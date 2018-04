21:19 Uhr

Real Madrid - FC Bayern: Martínez und Alaba im Kader FC Bayern

Der FC Bayern reist zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League mit einem großen Kader bei Real Madrid an. Die News zum FCB im Blog.

Im Halbfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf Real Madrid. Das Hinspiel findet am 25. April (Mittwoch) statt, das Rückspiel am 1. Mai (Dienstag).



Mit Niko Kovac hat der FC Bayern München einen Nachfolger für Jupp Heynckes gefunden. Ein Porträt über den neuen Trainer finden Sie hier.



Im Finale des DFB-Pokals muss der FC Bayern am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt antreten.

News zum FC Bayern im Blog

30. April: FC Bayern tritt mit Martínez und Alaba gegen Real an

Die zuletzt angeschlagen Javi Martínez und David Alaba waren am Montag ebenso dabei wie drei am Wochenende eingesetzte Youngster des FC Bayern München. Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lukas Mai gehörten zum Aufgebot mit 21 Spielern. Der verletzte Arjen Robben blieb erwartungsgemäß in München.

Robben musste beim 1:2 im Hinspiel des Champions League-Halbfinales am vergangenen Mittwoch schon nach wenigen Minuten wegen Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden.

Karl-Heinz Rummenigge erwartet für den Einzug in das Endspiel einen denkwürdigen Halbfinal-Auftritt. "Wir werden diesen Heldentod leben müssen, wenn wir am Ende des Tages erfolgreich vom Platz gehen wollen", sagte der Vorstandschef. "Wir müssen mit kühlem Kopf und heißem Herz da antreten."

Ein Resultat wie im Vorjahr, als die Münchner im Viertelfinale nach einem 1:2 zu Hause mit einem 2:1 in Madrid die Verlängerung erreichten, sei "ein Wunschergebnis". Und dann wolle man "diesmal aus der Verlängerung etwas besser herauskommen", sagte Rummenigge. Die Partie vor einem Jahr endete 2:4.

Die Diskussion um Torjäger Robert Lewandowski, der beim 1:2 im Hinspiel enttäuschte, empfindet Rummenigge als "lächerlich". "Gerd Müller hat auch mal acht, zehn Spiele gehabt, in denen es mal nicht so lief. Aber dann gibt es wieder Spiele, da trifft man zwei, drei Mal. Ich wünsche ihm, dass er morgen so einen Tag hat", sagte Rummenigge vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr). "Ich rede nicht über einzelne Spieler, sondern ich erwarte eine gute Leistung unserer Mannschaft und am Ende auch einen Sieg", sagte Präsident Uli Hoeneß.

29. April: Großes Fragezeichen hinter Robben - Alaba trainiert vor Real-Spiel

Die Chancen für einen Einsatz der Stammkräfte Javi Martínez und David Alaba im Alles-oder-nichts-Spiel des FC Bayern München gegen Real Madrid sind gestiegen. Hinter Arjen Robben steht dagegen für die entscheidende Partie um den Einzug ins Endspiel der Champions League am Dienstag weiter ein großes Fragezeichen. Der 34 Jahre alte Holländer trainierte am Sonntag auf dem Vereinsgelände nur individuell im Leistungszentrum. Robben musste beim 1:2 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Er hat Oberschenkelbeschwerden. "Bei Arjen muss man abwarten. Er muss signalisieren, ob es geht", sagte Trainer Jupp Heynckes nach dem 4:1 der Bayern in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Im Heimspiel am Samstag hatten auch Mittelfeldspieler Martínez und Außenverteidiger Alaba gefehlt. Vor der Abreise nach Madrid an diesem Montagvormittag konnten beide Leistungsträger die Übungseinheit am Sonntag aber komplett absolvieren. Der Österreicher Alaba sieht sich "auf einem guten Weg bis zum Spiel am Dienstag", wie er auf der Internetseite des Rekordmeisters berichtete: "Ich werde natürlich weiterhin alles geben, dass dieser Weg so weitergeht." Alaba hat zuletzt wegen muskulärer Probleme, die vom Rücken kommen, mehrfach pausieren müssen. Der Spanier Martínez hatte im Hinspiel gegen Real eine Schädelprellung erlitten. Die gegen Frankfurt geschonten Offensivakteure Robert Lewandowski, Thomas Müller, Franck Ribéry und James Rodríuez trainierten ebenfalls am Sonntag voll.

