein Tor. Bild: Carmen Jaspersen, dpa

Wenig später hatten die Gastgeber eine Top-Chance, als der freigespielte Florian Nagel aus rund zwölf Metern einen Schuss auf den Bayern-Kasten abgab und an Manuel Neuer scheiterte (33.). "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", klang es fortan von den Rängen. Die bis dahin beste Gelegenheit zur Führung der Bayern vergab Thiago (56.). Der Spanier traf bei einem Distanzschuss die Latte. Danach musste die Partie für gut fünf Minuten unterbrochen werden, weil Bayern-Fans Papierrollen aufs Spielfeld geworfen hatten.

Knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt bot Bayern-Trainer Niko Kovac in der 11 500-Einwohner-Gemeinde wie angekündigt die "volle Kapelle" mit allen Stars auf. Mit dabei war auch Nationalspieler Jerome Boateng, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass er doch bei den Münchnern bleibt. Vom Stamm fehlten nur die verletzten David Alaba und James Rodriguez. Der von Schalke 04 und RB Leipzig umworbene Sebastian Rudy war erwartungsgemäß nicht mitgereist.

Ein von Thomas Müller erzielter Treffer (79.) war nicht anerkannt worden, weil Ribery im Abseits stand. Deshalb blieb es bei dem knappen Resultat. Drochtersen/Assels Kapitän Sören Behrmann hatte vor dem Spiel als Ziel geäußert, "weniger Gegentore als der HSV zu bekommen". Die Hamburger hatten drei Tage zuvor in einem Testspiel gegen die Bayern mit 1:4 verloren. Das gelang dem aufopferungsvoll kämpfenden Regionalligisten mit Bravour.

Bayern tritt mit bester Elf gegen Drochtersen/Assel an

Von der Möglichkeit, mit einer B-Elf die erste Pokalrunde anzugehen, hält der neue Bayern-Trainer Niko Kovac gar nichts. "Wir werden schon mit der vollen Kapelle auflaufen", kündigte der Coach in München an. Angeführt wird das Team des deutschen Serienmeisters von Kapitän Manuel Neuer, der im Tor stehen wird. Den Gegner habe man vorab "natürlich beobachtet", berichtete Kovac: "Amateure gegen Profis, da darf man niemanden unterschätzen."

Definitiv fehlen werden bei den Bayern am Samstag (15.30 Uhr) aus Verletzungsgründen David Alaba und Serge Gnabry. Der Franzose Corentin Tolisso soll nach dem verspäteten Trainingseinstieg im Anschluss an den WM-Titelgewinn eine Woche vor dem Bundesligastart gegen 1899 Hoffenheim erste Einsatzminuten erhalten.

Der DFB-Pokal ist für Kovac nicht unbedeutender als Bundesliga und Champions League. "Titel ist Titel", sagte der 46-Jährige, der die Bayern in der vergangenen Saison im Finale mit Eintracht Frankfurt besiegen konnte. "Der DFB-Pokal ist ein schöner Pokal. Und den hätte ich gerne noch mal in den Händen", äußerte Kovac vor der ersten Runde.

16. August: Weltmeister Tolisso wünscht sich auf Position acht zu spielen

Nach dem WM-Triumph nimmt der Franzose Corentin Tolisso mit dem FC Bayern sein zweites Karriereziel ins Visier. "Mein größter Traum war es, Weltmeister zu werden. Der zweitgrößte Traum ist, die Champions League zu gewinnen", sagte der 24-Jährige am Donnerstag bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister.

Der französische Weltmeister Corentin Tolisso (Mitte) möchte auch in der neuen Saison mit dem FC Bayern Meister werden. Sein Traum wäre zudem ein Sieg bei der Champions League. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv)

Der Mittelfeldspieler hatte nach dem Final-Erfolg bei der WM in Russland erst in dieser Woche den Sonderurlaub beendet und setzte sich hohe Ziele: "Für dieses Jahr ist der Vorsatz, den Pokal und die Meisterschaft zu holen und vielleicht auch die Champions League. Das wäre der absolute Traum."

Tolisso glaubt an das Team des neuen Trainers Niko Kovac und nannte die Rolle, die er für sich selber sieht: "Ich denke, dass ich auf der Acht am besten bin. Da kann ich angreifen und verteidigen." Nach dem Weggang von Arturo Vidal und einen möglichen Verkauf des deutschen Nationalspielers Sebastian Rudy könnten aber auch Einsätze im defensiven Mittelfeld auf Tolisso zukommen. "Meine Vorliebe war schon immer die Acht, aber ich spiele da, wo der Coach mich hinstellt."

Tolisso räumte ein, noch einen Trainingsrückstand zu haben. "Aber das hole ich schnell auf."

15. August: Kovac erteilt Rudy die Freigabe für einen Wechsel

Bayern-Trainer Niko Kovac hat Sebastian Rudy die Erlaubnis zu einem Wechsel gegeben. „Er ist einer, der viel spielen will“, sagte Kovac am Mittwoch nach dem 4:1 (2:1) im Testspiel beim Zweitligisten Hamburger SV. Der Coach der Münchner beantwortete die Frage, ob der Nationalspieler gehen dürfe, im TV-Sender Sport1 klipp und klar mit „Ja!“. Kurz vor dem Anpfiff im Volksparkstadion checkte Rudy noch einmal sein Handy.

Ob Nachrichten aus Schalke oder Leipzig dabei waren, blieb sein Geheimnis. Im Testspiel der Münchner beim Zweitligisten Hamburger SV stand der 28-Jährige dann in der Startelf der Münchner und spielte eine Halbzeit lang – zum letzten Mal? Der mögliche Wechsel des Fußball-Profis erhitzt die Gemüter. Immerhin verriet Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dass er Rudy grünes Licht für ein Gespräch mit Schalke-Trainer Domenico Tedesco gegeben habe. „Das ist okay, das habe ich erlaubt. Und deswegen ist das kein Problem“, sagte Salihamidzic. Mehr wollte er allerdings auch nicht sagen: „Das, was jetzt passiert auf dem Transfermarkt, das sind interne Sachen.“

Wechselt Sebastian Rudy zu Schalke oder RB Leipzig?

"Wir waren in München, das ist Tatsache. Alles andere sind Spekulationen, an denen wir uns niemals beteiligen werden", antwortete Tedesco auf entsprechende Fragen. Laut Medienberichten bemüht sich der Revierclub um eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers und soll dabei in Konkurrenz zum Ligakonkurrenten RB Leipzig stehen. Dessen Trainer Ralf Rangnick betonte, nach derzeitigem Stand wechsele Rudy nicht zu RB.

Ähnlich ausweichend äußerte sich Sportvorstand Christian Heidel zum Thema. "Ich kann überhaupt nichts zur Frage sagen, ob Schalke 04 einen Sebastian Rudy bezahlen könnte. Weil es überhaupt kein Gespräch wegen des Geldes jemals gab", erklärte Heidel. "Und es gab in dieser Geschichte auch nie einen Kontakt zum FC Bayern. Außer vor drei oder vier Monaten, als ich auf einer Manager-Tagung eine Unterhaltung mit Hasan Salihamidžić geführt habe. Da ist der Name Sebastian Rudy einmal gefallen. Mehr gab es damals nicht."

Trotz des großen personellen Angebots an defensiven Mittelfeldspielern in seinem Kader wollte Tedesco eine Verstärkung für diesen Bereich nicht kategorisch ausschließen. Konkreter ging Heidel auf Medienberichte ein, wonach der Meisterschaftszweite der vergangenen Saison nach einer Verstärkung auf der linken Seite Ausschau hält. "Da stehen wir in konkreten Gesprächen. Aber mehr als zwei Spieler werden wir nicht mehr verpflichten", sagte der Schalker Sportvorstand.

SV Drochtersen/Assel bereit für Pokal-Hit gegen FC Bayern

Viertligist SV Drochtersen/Assel ist für die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den Rekordmeister FC Bayern München gerüstet.

Der Ausbau des eigentlich 3000 Zuschauer fassenden Kehdinger Stadions in der Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Stade ist rechtzeitig fertig geworden. Dank Zusatztribünen werden am Samstag 7500 Fans die Fußball-Stars aus München zu sehen bekommen. "Es ist für uns ein Jahrhundertspiel", sagt Vereinspräsident Rigo Gooßen.

Der niedersächsische Regionalligist hätte auch ins knapp 50 Kilometer entfernte Hamburg umziehen können. Das Stadion am Millerntor, Heimspielstätte des FC St. Pauli, wäre ideal gewesen. Die Einnahmen wären nach Angaben des Vereina deutlich höher gewesen. Am Ende blieb der Club aber aus Liebe zur 11.500-Einwohner-Gemeinde in der Heimat. "Hier steht alles Kopf. Von einer Euphorie zu sprechen, wäre deutlich untertrieben", erklärte Gooßen.

Der Verein mag nicht an eine Sensation denken. Allerdings hatte er vor zwei Jahren dicht vor einer Überraschung gestanden. In der 1. Runde des DFB-Pokal hielt der Viertligist damals gegen Borussia Mönchengladbach bestens mit und verlor gegen den Bundesligisten durch einen Treffer von Julian Korb in der 56. Minute nur mit 0:1.

14. August: Eintracht-Sportchef Hübner: Bayern und Dortmund sollen investieren

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat die Bundesliga-Spitzenclubs im finanziellen Kräftemessen mit Englands Premier League zu mehr Engagement auf dem Transfermarkt aufgefordert. "Wir müssen aufpassen, da die Gefahr besteht, dass die ganzen Stars und guten Spieler aus der Bundesliga weggeholt werden. Da sind in erster Linie die starken Vereine gefordert wie Bayern oder Dortmund, dass auch wieder investiert wird", sagte Hübner in der Sendung "100% Bundesliga" bei RTL Nitro am Montagabend.

Gegen den FC Bayern München wird der SV Drochtersen/Assel, wie schon 2016 gegen Borussia Mönchengladbach, im mit Zusatztribünen ausgestatteten heimischen Kehdinger Stadion antreten. Bild: Carmen Jaspersen, dpa

Es sei "Wahnsinn", was die Clubs von Englands Fußball-Oberhaus an Ablösen und Gehältern zahlen, befand der 57-Jährige. "Wir müssen gucken, dass die Qualität in der Bundesliga erhalten bleibt. Ich glaube, da sind sich auch alle Vereine und Verantwortlichen einig, dass sie dagegenhalten müssen", sagte Hübner.

Die Premier League ist vor allem wegen ihrer TV-Milliardenverträge die reichste Fußballliga der Welt. In diesem Sommer endete in England das Transferfenster allerdings bereits am 9. August. Die Clubs auf der Insel können daher erst wieder im Winter auf dem Transfermarkt einkaufen. In der Bundesliga ist erst am 31. August Transferschluss.

13. August: Bayerns Alaba erleidet bei Supercup-Sieg schwere Knieprellung

Linksverteidiger David Alaba hat sich beim Supercup-Sieg des FC Bayern München eine schwere Prellung des linken Kniegelenks zugezogen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, konnte eine Bänderverletzung aber ausgeschlossen werden. Das ergab eine Untersuchung des österreichischen Nationalspielers. Das Gelenk werde nun ruhiggestellt und täglich von der medizinischen Abteilung des FC Bayern kontrolliert und behandelt. Wann der 26-Jährige wieder ins Training einsteigen kann, soll je nach Heilungsverlauf von Tag zu Tag entschieden werden.

Alaba hatte in der Schlussphase des 5:0 der Münchner im Supercup am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt einen Schlag abbekommen und dann vorzeitig das Feld verlassen müssen.

Nationalspieler Rudy in Leipzig gesichtet

Der Leipziger Cheftrainer Ralf Rangnick will bis zum Schließen des Transferfensters unbedingt noch zwei Spieler für den RB Leipzig verpflichten. Einer davon könnte Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München sein. Laut Informationen der Leipziger Volkszeitung soll der 28-jährige Mittelfeldspieler am 10. August in Leipzig gewesen sein, um sich ein Bild von der RB-Trainingsakademie zu machen. Rudy könnte der gesuchte Ersatz für Naby Keita sein, der zum FC Liverpool gewechselt ist.

Nachdem die Sport Bild bereits Anfang August über das mögliche Interesse der Sachsen an Rudy berichtet hatte, bemühte sich Sportdirektor Rangnick um ein Dementi. "Unabhängig davon, ob Sebastian Rudy ein sehr guter Spieler ist - wie soll das für uns darstellbar sein?", fragte Rangnick zuletzt in einem Gespräch mit dem Kicker. Vor dem Hinspiel in der Qualifikation der Europa League gegen Universitatea Craiova sagte er aber auch zu Transfers: "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich nicht mit einem Nein zufrieden gebe."

Sebastian Rudy könnte vom FC Bayern München zu RB Leipzig wechseln. Bild: Swen Pförtner, dpa

Auch der abwanderungswillige Emil Forsberg bleibt nach eigener Aussage trotz aller Wechselgerüchte in Leipzig. Und in die Causa Timo Werner kommt plötzlich wieder mehr Bewegung. "Wir werden versuchen, die Gespräche noch mal zu intensivieren. Es ist schön, dass bei ihm die Bereitschaft da ist, über dieses Jahr hinaus bei uns zu spielen", sagte Rangnick der Bild und betonte: "Aber letztlich geht es natürlich auch um die Finanzen." Die bislang selbst auferlegte Gehaltsobergrenze von drei Millionen Euro wird bei Werner auf jeden Fall deutlich überboten, Rudy dürfte auch in diesem Bereich liegen.

Bayern bereit für die Jagd nach dem 29. Meistertitel

Nach dem glanzvollen Supercup-Gewinn gegen Eintracht Frankfurt fühlen sich die Bayern bereit für die Jagd nach dem 29. Meistertitel. Der 5:0-Kantersieg gegen den DFB-Pokalsieger bestärkte den Branchenprimus aus München in seinem Anspruch, auch in der kommenden Saison das Maß der Dinge im deutschen Fußball zu sein. "Ich hoffe, dass uns der Titel in der Zukunft noch stärkt", sagte Kovac nach seinem erfolgreichen Einstand an alter Wirkungsstätte. Die Bayern sind schon wieder im Angriffsmodus.

Der Torjäger: Robert Lewandowski ballerte mit dem ersten Dreierpack der Supercup-Geschichte alle Zweifel und Gerüchte weg. "Er ist ein Weltklassestürmer, das hat er heute wieder bewiesen", lobte Kovac den 29-Jährigen. Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic war froh, dass der polnische Topstürmer nach der verkorksten WM und den Wechsel-Spekulationen wieder brennt. "Lewa ist ein Vollprofi. Das war genau die richtige Reaktion und Antwort auf alles. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte Salihamidzic.

Robert Lewandowski ballerte mit dem ersten Dreierpack der Supercup-Geschichte alle Zweifel und Gerüchte weg. "Er ist ein Weltklassestürmer, das hat er heute wieder bewiesen", lobte Kovac den 29-Jährigen. Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic war froh, dass der polnische Topstürmer nach der verkorksten WM und den Wechsel-Spekulationen wieder brennt. "Lewa ist ein Vollprofi. Das war genau die richtige Reaktion und Antwort auf alles. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte Salihamidzic. Die DFB-Auswahlspieler: Manuel Neuer, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Thomas Müller - sie alle spielten, als hätte es die WM-Enttäuschung mit Deutschland nicht gegeben. "Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Sie haben bewiesen, dass sie eine hohe Qualität haben", sagte Kovac. "Die Motivation ist sehr groß", berichtete Müller.

Manuel Neuer, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Thomas Müller - sie alle spielten, als hätte es die WM-Enttäuschung mit Deutschland nicht gegeben. "Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Sie haben bewiesen, dass sie eine hohe Qualität haben", sagte Kovac. "Die Motivation ist sehr groß", berichtete Müller. Der Trainer: Einen besseren Einstand hätte sich Kovac kaum erträumen können. "Ich freue mich, dass er solch einen Start hingelegt hat. Das erleichtert natürlich vieles", sagte Salihamidzic. Kovac hat nach seinem Wechsel vom Main an die Isar offenbar sofort die richtige Ansprache gefunden. "Der Trainer gibt der Mannschaft viele Dinge mit auf den Weg. Er ist sehr akribisch, sehr fleißig", lobte Salihamidzic und stellte zufrieden fest: "Wir sind gut vorbereitet, die Jungs sind gut drauf."

Einen besseren Einstand hätte sich Kovac kaum erträumen können. "Ich freue mich, dass er solch einen Start hingelegt hat. Das erleichtert natürlich vieles", sagte Salihamidzic. Kovac hat nach seinem Wechsel vom Main an die Isar offenbar sofort die richtige Ansprache gefunden. "Der Trainer gibt der Mannschaft viele Dinge mit auf den Weg. Er ist sehr akribisch, sehr fleißig", lobte Salihamidzic und stellte zufrieden fest: "Wir sind gut vorbereitet, die Jungs sind gut drauf." Das Sorgenkind: Nach der 5:0-Torgala, bei der neben Lewandowski noch Kingsley Coman und Thiago trafen, war nur einem Bayern-Spieler die Jubellaune vergangen: David Alaba. Der Österreicher musste mit einer Knieverletzung vorzeitig vom Feld, genauen Aufschluss über die Schwere soll eine MRT-Untersuchung bringen. "Er hatte starke Schmerzen", sagte Kovac. "Wir müssen jetzt schauen, ob da mehr passiert ist."

12. August: Bayern schießt Frankfurt mit 5:0 ab

Der FC Bayern München hat zum siebten Mal den deutschen Fußball-Supercup gewonnen. Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Sonntagabend dank drei Treffern von Torjäger Robert Lewandowski Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 5:0 (2:0) und fuhr damit den ersten Titel der neuen Spielzeit ein. Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) sorgten für den deutlichen Endstand.

Robert Lewandowski bejubelt sein 2:0. Bild: Silas Stein, dpa

Lewandowski hatte zuvor mit einem Dreierpack (21./26./54. Minute) im Alleingang für die Entscheidung gesorgt. Für die Münchner war es der dritte Supercup-Titel in Serie, zudem gelang knapp drei Monate nach der 1:3-Finalniederlage im DFB-Pokal die Revanche gegen Frankfurt. Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Bayern tritt in Bestbesetzung im Supercup an

Der FC Bayern München setzt im Supercup auf seine bestmögliche Startformation. Trainer Niko Kovac bietet bei dem Gastspiel bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (20.30 Uhr/ZDF/Eurosport) eine Offensive mit Robert Lewandowski, Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribéry und Thiago auf. Neuzugang Leon Goretzka muss bei der Kovac-Rückkehr zur alten Wirkungsstätte zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die angeschlagenen Jerome Boateng und James stehen wie erwartet nicht im Kader.

Der neue Eintracht-Trainer Adi Hütter verzichtet bei seinem ersten Pflichtspiel auf Vize-Weltmeister Ante Rebic. Der Kroate, dessen Vertragsverlängerung bis 2022 am Freitag verkündet wurde, war erst in dieser Woche ins Training eingestiegen und sitzt zunächst auf der Bank. Stattdessen bilden Mijat Gacinovic, Marco Fabián und Sébastian Haller das Offensivtrio.

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martinez - Robben, Müller, Ribery - Lewandowski

Weltmeister Tolisso beim FC Bayern zurück

Weltmeister Corentin Tolisso ist beim FC Bayern zurück. Der Franzose zeigte am Sonntag bei seiner Rückkehr nach München seine goldene WM-Medaille und absolvierte auch schon das erste Training. Nach einigen Stabilitätsübungen schwang sich Tolisso auf das Rad und drehte zum Abschluss eine Laufrunde im Perlacher Forst. Der 24-Jährige hatte nach dem Titelgewinn in Russland noch bis zum 12. August Urlaub.

"Ich war jetzt lange weg aus München und freue mich natürlich, zurück zu sein. Ich werde alles geben, um mit meinem Verein in dieser Saison alles erreichen zu können", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldakteur. Tolisso dachte auch noch einmal an die WM zurück: "Ich bin sehr glücklich, Teil der Mannschaft gewesen zu sein, die den zweiten Stern für mein Land geholt hat."

Für Tolisso geht es in den nächsten Tagen mit Leistungstests und Trainingseinheiten weiter. Der Franzose will bis zum Bundesligastart am 24. August gegen Hoffenheim fit sein. "Ich werde versuchen, schnellstmöglich voll bei der Mannschaft zu sein", sagte er auf der Internetseite des Vereins. "Tolisso hat sich die Zeit verdient, eine WM raubt sehr viel Energie", sagte Trainer Niko Kovac.

11. August: Klose freut sich über Sieg zum Einstand

Miroslav Klose ist mit einem Sieg als Trainer der U17 des FC Bayern gestartet. In der ersten Partie der neuen Saison in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gewannen die Münchner am Samstag an ihrem Campus gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:0). Torben Rhein (39. Minute), Malik Tillman (62.) und Marcel Sieghart (65.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Nils Kohlbacher traf für Wiesbaden (77.).

"Die Vorfreude und das Kribbeln vor dem Spiel waren groß, umso schöner ist es, dass wir uns auch mit drei Punkten belohnen konnten", sagte Klose, Fußball-Weltmeister von 2014. "Wir sind natürlich sehr froh über den Auftaktsieg! In der ersten Halbzeit hat unser Ballbesitz-Fußball noch nicht so gut geklappt, der zweite Durchgang war dann aber deutlich besser."

Der 40-Jährige hatte Anfang Juli das Nachwuchsteam des Rekordmeisters übernommen. Klose, der zuletzt zum Trainerteam der Nationalmannschaft zählte, hat bei den Bayern einen Zweijahresvertrag. Von 2007 bis 2011 lief der 137-malige Nationalspieler als Profi für die Münchner auf.

10. August: Bericht: Jerome Boateng hat sich für PSG entschieden

Ist die Entscheidung gefallen? Laut der französischen Tageszeitung Le Parisien hat sich Jerome Boateng für PSG entschieden und wartet auf eine Einigung der Clubs. Im Raum steht eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro. Ein Wechsel zum englischen Vizemeister ist in diesem Sommer ohnhin passé: Seit Donnerstagabend ist auf der Insel das Wechselfenster geschlossen.

Bayern-Coach Kovac: Im Supercup "was wettmachen" - Boateng eingeplant

Bayern-Coach Niko Kovac sieht den Supercup gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt als Revanche für das Pokal-Finale und plant den Wechselkandidaten Jérôme Boateng für das erste Pflichtspiel ein. "Jérôme ist gesund und eine Alternative", sagte der Trainer am Freitag. In seinem bis auf Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso kompletten Kader seien alle gesund und fit bis auf James, der wegen eines Schlages auf das Sprunggelenk Probleme habe. In der Partie am Sonntag in Frankfurt will Kovac sowohl Spieler einsetzen, die die Sommervorbereitung von Beginn an mitgemacht haben, als auch WM-Starter, die später eingestiegen sind.

