08:40 Uhr

Nur Meister – sonst nichts FC Bayern

Beim FC Bayern ist die Stimmung im Keller. Nach der Pleite gegen Frankfurt spricht Kimmich von einer „brutal enttäuschenden Saison“. Und wegen der Pokalübergabe gibt es Ärger.

Von Florian Eisele

Am Ende war es wieder wie in den Spielen gegen Real: Der FC Bayern war nah dran – und jubeln durften wieder die anderen. Gleich zwei Mal trafen die Bayern im Pokalfinale gegen die Eintracht die Latte – zuerst Lewandowski per Freistoß, später Hummels per Kopfball. Nach dem 1:3 platzten die Double-Träume des Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers. Bei der 22. Finalteilnahme verloren die Münchner erst das vierte Mal das Endspiel und müssen sich nun mit der Meisterschaft zufrieden geben. Dass das mittlerweile als Enttäuschung gewertet wird, belegt die Aussage von Joshua Kimmich.

Frankfurt mit einem "unbändigen Willen"

Der niedergeschlagene Nationalspieler sagte nach Abpfiff: „Das ist für mich eine brutal enttäuschende Situation. Es ist immer das Gleiche: Hinten machen wir die Fehler und vorne machen wir den Ball nicht rein.“ Eine ebenso treffende Analyse angesichts von 77 Prozent Ballbesitz und 22 zu 8 Torschüssen für die Münchner. Der glücklos und verkrampft wirkende Lewandowski brachte sechs Schüsse aufs Tor, traf aber nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Frankfurts Rebic brauchte für seinen Doppelpack hingegen nur drei Versuche. Obwohl den Bayern in der Nachspielzeit ein klarer Elfmeter verweigert wurde, wollte niemand anzweifeln, dass die Eintracht den Sieg zurecht nach Hause gebracht hatte. Jupp Heynckes attestierte Frankfurt „einen unbändigen Willen“. Denselben hatte sein Team offenbar nicht.

15 Bilder Traurige Meisterfeier? Fans feiern FC Bayern trotz Pokal-Niederlage Bild: Angelika Warmuth, dpa

Bayern-Präsident Uli Hoeneß bemühte sich zwar, bei der Meisterfeier am Pfingstsonntag die Aussage Kimmichs zurückzuweisen und bezeichnete dessen Einschätzung als „blödsinnig“: „Ich lasse mir aus einer überragenden Saison keine schlechte machen.“ Doch wer die stellenweise äußerst schleppende Feier am Marienplatz verfolgte, sah: Gute Laune sieht wirklich anders aus. Mats Hummels, der nach dem Pokalfinale noch ziemlich deutlich erkennen ließ, dass er von einer Feier nach der Niederlage nichts hielt („Das brauche ich nicht“), hatte den Rathausbalkon frühzeitig verlassen. Als ihn Trainer Jupp Heynckes ausrief, um ihm das Mikrofon zu überreichen, hieß es, der Verteidiger sei auf der Toilette. Bis zum Ende der Feier tauchte er nicht mehr auf dem Balkon auf.

"Nur" Meister! Und trotzdem dominiert der FC Bayern den Fußball in Deutschland. In der aktuellen Folge unseres Podcasts "Bayern-Versteher" widmen wir uns unter anderem der Rolle des Clubs in der Bundesliga. Hier können Sie reinhören:

Für Verstimmung hatte am Samstagabend zudem das Verhalten der Bayern bei der Pokalübergabe gesorgt: Während die Frankfurter geehrt wurden, befanden sich die meisten Bayernspieler schon in der Kabine. Ein Verhalten, das von vielen als respektlos gegenüber dem Gegner gewertet wurde, auch wenn Mannschaft und Trainer betonten, es stecke keine böse Absicht dahinter. Mats Hummels erklärte die Situation so: „Es war niemand da, der gesagt hat, „Jungs, ihr müsstet bleiben.“ Einer hat halt den Anfang gemacht und alle anderen sind wie eine Entenfamilie hinterher gewackelt.“ Eine Verpflichtung, Spalier zu stehen, gibt es zwar tatsächlich nicht: Lediglich das Gewinnerteam ist angehalten, einen Spalier für die Verlierer bilden.

Ärger bei Thiago

Die unglückliche Aktion passt aber ebenso ins Bild wie die Verärgerung Thiagos über seine Auswechslung. Der Spanier hatte diese mit einer abwehrenden Geste kommentiert und den Platz sichtlich verärgert verlassen – ein Verhalten, das lange Zeit unter Heynckes undenkbar schien.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen