Pressestimmen zum FC Bayern: "Duseltor und Elferglück"

Der FC Bayern hat gegen Nürnberg mit Ach und Krach ein Unentschieden geholt. Die Pressestimmen sprechen vom berühmten Bayern-Dusel.

"Zwei Tore, ein Elfmeter und jede Menge Drama: Der FC Bayern München hat es verpasst, sich im Rennen um die Deutsche Meisterschaft abzusetzen. Beim 1. FC Nürnberg zeigten die Münchner eine schwache Leistung , holten aber dennoch einen Punkt." t-online

"Gnabry rettet FC Bayern vor Blamage" Welt

"Der Meister-Kampf wird zum Schneckenrennen! Nach Dortmunds 2:4-Pleite im Derby gegen Schalke bekommen jetzt auch die Bayern die Flatter." Bild

"Es war nach einer dramatischen Schlussphase ein Punkt, mit dem die Münchner gut leben können. Die Chancen der Franken wiederum auf den Klassenerhalt haben sich durch den unerwarteten Zähler auch nicht verbessert, da die Stuttgarter tags zuvor dreifach punkteten." Augsburger Allgemeine

"FC Bayern patzt im Titelrennen: Duseltor & Elferglück gegen Nürnberg" Sky

"Nürnberg verteidigte konzentriert, lauerte auf Fehler der Gäste. Die Bayern agierten so überlegen wie so oft, sie hatten viel Ballbesitz, sie trugen den Ball oft an den gegnerischen Strafraum. Doch dann passierte wenig. Manchmal schien es so, als hätten sich die Wolken am Nürnberger Himmel auch in das Kreativzentrum im Spiel des FC Bayern geschlichen." Süddeutsche

"In einer dramatischen Schlussphase kommt es zum offenen Schlagabtausch zwischen Rekordmeister Bayern München und dem 1. FC Nürnberg. Die Franken ergattern einen Punkt gegen den Tabellenführer, verpassen aber kurz vor Schluss die Chance auf den Sieg." n-tv

"Durch ein 1:1 im Derby beim 1. FC Nürnberg verpasste der FC Bayern München eine mögliche Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Gegen defensivstarke Franken, die kurz vor Schluss zudem einen Elfmeter vergaben, fand der Rekordmeister nur selten ein Durchkommen" Kicker

"Sollten sich die Bayern jetzt freuen oder doch ärgern, weil durch die Mega-Chance ganz am Schluss sogar noch der Sieg drin war? (...) Die Bayern machen die Meisterschaft mit diesem Remis jedenfalls nochmal spannend und können den Ausrutscher der Dortmunder nicht entscheidend nutzen." tz

"Der Club hat sich einen Punkt gegen den kommenden Meister erkämpft. Für den Klassenverbleib dürfte das trotzdem zu wenig sein. Es sei denn, es gelingt ihnen ein Wunder – dass das passieren könnte, diesen Glauben hat der Sonntagnachmittag wachsen lassen." Nürnberger Nachrichten