Kovac beschrieb das Match am Wochenende als wichtig, denn "wir haben den ersten Titel der Saison zu verteidigen". Dass es gegen den Verein geht, mit dem er selbst im Mai den Bayern den Finalsieg im DFB-Pokal vermasselt hatte, mache aus dem Duell "absolut ein besonderes Spiel". Bei den Spielern allerdings stünde eine Revanche im Fokus. "Jetzt fahren sie nach Frankfurt und wollen das wettmachen", sagte Kovac.

9. August: Bericht: Boateng-Verhandlungen mit Paris Saint-Germain starten

Nachdem der Wechsel von Jerome Boateng zu Manchester United vom Tisch ist, rückt der zweite Interessent in den Fokus. Trainer Thomas Tuchel würde den Weltmeister von 2014 offenbar gerne zu Paris Saint-Germain holen. Ein Angebot liegt dem FC Bayern bislang noch nicht vor, das könnte sich aber bald ändern: Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen bereits am Donnerstag konkrete Verhandlungen starten. Boateng-Berater Christian Nerlinger (45) soll die Gespräche mit PSG-Sportdirektor Antero Henrique führen. Am Ende könnte dann ein Angebot an den FC Bayern stehen.

8. August: Bayern-Sportdirektor Salihamidzic vor Supercup: "Jetzt wird es ernst"

Der FC Bayern München fühlt sich für den Supercup bei Eintracht Frankfurt gerüstet. "Jetzt kommt das erste richtige Spiel, das wollen wir natürlich gewinnen. Wir wollen versuchen, gleich am Anfang den ersten Titel zu holen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 20:2-Torschusstraining gegen den zehntklassigen FC Rottach-Egern. "Wir wollen erfolgreich in die Saison starten und uns einspielen. Jetzt wird es ernst."

Am Sonntag (20.30 Uhr) steht das Spiel zwischen Meister Bayern und Pokalsieger Eintracht Frankfurt an. Weniger auskunftsfreudig war Salihamidzic bei der Personalie Jérôme Boateng, der am Mittwochabend wegen einer Blessur ebenso wie der angeschlagene Serge Gnabry nicht eingesetzt wurde.

"Ich habe gesagt, darüber rede ich nicht. Ich werde euch benachrichtigen, wenn etwas passiert", sagte der Sportdirektor auf die Frage, ob der Weltmeister von 2014 am 1. September noch Bayern-Profi ist. Angeblich soll Boateng Manchester United abgesagt haben. "Davon weiß ich nichts, mit mir hat keiner gesprochen", sagte Salihamidzic. Als Interessent gilt weiterhin Paris Saint-Germain.

FC Bayern mit klarem 20:2-Sieg im Freundschaftsspiel in Rottach-Egern

Der FC Bayern München hat den erwartet klaren Sieg in einem Freundschaftsspiel eingefahren. Gegen den FC Rottach-Egern aus der A-Klasse gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwochabend mit 20:2 (7:2). Vor 2500 Zuschauern auf dem Platz in Rottach-Egern erzielten Sandro Wagner (3), Robert Lewandowski (3), Kingsley Coman (3), Maximilian Franzke (3), Thomas Müller (2), James Rodríguez (2), Joshua Kimmich, Thiago, Sebastian Rudy, und Franck Ribéry die Tore. Der Kolumbianer James kam erstmals in der Vorbereitung in einem Spiel zum Einsatz.

Für den Gastgeber aus der zehnten Liga trafen Dominik Pfluger und Andre Schmidt. Der Meister aus München startet am Sonntag im Supercup bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt in die neue Pflichtspielsaison.

In der Vorbereitung war der klare Erfolg am Tegernsee der dritte Sieg. Zuvor hatte es vier Spiele gegen hochkarätige Gegner gegeben. Nach einem 3:1 gegen Paris Saint-Germain und zwei Niederlagen gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) gewann das Star-Ensemble von Trainer Niko Kovac am Sonntag gegen Manchester United mit 1:0.

Bayern-Trainer Kovac: Lewandowski hat Wechselverbot akzeptiert

Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Spekulationen um Stürmer Robert Lewandowski beendet. In einem Gespräch mit dem Polen machte Kovac dem Stürmer klar, dass ein Wechsel nicht in Frage komme. "Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte". sagte Kovac der Sport Bild.

"Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position. Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München. Lewandowski war zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Der 29-Jährige Torjäger hat bei den Münchner noch einen Vertrag bis ins Jahr 2021.

Bayern-Trainer Kovac: Lewandowski hat Wechselverbot akzeptiert

Niko Kovac hat die Spekulationen um Stürmer Robert Lewandowski beendet. In einem Gespräch mit dem Polen machte Kovac dem Stürmer klar, dass ein Wechsel nicht in Frage komme. "Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte". sagte Kovac der Sport Bild.

"Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position. Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut", sagte der Trainer. Lewandowski war zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Der 29-Jährige Torjäger hat bei den Münchner noch einen Vertrag bis ins Jahr 2021.

7. August: Bericht: Manchester United bietet nur geringe Ablöse für Boateng

Der angeblich an Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng interessierte englische Rekordmeister Manchester United soll dem FC Bayern einem Bericht zufolge lediglich 25 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger bieten. Wie Bild und Sport Bild am Dienstagabend berichteten, soll der deutsche Rekordchampion jedoch mindestens 50 Millionen Euro fordern. Das Transferfenster in England schließt bereits an diesem Donnerstag.

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern im Testspiel gegen Manchester United am Sonntagabend erklärt, es gebe nichts Neues. Kapitän Manuel Neuer erklärte, er gehe nicht davon aus, dass Boateng die Münchner verlasse. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte sich nicht äußern. Als möglicher Interessent am Weltmeister von 2014 gilt auch Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel.

Vidal zu seinem Wechsel: "Barcelona viel größerer Schritt als Bayern"

Arturo Vidal hat bei seiner Vorstellung in Barcelona eine Spitze gegen seinen alten Klub, den FC Bayern, abgefeuert. Der 31-jährige Chilene wurde am Montag der Öffentlichkeit beim spanischen Meister vorgestellt. Auf die Frage hin, welchen der beiden Klubs er höher einschätzte, antwortete er: "Nach Barcelona zu wechseln, ist ein viel größerer Schritt als beim FC Bayern zu spielen. Für mich ist der FC Barcelona der größte Verein der Welt. Ich werde versuchen, dieses Team zu verbessern und will dabei helfen, alle Titel zu gewinnen."

Sätze, die die Verantwortlichen in München und die Fans des deutschen Rekordmeisters nicht allzu gerne vernehmen werden. Gut möglich, dass beim Chilenen auch ein wenig verletzter Stolz mitschwingt. Schließlich drängte der FC Bayern geradezu darauf, Vidal trotz eines bis 2019 laufenden Vertrags noch in diesem Jahr zu verkaufen. Schließlich wäre er im kommenden Jahr ablösefrei gewesen. Noch dazu hat der Klub im Mittelfeld gerade ein Überangebot an Spielern. Trotzdem dürfte dieser Entschluss an einem Spieler nagen, der in seiner Heimat den Namen "König Arturo" trägt.

Kovac nach Vidal-Wechsel: Noch 21 Weltklassespieler

"Wir haben beim FC Bayern 22, nach dem Abgang von Arturo noch 21 Weltklasse-Spieler", sagte der neue Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Interview der Bild-Zeitung. Auch nach dem Abschied des Chilenen sei noch "sehr viel Qualität" im Mittelfeld der Bayern, "da braucht sich niemand Sorgen machen".