Heynckes wird auch in der Innenverteidigung eine Umstellung vornehmen müssen. Für den gegen Real verletzten Weltmeister Jérôme Boateng wird neben Mats Hummels Nationalteamkollege Niklas Süle verteidigen. "Ich versuche, das Beste zu geben für die Mannschaft. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir ins Finale einziehen", sagte der 22 Jahre alte Süle.

28. April: Bayern München gewinnt klar gegen Eintracht Frankfurt

21 Tage vor dem DFB-Pokalfinale gewann der deutsche Meister FC Bayern auch mit der zweiten Reihe gegen Eintracht Frankfurt um den künftigen Münchner Trainer Niko Kovac. Für die Bayern von Coach Jupp Heynckes waren Niklas Dorsch (43.), Sandro Wagner (76.) Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.) erfolgreich, für die Eintracht erzielte Sebastien Haller (78.) den Anschlusstreffer.

München schonte dabei viele Stammspieler für das wichtige Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid.

27. April: Madrid bangt vor Rückspiel gegen die Bayern um Carvajal und Isco

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München bangt Titelverteidiger Real Madrid um den Einsatz der angeschlagenen Dani Carvajal und Isco. Der rechte Außenverteidiger Carvajal werde wegen der Oberschenkelverletzung, die er sich beim 2:1-Sieg am Mittwoch in München zugezogen hatte, wohl zwei bis drei Wochen pausieren müssen und deshalb am Dienstag (1. Mai) im Bernabéu nicht spielen können, berichteten die Zeitung El Mundo und andere Medien am Freitag unter Berufung auf Vereinsärzte. Auch Mittelfeldmann Isco, der sich in München eine Verletzung an der linken Schulter zuzog, werde höchstwahrscheinlich fehlen.

Mehr wird man nach den medizinischen Untersuchungen wissen, die im Laufe des Freitags durchgeführt werden sollten. Carvajal hofft aber noch. "Ich habe nur leichte Schmerzen", sagte er am Donnerstagabend am Rande einer Werbeveranstaltung in Madrid. Falls der frühere Leverkusener tatsächlich nicht eingesetzt werden kann, würde er durch Nacho oder aber durch Stürmer Lucas Vázquez ersetzt werden, der am Mittwoch nach dem Ausfall von Carvajal in der ungewohnten Position eine gute Leistung zeigte. Im Fall von Isco hat Trainer Zinedine Zidane mehr Optionen, zumal der Nationalspieler - anders als Carvajal - beim Dritten der Primera División nicht als unumstrittener Stammspieler gilt.

Boateng drohen wohl mehrere Wochen Pause

Die Verletzung von Jérôme Boateng trifft nicht nur den FC Bayern hart, auch Joachim Löw dürfte mit Sorge auf die Auswechslung des Verteidigers im Spiel gegen Real Madrid geblickt haben. Bei einer mehrwöchigen Pause dürfte auch die WM-Vorbereitung (ab 23. Mai), bei einem komplizierten Verlauf am Ende sogar das Turnier in Gefahr sein.

Die Münchner machten am Donnerstag keine genauen Angaben zur Schwere der Verletzung. In der Mitteilung war lediglich von einer "strukturellen Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel" die Rede. Die Süddeutsche Zeitung spricht in Berufung auf den Verein jedoch von vier bis sechs Wochen Pause. Die Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni.

Boateng selbst plant wohl auch nicht mit einer allzuraschen Rückkehr, will die WM aber längst noch nicht abschreiben. "Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben", schrieb der 29-Jährige am Donnerstag bei Twitter. "Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf."

26. April: Bayern ihm Rückspiel gegen Madrid ohne Boateng - Robben fraglich

Der FC Bayern muss das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid definitiv ohne Nationalspieler Jérôme Boateng bestreiten. Der Innenverteidiger hat beim 1:2 des deutschen Fußball-Meisters im Hinspiel gegen die Spanier eine "strukturelle Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel" erlitten, wie der Verein mitteilte, ohne jedoch detaillierte Angaben zur Ausfalldauer zu machen.

Jerome Boateng musste im Spiel gegen Real verletzt vom Platz. Bild: Sven Hoppe, dpa

Arjen Robben musste gegen Real mit Oberschenkelbeschwerden vom Platz. Auch mit dem Holländer kann Trainer Jupp Heynckes für das Rückspiel am kommenden Dienstag aktuell nicht planen. Javi Martínez müsse wegen einer Schädelprellung zwei Tage mit dem Teamtraining aussetzen. Der Spanier dürfte damit in Madrid wieder zur Verfügung stehen.

Eintracht-Coach Kovac vor Auftritt in München: "Bayern schlagen"

Niko Kovac will sich vor dem Auftritt in München bei seinem zukünftigen Arbeitgeber FC Bayern nicht verrückt machen lassen. "Mir geht es sehr gut", sagte der 46 Jahre alte Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr). "Wir haben ein Spiel in München. Doch was wichtig ist, ist die Eintracht, und wir haben eine Aufgabe", sagte Kovac. Nachdem die Frankfurter keines der vergangenen 13 Punktspiele an der Isar gewinnen konnten, sei das einzige, was ihn interessiert: "Wie können wir die Bayern schlagen oder einen Punkt holen?" Selbst für einen designierten Bayern-Coach ist das kein leichtes Unterfangen, zumal die Hessen seit Beginn ihrer Erstliga-Zugehörigkeit nur dreimal in München siegen konnten.

Keinen Vorteil verspricht er sich davon, dass die Bayern nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid wohl Stammkräfte schonen und kräftig durchrotieren werden. "Bayern München ist schon deutscher Meister und der Fokus liegt auf dem Halbfinale", sagte Kovac dazu. Wie in der vergangenen Woche gegen Hannover sei zu erwarten, dass sein Kollege Jupp Heynckes gegen seine Frankfurter wieder eine größere Rotation plane. "Doch diejenigen, die gegen uns auflaufen, werden ihr Maximum geben. Das sind alles Topspieler, die sich für das Spiel gegen Real noch qualifizieren wollen", meinte er.

25. April: Robben und Boateng in Halbfinale gegen Real verletzt

Der FC Bayern hat im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid schon in der ersten Halbzeit Arjen Robben und Jérôme Boateng wegen Verletzungen verloren. Flügelspieler Robben musste am Mittwochabend schon nach acht Minuten ausgewechselt werden, nachdem er bei einem Flankenversuch unglücklich mit einem Gegenspieler kollidierte. Für den Fußball-Routinier kam Thiago in die Partie. Noch vor der Pause wechselte Bayern-Coach Jupp Heynckes ein zweites Mal, weil sich auch Boateng ohne Fremdeinwirkung verletzte. Den Verteidiger ersetzte Nationalmannschafts-Kollege Niklas Süle.

Auf der Tribüne sah Bundestrainer Joachim Löw, wie Boateng in der 34. Minute von Bayerns Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gestützt vom Spielfeldrand in die Katakomben humpelte. Der Weltmeister griff sich dabei an den linken hinteren Oberschenkel. Eine ernste Verletzung könnte Boateng die WM-Teilnahme in Russland kosten. Heynckes sprach nach der Partie im ZDF von einem Stich in den Adduktoren, der einen Ausfall nach sich ziehen könnte. Bei Robben sehe es wohl nicht ganz so schlimm aus, ergänzte er.

