Real Madrid - FC Bayern: Halbfinale im TV und Live-Stream FC Bayern

Im zweiten Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid hilft dem FC Bayern nur noch ein Sieg. Die Partie läuft live im TV und als Stream im Internet.

Real Madrid gegen den FC Bayern München: Am Dienstag, 1. Mai 2018, geht es in die zweite Runde des Klassikers. Die beiden Teams spielen im Estadio Santiago Bernabéu um den Einzug ins Finale der Champions League.

Die besseren Chancen darf sich Real Madrid ausrechnen. Die Spanier siegten im Hinspiel mit 2:1 gegen den FC Bayern München. Dabei gingen die Münchner durch Joshua Kimmich zunächst in Führung. Marcelo glich kurz vor der Pause aus, Marco Asensio nutzte einen Fehlpass von Rafinha in der 57. Minute zum Siegtreffer für Real. Die Bayern verloren zudem früh Arjen Robben und Jérôme Boateng durch Verletzungen. Beide werden beim Rückspiel nicht im Kader des FC Bayern stehen.

Dennoch reist Bayern-Trainer Jupp Heynckes mit vielen Spielern zum Halbfinal-Rückspiel. Die zuletzt angeschlagen Javi Martínez und David Alaba sind ebenso in Madrid dabei wie die drei am Wochenende eingesetzten Youngster Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lukas Mai.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erwartet am "1. Mai, dem Tag der Arbeit", einen heroischen Kampf. Ihm wäre am Dienstag ein ähnliches Drama wie vor einem Jahr recht, als die Bayern beim Viertelfinal-Aus ebenfalls nach einem Hinspiel-1:2 in Madrid eine Verlängerung erzwangen und erst dann mit 2:4 unterlagen. Eine 2:1-Führung nach 90 Minuten "wäre ein Wunschergebnis", meinte der Bayern-Chef, "und diesmal dann besser aus der Verlängerung kommen".

Die Champions-League-Partie wird live im TV und online im Stream gezeigt. Hier erfahren Sie, wo Sie die Übertragung sehen können.

Real Madrid - FC Bayern München live im TV

Das Spiel wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie im Pay-TV gezeigt.

Das ZDF beginnt am Dienstag um 20.15 Uhr mit der Übertragung, das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Als Reporter ist Oliver Schmidt im Einsatz, die Moderation übernimmt Jochen Breyer und als Experte steht Ex-Profitorhüter Oliver Kahn bereit.

Außerdem zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Rückspiel. Die Übertragung mit Vorberichten beginnt um 17 Uhr. Kommentieren wird die Partei Kai Dittmann.

Real Madrid vs. FC Bayern live im Online-Stream

Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern wird außerdem online im Live-Stream gezeigt. Zum Live-Stream des ZDF gelangen Sie hier. Zum kostenpflichtigen Angebot von Sky gelangen Sie hier.

Real Madrid gegen FC Bayern: Ronaldo vs. Lewandowski

Das ist die voraussichtliche Aufstellung im Halbfinal-Rückspiel:

Real Madrid: Navas - Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kovacic - Modric, Kroos - Asensio, Ronaldo

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez - James, Thiago - Müller, Lewandowski, Ribéry

Schiedsrichter: Çakir aus der Türkei