Vidal sei "ein toller Spieler", meinte der 46-Jährige weiter. Aber wenn man als Südamerikaner ein Angebot eines spanischen Clubs bekommt, sei es normal, "dass er über einen Wechsel nachdenkt. Wir haben uns entschieden, dass wir ihm das ermöglichen."

Vidal war am Montag beim FC Barcelona offiziell vorgestellt worden. Der 31-Jährige erhielt einen Dreijahresvertrag beim spanischen Meister und Pokalsieger. Er sei "sehr glücklich, beim besten Club der Welt zu sein", hatte Vidal bei seinem ersten Auftritt bei den Katalanen gesagt. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler mit dem Spitznamen "Krieger" soll bei 20 Millionen Euro liegen.

6. August: Spekulationen um Boateng-Wechsel zu ManUnited gehen weiter

Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern München ist weiter über einen möglichen Wechsel von Jérôme Boateng zu Testspielgegner Manchester United spekuliert worden. Nach Informationen von Bild und Sport Bild haben United-Verantwortliche Kontakt zum FC Bayern aufgenommen.

Jérôme Boateng (r) jubelt im Test gegen Manchester United mit Torschütze Javi Martínez. Bild: Peter Kneffel (dpa)

"Sie wissen doch ganz genau, dass wir darüber nicht reden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf die Frage zum Stand in der Personalie.Es gebe "nichts Neues" bei Boateng, sagte Trainer Niko Kovac am Sonntagabend nach dem Erfolg. Boateng habe ein "richtig gutes Spiel gemacht" und er freue sich, dass der Innenverteidiger bei der Mannschaft sei. Für Boateng, der nach der Halbzeitpause eingewechselt wurde, war es das erste Spiel nach der Fußball-Weltmeisterschaft.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer geht nicht davon aus, dass Boateng die Münchner verlässt. "Er würde uns natürlich fehlen", sagte Neuer. "Ich fände es natürlich sehr schade, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus." Das Transferfenster in England schließt am 9. August. Außer Manchester gilt Paris Saint-Germain als Interessent.

5. August: FC Bayern gewinnt Spiel gegen Manchester United

Der FC Bayern München hat sein erstes Spiel in der umgebauten Allianz Arena gewonnen. Bei der Eröffnung gegen ManUnited gab es für die Fans am Sonntagabend zwar einen 1:0-Sieg, aber keine Leckerbissen.

15 Bilder Alles auf Rot: Die Münchner Allianz Arena im neuen Look Bild: dpa, FC Bayern München

Die Choreografie, die der Verein den Fans zur Eröffnung verordnet hatte, kam allerdings nicht bei allen gut an. Einige Fans äußerten ihren Ärger auf Spruchbändern.

Lesen Sie dazu den ausführlichen Bericht: Nach Arena-Umbau: Bayern gewinnen erstes Spiel "dahoam"

4. August: Barça freut sich auf "Krieger" Vidal

Der FC Barcelona freut sich auf Mittelfeldspieler Arturo Vidal vom FC Bayern München. Barça-Coach Ernesto Valverde bezeichnete den 31-jährigen Chilenen als "Krieger", der "ein bisschen anders" sei als seine Teamkollegen. "Wir hoffen, dass er Energie ins Mittelfeld bringen kann. Er hat viel Erfahrung und hat für alle Teams, bei denen er unter Vertrag stand, viele Matches bestritten", sagte Valverde. "Er ist daran gewöhnt, große Partien zu spielen."

Der Neuzugang wurde am Samstag in Barcelona erwartet und solle voraussichtlich Anfang nächster Woche offiziell präsentiert werden, hieß es. Beide Clubs hatten den Wechsel am Freitagabend offiziell gemacht. Vidal bekommt demnach einen Vertrag für drei Jahre.

Die Zeitung El Mundo würdigte den Chilenen als "körperliches Wunderwerk", während das Sportblatt AS betonte: "Er spielt so, wie er lebt, immer an der Grenze." Die katalanische Zeitung Sport titelte mit einem Bild des 31-Jährigen und einem einzigen Wort in gelben Lettern: "Fichado!" - Verpflichtet!

Vidal war im Sommer 2015 von Juventus Turin zum FC Bayern gekommen und hatte beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der Chilene absolvierte 124 Pflichtspiele für die Münchner, dabei gelangen ihm 22 Tore. Vidal gewann mit dem FCB drei Meisterschaften, einmal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup.

Arturo Vidal verlässt den FC Bayern München und geht zum FC Barcelona. Bild: Matthias Balk (dpa)

Die Münchner schaffen in ihrem Mittelfeld Platz und können sich noch über eine Ablöse von angeblich rund 18 Millionen Euro freuen. Vidal war zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt worden.

"Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, "wir haben in dieser Zeit große Erfolge gefeiert, daran hatte Arturo maßgeblichen Anteil. Er ist auch in wichtigen Spielen immer vorangegangen, auf ihn konnten wir uns immer verlassen."

3. August: Vidal wechselt von Bayern München zum FC Barcelona

Der FC Barcelona und der FC Bayern München haben sich auf einen Wechsel des chilenischen Mittelfeldspielers Arturo Vidal zu den Katalanen geeinigt. Das gaben die beiden Vereine am Freitagabend auf ihren Homepages bekannt. Die Vertrag gelte für drei Jahre, schrieb der FC Barcelona. Noch steht die medizinische Untersuchung des 31-Jährigen aus. Vidal hat das Trainingslager der Münchner am Tegernsee am Freitag verlassen.

Bayern-Profi Müller warnt: Özil-Debatte "heuchlerische Diskussion"

In der Diskussion um Themen wie die umstrittenen Erdogan-Fotos mit Mesut Özil oder Streitigkeiten in der Politik hat Thomas Müller vor den Folgen gewarnt. "Wir schreiben genüsslich darüber und freuen uns, dass es Ärger gibt, und breiten es aus. Und am Ende wundern wir uns, wenn die Gesellschaft gespalten wird", sagte der Fußball-Nationalspieler am Freitag im Trainingslager des FC Bayern München in Rottach-Egern. Die Entwicklung bei solchen Themen sei "alarmierend".

Es werde immer versucht, "Störfeuer zu finden und breit zu treten", sagte der 28-Jährige. Dann wundere man sich, dass man einen "Scherbenhaufen" habe. Das Fußball-Geschäft sei Teil des Unterhaltungsbusiness, und bei sportlichen Dingen könne er etwas einstecken, sagte Müller. "Aber wenn es um gesellschaftliche Themen geht, da krieg' ich einen Vogel, wenn wir uns selbst zerfleischen und uns am Ende wundern, dass es überall nur noch Aua macht."

Müller sagte, dass er keine Medienschelte betreiben wolle. Zugleich aber meinte er zur Özil-Debatte: "Ein bisschen ist das eine heuchlerische Diskussion, die von den Medien sicherlich mitgetragen wird." Der DFB habe die Causa beenden wollen, Medien dagegen blickten auf Auflage und Klicks. "Es wurde immer nachgefragt, nachgebohrt, man hat das Thema aufgebauscht, jetzt hat man den Salat", sagte er.

"Sicherlich haben die Protagonisten auch keine sehr glückliche Rolle gespielt, egal ob auf Seiten des Verbandes oder auch die Spieler selbst", resümierte Müller. Von Rassismus in der Nationalmannschaft könne "absolut keine Rede sein". Özil hatte jüngst einen entsprechenden Vorwurf in Richtung Verbandsspitze erhoben.