FC Bayern unterliegt mit 1:2 gegen Real Madrid

Dem FC Bayern droht im Halbfinale der Champions League das Ausscheiden. Der deutsche Meister verlor am Mittwoch in München das Hinspiel gegen Real Madrid 1:2 (1:1).

Bayern Münchens Kapitän Thomas Müller greift sich mit beiden Händen nach einer vergebenen Chance gegen Real Madrid an den Kopf. Bild: Matthias Balk (dpa)

Dabei gingen die Münchner durch Joshua Kimmich in der 28. Minute zunächst in Führung. Marcelo glich in der 44. Minute aus, Marco Asensio nutzte einen Fehlpass von Rafinha in der 57. Minute zum Siegtreffer für Real. Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

FC Bayern startet offensiv gegen Real Madrid

Jupp Heynckes schickt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine extrem offensive Bayern-Elf auf den Platz. Neben Torjäger Robert Lewandowski beginnen am Abend (20.45 Uhr) in der ausverkauften Münchner Fußball-Arena auch Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben und der von Real ausgeliehene James Rodríguez. Der Spanier Thiago sitzt dagegen zunächst auf der Bank. Einziger defensiver Mittelfeldakteur ist dessen Landsmann Javi Martínez. In der Abwehrreihe ersetzt erwartungsgemäß Rafinha den angeschlagenen David Alaba, der gar nicht im Kader steht.

Die Aufstellung des FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski

Bayern-Verteidiger Alaba fällt gegen Real Madrid aus

Verteidiger David Alaba fällt nach Angaben der "Bild" beim Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid aus. Der 25 Jahre alte Fußballer hatte am Dienstag nicht am Abschlusstraining seiner Mannschaft teilgenommen. Ob er spielen könne, sollte sich aber erst am Mittwoch entscheiden, sagte Trainer Jupp Heynckes am Dienstag. Der Österreicher war vor einer Woche im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Leverkusen ausgewechselt worden und hat seitdem mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Als Ersatz für Alaba wird nach Angaben der "Bild" voraussichtlich Rafinha auflaufen.

Heynckes glaubt an Erfolg gegen Real

Jupp Heynckes geht "sehr optimistisch" ins Champions-League-Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid. "Wille kann Berge versetzen", sagte der 72 Jahre alte Trainer am Dienstag. Er sehe seine Mannschaft vor dem Hinspiel am Mittwoch in "einer ähnlichen Situation" wie 2013, als mit ihm als Coach der historische Triple-Gewinn glückte. "Die Champions League kann man nicht kaufen. Die Champions League gewinnt die Mannschaft, die am homogensten ist und den optimalen Fußball spielt." Erst am Spieltag will Heynckes entscheiden, ob die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Corentin Tolisso zum Kader gehören werden.

Abschlusstraining des FC Bayern ohne Alaba

Der FC Bayern hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid ohne David Alaba bestritten. Der Österreicher, der immer wieder Rückenprobleme hat, fehlte am Dienstagvormittag bei der Übungseinheit auf dem Vereinsgelände auf dem Trainingsplatz.

Erste Option für die linke Verteidigerposition ist damit für das Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) der Brasilianer Rafinha. Auch der Spanier Juan Bernat stünde Trainer Jupp Heynckes als Alternative bei einem Alaba-Ausfall zur Verfügung.

Corentin Tolisso trainierte dagegen nach seiner Schienbeinprellung mit der Mannschaft. Der Franzose könnte für Heynckes eine wertvolle Alternative darstellen, wenn das Mittelfeld defensiv verstärkt werden müsste. Definitiv nicht zur Verfügung stehen werden gegen Real die verletzten Kingsley Coman und Arturo Vidal sowie der noch nicht wieder spielfähige Nationaltorhüter Manuel Neuer. Nur die ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings waren für Medien geöffnet.

