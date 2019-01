vor 18 Min.

Team des FC Bayern startet ins Trainingslager nach Katar FC Bayern

Nicht zum ersten Mal verbringen die Spieler des FC Bayern die Zeit der Rückrunden-Vorbereitung am Persischen Golf. Auch in Katar ist Thomas Müller ein gefragter Mann für Selfies.

Das Team des FC Bayern reist am Freitag ins Winter-Trainingslager nach Katar. Eine Woche lang soll sich die Mannschaft auf die Rückrunde vorbereiten.

Der FC Bayern München startet am Freitag in sein jährliches Trainingslager nach Katar. Bis zum kommenden Donnerstag will Trainer Niko Kovac im Wüstenstaat bei zwei täglichen Einheiten sein Starensemble für die Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund in Schwung bringen.

Trainingslager in Katar: 29 Bayern-Spieler bereiten sich auf Rückrunde vor

Eine Woche nach der Rückkehr startet der deutsche Fußball-Rekordmeister bei 1899 Hoffenheim in die Bundesliga-Rückrunde. Insgesamt sind 29 Spieler bei der einwöchigen Station am Persischen Golf dabei.

Die schon länger verletzten Corentin Tolisso und James Rodríguez sollen in Doha weiter am Comeback arbeiten. Der 18 Jahre alte Winter-Neuzugang Alphonso Davies ist ebenfalls mit dabei. (dpa)

Themen Folgen