2. August: Ribéry bricht erste Bayern-Einheit im Trainingslager ab

Franck Ribéry hat die erste Einheit des FC Bayern München im Trainingslager am Tegernsee mit einer Platzwunde am Kopf abbrechen müssen. Der Franzose prallte bei einer Übung am Donnerstag gegen den Pfosten eines abseits des Spielfeldes stehenden Tores und musste behandelt werden. Danach wurde er mit einer Bandage am Kopf in die Kabine gebracht.

Rund 1500 Zuschauer verfolgten die Einheit in Rottach-Egern, bei der Trainer Niko Kovac mit Ausnahme von Weltmeister Corentin Tolisso den kompletten Kader zusammen hatte. Einige Akteure wie James Rodríguez oder Wechselkandidat Arturo Vidal absolvierten ein individuelles Programm. Der Kolumbianer James war am Mittwoch ins Training eingestiegen. Der Franzose Tolisso kehrt erst nach dem Supercup (12. August) zurück.

Die deutschen WM-Teilnehmer um Manuel Neuer hatten vor einer Woche die Vorbereitung aufgenommen und auf die USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters verzichtet. Seit Donnerstag stehen sie gemeinsam mit den Anfang Juli ins Training gestarteten Bayern-Stars auf dem Platz. Auch Jérôme Boateng, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen soll, war bei der Einheit am Donnerstag dabei.

Die Münchner bereiten sich acht Tage am Tegernsee auf die neue Saison vor. Unterbrochen werden die Übungstage dort von einem Testspiel am Sonntagabend in München gegen Manchester United. Dazu bestreitet der Meister am kommenden Mittwoch noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern.

FC Bayern hat Trainingslager am Tegernsee begonnen

Der FC Bayern München hat sein Trainingslager am Tegernsee begonnen. Trainer Niko Kovac hatte bei der Einheit am Donnerstagabend in Rottach-Egern vor rund 1500 Zuschauern mit Ausnahme von Weltmeister Corentin Tolisso den kompletten Kader zusammen. Einige Akteure wie James Rodríguez oder Wechselkandidat Arturo Vidal absolvierten ein individuelles Programm. Der Kolumbianer James war am Mittwoch ins Training eingestiegen. Der Franzose Tolisso kehrt erst nach dem Supercup (12. August) zurück.

Die deutschen WM-Teilnehmer um Manuel Neuer hatten vor einer Woche die Vorbereitung aufgenommen und auf die USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters verzichtet. Seit Donnerstag stehen sie gemeinsam mit den Anfang Juli ins Training gestarteten Bayern-Stars auf dem Platz. Auch Jérôme Boateng, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen soll, war bei der Einheit am Donnerstag dabei.

Die Münchner bereiten sich acht Tage am Tegernsee auf die neue Saison vor. Unterbrochen werden die Übungstage dort von einem Testspiel am Sonntagabend in München gegen Manchester United. Dazu bestreitet der Meister am kommenden Mittwoch noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern.

FC Bayern hat einen weiteren Nachwuchsfußballer mit einem Profivertrag ausgestattet

Der 20 Jahre alte Maxime Awoudja unterzeichnete beim Serienmeister einen Kontrakt über drei Jahre bis Juni 2021.

Der in München geborene Innenverteidiger, dessen Eltern aus Togo kommen, durchlief seit dem neunten Lebensjahr alle Jugendteams der Bayern, wie der Verein mitteilte. In der vorigen Saison spielte Awoudja für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

In den vergangenen Monaten hatten schon Ron-Thorben Hoffmann, Lars Lukas Mai, Meritan Shabani und Franck Evina aus der eigenen Nachwuchsabteilung Profiverträge erhalten. Die drei letztgenannten haben sogar schon ihr Bundesliga-Debüt feiern können.

"Er ist ein schneller und spielstarker Innenverteidiger, der sein Potenzial bei unseren Amateuren und in den Trainingseinheiten mit den Profis bereits unter Beweis gestellt hat", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic über Awoudja.

Maxime Awoudja (M) in Aktion. Der Münchner Innenverteidiger hat beim FC Bayern einen Profivertrag bis 2021 bekommen. Bild: Andreas Gebert, dpa

Goretzka: Rat von Papa und Mama half bei WM-Analyse

"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am besten damit fahre, wenn ich es in erster Linie mit mir selber ausmache", sagte Leon Goretzka bei seiner Vorstellung beim FC Bayern München. Er habe sich lange mit dem Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl in Russland beschäftigt und überlegt, was man hätte besser man machen können und woran es gelegen habe, schilderte der Mittelfeldakteur.

"Bei so einem harten Schlag ist es sicher hilfreich, wenn man Menschen im Umfeld hat, mit denen man sich unterhalten kann. Das sind bei mir in erster Linie mein Vater und meine Mutter, die mir immer gute Ratschlage gegeben haben. Ohne sie wäre ich auch nicht hier, wo ich gerade bin", sagte Goretzka. Der Vertrag des ablösefrei vom FC Schalke nach München gewechselten Confed-Cup-Siegers läuft bis 2022.

Leon Goretzka wurde als Neuzugang beim FC Bayern München vorgestellt. Bild: Sven Hoppe, dpa

"Er ist deutscher Nationalspieler. Wir versuchen, den Kern unserer Mannschaft deutsch zu halten", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Ich bin sicher und sehr optimistisch, dass wir in Zukunft viel Spaß an Leon und mit ihm viel Erfolg haben werden", sagte Salihamidzic.

Goretzka hielt sich bei Fragen zur Affäre um Mesut Özil zurück. "Insgesamt hat das schon sehr hohe Wellen geschlagen. Die Leute, die sich gerne zu Rücktritt und dem Post äußern möchten, haben das gemacht", sagte er. "Ich denke, dass es dabei bleiben sollte. Ich möchte mich auf die Aufgaben hier konzentrieren. Die sind für mich groß genug und deswegen möchte ich persönlich dazu nichts sagen."

Özil war vor der WM wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten. In einer schriftlichen Erklärung nach der Endrunde hatte der Profi des FC Arsenal Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund und Präsident Reinhard Grindel erhoben. Der nun ehemalige Nationalspieler kassierte dafür harte Kritik. Verband und Grindel wiesen die Vorwürfe zurück.

WM-Teilnehmer James zurück im Bayern-Training

Der Kolumbianer James Rodríguez hat die Saisonvorbereitung beim FC Bayern München aufgenommen. Der WM-Teilnehmer, der mit seiner Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Achtelfinale gegen England ausgeschieden war, absolvierte am Mittwoch eine lockere Laufeinheit. Anschließend arbeitete der 27-Jährige individuell im Leistungszentrum.

Trainer Niko Kovac muss im Trainingslager Rottach-Egern von Donnerstag an nur noch auf Frankreichs Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Tolisso steigt erst nach dem Supercup (12. August) ins Training ein.

2. August: FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern startet am Donnerstag sein Trainingslager am Tegernsee. Bis zum 9. August bereitet Trainer Niko Kovac die Mannschaft in Rottach-Egern auf die nahenden Pflichtspielaufgaben vor. Unterbrochen wird das Trainingslager am 5. August durch ein Testspiel in München gegen Manchester United.

Kovac kann am Tegernsee endlich fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nachdem die WM-Teilnehmer die USA-Reise ausließen, trainieren sie nun mit den Teamkollegen zusammen. In Rottach-Egern muss Kovac nur noch auf Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose steigt erst nach dem Supercup (12. August) ins Training ein.

1. August: RB Leipzig soll an Rudy interessiert sein - Rangnick dementiert

RB Leipzig hat Spekulationen über ein Interesse des sächsischen Fußball-Bundesligisten an Nationalspieler Sebastian Rudy vom Rekordmeister FC Bayern München zurückgewiesen. "Unabhängig davon, ob Sebastian Rudy ein sehr guter Spieler ist - wie soll das denn für uns darstellbar sein? Damit beantwortet sich dieses Gerücht von selber", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. Es stehe einem darüber hinaus nicht zu, über Spieler anderer Vereine zu sprechen, sagte Rangnick.

Sebastian Rudy könnte vom FC Bayern München zu RB Leipzig wechseln. Bild: Swen Pförtner, dpa

Über das angebliche Interesse der Leipziger an dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler hatte die Sport Bild berichtet. Wie das Magazin weiter schrieb, soll Rangnick auch schon Kontakt zu Rudys Management aufgenommen haben.

Mit einer Verpflichtung von Rudy würden die Leipziger gegen ihre immer wieder propagierten und selbst auferlegten Leitlinien verstoßen. Die Sachsen wollen nur Spieler bis 23 Jahre holen. Zudem würden wohl auch die Kosten - sowohl Ablösesumme als auch Gehalt - für Rudy die bisherigen Ausgaben für Spieler übersteigen.

Rudy hat bei den Bayern einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2020. Er war vor einem Jahr von 1899 Hoffenheim zu den Münchnern gewechselt. Bei der TSG spielte Rudy von 2010 an, Rangnick und Rudy kennen sich aus dortigen gemeinsamen Zeiten. Der mittlerweile 60 Jahre alte RB-Trainer hatte den Profi damals von Stuttgart nach Hoffenheim geholt.

Rummenigge: Pavard wechselt diesen Sommer nicht nach München

Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard wird laut Karl-Heinz Rummenigge in diesem Sommer nicht vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München wechseln. "Nein", sagte der Vorstandschef des FC Bayern München in der Sport Bild auf die Frage, ob der Franzose im Falle eines Weggangs von Jérôme Boateng sofort kommen würde, und begründete dies mit den Optionen der Münchner: "Wir haben Hummels, wir haben Süle, wir haben Martinez, der in der Innenverteidigung spielen kann, auch Alaba und noch zwei junge Spieler, Lukas Mai und Chris Richards. Das ist viel Qualität."

Nach seiner starken WM mit Frankreich war der 22 Jahre alte Verteidiger Pavard zuletzt verstärkt mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Der SWR hatte berichtet, dass der Franzose bereits während des Turniers in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag bei den Münchnern unterschrieben habe.

Im kommenden Sommer kann Pavard, der am 13. August in Stuttgart zum Training erwartet wird, die Schwaben dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

31. Juli: Arturo Vidal steht vor einem Wechsel nach Italien

Beim wechselwilligen Arturo Vidal könnte nun offenbar alles sehr schnell gehen. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, wird sich der 31-Jährige dem italienischen Klub Inter Mailand anschließen - zunächst auf Leihbasis. Dahinter steckt eine komplizierte Vertragssituation: Eigentlich dürfte Vidal nicht ausgeliehen werden, weil sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Deswegen soll der Chilene einen neuen Ein-Jahres-Kontrakt bis 2020 unterschreiben und dann auf Leihbasis zu Inter wechseln.

Danach würde Vidal fest zu den Mailändern wechseln - für eine festgeschriebene Ablösesumme zwischen 18 und 20 Millionen Euro. Es wäre ein Konstrukt, das die Bayern erst vor kurzem mit einem italienischen Spitzenklub angewandt haben: Der Transfer des Brasilianers Douglas Costa zu Juventus Turin ging auch zunächst per Leihe über die Bühne. Erst in diesem Sommer kaufte Juve den Außenbahnspieler.

Sicherer Job dank Trainer-Ablöse? Kollegen zweifeln an Kovac' These

Mit seinem Wunsch nach höheren Ablösesummen für Fußball-Trainer stößt der neue Bayern-Coach Niko Kovac auf geteilte Reaktionen. Gladbach-Coach Dieter Hecking sagte der Bild-Zeitung, es sei zwar bedenklich, dass Trainer im Schnitt nicht einmal mehr zwei Jahre Zeit bei einem Verein bekämen. "Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob allein die höhere Ablöse etwas bringt - wenn der sportliche Erfolg dauerhaft ausbleibt, werden die Vereine auch trotz Ablöse reagieren."

Kovac hatte dem Kicker gesagt, dass höhere Ablösen für Trainer dazu führen könnten, dass ein Trainer "längere Überlebenschancen" hat. Sein Argument: "Wenn man für jemanden viel Geld ausgibt, will man das nicht schnell wieder verlieren." Er selbst konnte dank einer Klausel im Vertrag von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern wechseln - für angeblich 2,2 Millionen Euro.

30. Juli: FC Bayern nach USA-Reise wieder zurück in München

Der FC Bayern ist nach seiner USA-Reise am späten Montagvormittag wieder in München angekommen. Nach acht Stunden Flugzeit landete der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Heimat. Trainer Niko Kovac bat seine Mannschaft auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße noch zu einer regenerativen Einheit. Erst danach steht für die Münchner erstmal ein kurzes Durchschnaufen an.

In den USA hatte das Team gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) verloren. "Wir haben die Tage hier sehr gut genutzt", resümierte Kovac nach dem Trip nach Amerika. Am Donnerstag geht es für den FC Bayern eine Woche ins Trainingslager an den Tegernsee.

Kovac bekräftigt: Lewandowski wird FC Bayern nicht verlassen

Bayern-Trainer Niko Kovac hat erneut betont, dass er für die neue Saison mit Torjäger Robert Lewandowski plant. Der Stand sei klar: "Er wird diesen Verein nicht verlassen. Wir wollen ihn mit Sicherheit nicht abgeben", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview des TV-Senders Sky Sports News HD vor der Rückkehr der Münchner von ihrer USA-Reise.

Kovac räumte ein, dass sich der 29 Jahre alte Pole mit Abwanderungsgedanken beschäftige. "Es ist richtig, dass Robert damit spielt, woanders hinzugehen. Nur das eine ist, was er gerne möchte, und das andere ist, was wir möchten", sagte Kovac und stellte fest: "Wir entscheiden. Robert hat einen Vertrag - ich weiß gar nicht wie lange -, den wird er so lange wie möglich hier erfüllen." Der Kontrakt von Lewandowski läuft noch bis 2021.

Kovac lobte den Nationalspieler: "Robert Lewandowski steht für Erfolg, und für Tore, und das wird er auch in Zukunft beweisen." Lewandowski soll sich angeblich in München nicht mehr ausreichend wertgeschätzt fühlen. Beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid war er ohne Treffer geblieben.

Bayern-Trainer Kovac will Neuer als Kapitän behalten

Niko Kovac will als neuer Cheftrainer die Hierarchie beim FC Bayern München nicht umkrempeln. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer werde auch unter ihm Kapitän bleiben, sagte Kovac dem Kicker. Auch die Frage, ob Thomas Müller weiter als Neuers Stellvertreter fungieren werde, bejahte der 46-Jährige. "Wir werden nichts ändern", sagte Kovac.

Prinzipiell könnte er die Kapitänsbinde allerdings zahlreichen Spielern geben, merkte der Trainer an. Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels und Jérôme Boateng seien "auch alle Kapitäne, wenn auch ohne Binde".

Kovac würde sich zudem wünschen, dass im Profi-Fußball für Trainer höhere Ablösen gezahlt würden. Er selbst konnte dank einer Klausel im Vertrag von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern wechseln - für angeblich 2,2 Millionen Euro.

Mit höheren Ablösesummen für Trainer könnte nach Ansicht von Kovac erreicht werden, "dass ein Trainer längere Überlebenschancen hat. Wenn man für jemanden viel Geld ausgibt, will man das nicht schnell wieder verlieren."

29. Juli: Rummenigge: Noch keine Entscheidung zwischen Boateng und PSG

In den aus Sicht des FC Bayern München immer noch möglichen Transfer von Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng zu Paris Saint-Germain ist keine neue Bewegung gekommen. "Wir hatten - Stand heute - keinen Kontakt mit Paris Saint-Germain", berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag in Miami.

Er habe aber Kenntnis, dass Boatengs Berater mit PSG in Kontakt stünden. "Dort ist aber noch keine finale Entscheidung gefallen", sagte Rummenigge. Der 62-Jährige merkte an, dass der FC Bayern bei dem möglichen Transfer noch nie über Geld gesprochen habe.

Rummenigge sagte zum Abschluss der USA-Reise, dass der Impuls für einen möglichen Wechsel in diesem Sommer von Boateng gekommen sei. "Jérôme ist nach der Saison zu uns gekommen und hat uns mitgeteilt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, zum Ende seiner Karriere nochmal etwas anderes zu machen", erklärte Rummenigge. "Wir haben darüber ausführlich diskutiert und ihm gesagt, dass wir, wenn er einen Club hat, der bereit ist, eine interessante Ablöse zu zahlen, in Gesprächsbereitschaft sind."

Jerome Boateng soll vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen. Bild: Sven Hoppe, dpa

Boatengs langfristiger Vertrag in München läuft noch bis 2021. Als diskutable Ablösesumme wird eine Summe von 50 Millionen Euro plus X für den Innenverteidiger und Weltmeister von 2014 veranschlagt.

VfB-Manager Reschke: Noch keine Anfrage für Weltmeister Pavard

Der VfB Stuttgart hat laut Sportvorstand Michael Reschke noch kein Angebot für seinen umworbenen Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard erhalten. "Wir gehen fest davon aus, dass Benji noch eine Saison bei uns spielt. Es ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen", sagte Reschke am Sonntag der Bild.

"Es ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen", sagte Reschke über Benjamin Pavard. Bild: Christoph Schmidt, dpa

Nach seiner starken WM mit Frankreich war der 22 Jahre alte Verteidiger zuletzt verstärkt mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der SWR hatte berichtet, dass Pavard bereits während des Turniers in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben habe. Im kommenden Sommer kann Pavard die Schwaben dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

USA-Gewinner Rib und Rob "noch jung" - Hoeneß lobt Kovac: Gute Wahl

Arjen Robben stand frisch geduscht im Keller des Hard Rock Stadiums und war auch ohne geglückten Abschluss der USA-Reise des FC Bayern gut drauf. Der Niederländer hatte dazu persönlich allen Grund: Beim von Trainer Niko Kovac als "ärgerlich" bewerteten 2:3 (2:1) gegen Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola waren Franck Ribéry (35) und Robben (34) in Miami die Gewinner unter den Münchner Verlierern. "Wenn die Verletzungen wegbleiben, sind wir noch gut fit", erklärte Robben nach dem Testspiel. Und nach einer Kunstpause fügte er grinsend hinzu: "Dann sind wir noch jung!"

Es war die zentrale Erkenntnis am Ende einer Amerika-Woche, in der die zweite Niederlage nach dem ebenfalls unnötigen 0:2 gegen Juventus Turin den positiven Gesamteindruck des Marketing-Trips trübte: Die alten Helden Rib und Rob wollen sich in ihrem diesmal wohl wirklich letzten Bayern-Jahr nicht mit einer Nebenrolle begnügen. "Arjen und ich haben viel Erfahrung. Wir sind Profis, wir haben immer Hunger", sagte Ribéry. Die Champions-League-Gewinner von 2013 gehen in ihr zehntes gemeinsames Bayern-Jahr. Und sie haben noch einiges vor.

"Es gibt nur gute und weniger gute Spieler - und die Beiden sind richtig gut, egal in welchem Alter sie sich befinden", sagte Kovac. Der neue Coach hat schnell einen Draht zu den Team-Senioren gefunden. Ribéry machte er zum Kapitän des USA-Aufgebotes. Und gegen ManCity testete er den Franzosen einfach mal als Spielmacher.

Ribéry trieb das Offensivspiel wuchtig und ideenreich an. Und nicht nur beim herrlichen 2:0 von Robben harmonierten die zwei Routiniers wunderbar. "Wir lieben Fußball, Franck und ich. Es macht immer Spaß, zusammen auf dem Platz zu stehen. Wir haben uns wieder einige Male gut gefunden. Das war schon positiv", sagte Robben.

Ribéry glänzte zentral. "Ich habe lange nicht gespielt auf der Zehn. Aber ich habe dort schon oft gespielt, in Marseille und in der Nationalmannschaft. Es war komisch, aber schön", resümierte er.

Arjen Robben gehört mit Franck Ribéry zu den Gewinnern der USA-Reise. Bild: Lynne Sladky, AP/dpa

Ribéry und Robben dürfen die Reise als Erfolg verbuchen. Ebenso der Verein. Der Marketing-Trip erfüllte den Zweck und spülte in einem der Zielmärkte des FC Bayern auch noch viel Geld in die Kasse. Uli Hoeneß bewertete die Woche in der Staaten als "wunderbar". Der Präsident zeigte sich auch sehr angetan vom neuen Coach. "Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen", sagte der 66-Jährige der Münchner Abendzeitung über Kovac.

Am Wochenende stieß auch noch der in Florida sehr populäre Kolumbianer James Rodrígiuez zur Münchner Reisegruppe. Der noch von Real Madrid ausgeliehene Starkicker legte dabei ein Bekenntnis zum FC Bayern ab. "Ja, es gab viele Gerüchte", sagte James im Teamhotel zu den Spekulationen über eine Rückkehr zu Real. "Aber Bayern ist meine Gegenwart. Ich bin glücklich hier und denke nur an Bayern München."

Ur-Bayern sind inzwischen Ribéry und Robben. Die Frühform der Routiniers ist bemerkenswert, die Fitness schon top. Die Niederlagen mit vielen unerfahrenen Nachwuchsspielern im Kader beim International Champions Cup seien "überhaupt nicht dramatisch", urteilte Robben.

Auch Kovac hob am Ende seiner ersten großen Auslandsreise das Positive hervor. "Es war vieles gut. Und das Schlechte werden wir aufarbeiten." Damit waren die Abwehrarbeit und die individuellen Fehler gemeint. Vor 29 195 Zuschauern konnte ManCity nach den Toren von Meritan Shabani (15. Minute) und Robben (24.) durch Bernardo Silva (45.+1/70.) und Lukas Nmecha (51.) doch noch zurückschlagen.

Alle fünf Gegentore auf der USA-Tour seien "Geschenke" gewesen, meinte Robben. Torwart Sven Ulreich etwa patzte gegen ManCity bei den Gegentoren zwei und drei. "Wenn man 2:0 führt, darf man nicht mehr verlieren", rügte Robben. Javi Martínez (Knie), Renato Sanches (Wirbelblockade) und Juan Bernat (Fußprellung) spielten nicht.

Kovac ist froh, dass nach der Rückkehr nach München WM-Teilnehmer wie Manuel Neuer, Mats Hummels oder Robert Lewandowski zur Mannschaft stoßen. "Wenn alle an Bord sind, werden wir eine ganz andere Schlagfertigkeit haben", sagte er. Diese soll schon in zwei Wochen sein Ex-Club Eintracht Frankfurt im Supercup-Finale zu spüren bekommen. "Dieses Spiel nehmen wir sehr ernst", sagte Kovac: "Wir wollen den ersten Titel holen, ich persönlich natürlich auch."

Ältere Neuigkeiten lesen Sie hier.

