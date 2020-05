vor 31 Min.

Thiago unwahrscheinlich, Stieler pfeift - die Infos vor dem Klassiker

Thiago droht auf Seiten des FC Bayern auszufallen. Kann Borussia Dortmund auf Mats Hummels zurückgreifen und warum brach Hansi Flick das Training ab?

Es ist angerichtet: Wenn am Dienstag der FC Bayern bei Borussia Dortmund antritt (Sky, 18.30 Uhr) trifft der Tabellenführer auf seinen ersten Verfolger. Vier Punkte rangieren die Münchner vor dem BVB, der mit einem Sieg sieben Spieltage vor Schluss die Saison noch einmal spannend gestalten könnte. Bei einer Niederlage der Dortmunder würde die Meisterschale mit großer Wahrscheinlichkeit wieder nach München gehen.

Die Bayern müssen bei ihrer Auswärtspartie aber wahrscheinlich auf Mittelfeldakteur Thiago verzichten. Der Spanier fiel bereits am Samstag gegen Eintracht Frankfurt wegen Adduktorenproblemen aus. Wie der Kicker berichtet, konnte der 29-Jährige zwar am Sonntag ein leichtes individuelles Programm abspulen, für einen Einsatz werde es aber wohl nicht reichen.

Goretzka spielt wahrscheinlich für Thiago

Dafür dürfte erneut Leon Goretzka von Beginn an spielen. Gegen Frankfurt lief er an der Seite von Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld auf und überzeugte nicht nur wegen seines Treffers zur 1:0-Führung.

Jérôme Boateng steht trotz Hüftproblemen wahrscheinlich zur Verfügung Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Im Gegensatz zu Thiago scheint einem Einsatz von JérômeBoateng nichts im Weg zu stehen. Der Weltmeister wurde gegen Frankfurt zwar mit Hüftproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, dabei hat es sich aber offenbar eher um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Sollte Boateng allerdings wider Erwarten nicht auflaufen können, stünde mit Lucas Hernandez immerhin der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte als Ersatz parat.

Hummels beim BVB fraglich

Auch die Dortmunder gehen nicht gänzlich ohne Personalprobleme in das Spitzenspiel gegen den FC Bayern. So wurde Mats Hummels beim 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg bereits in der Halbzeit ausgewechselt. Dem Innenverteidiger bereiten schon seit einiger Zeit Probleme an der Achillessehne Schmerzen. Die Dortmunder sind allerdings optimistisch, dass er am Dienstag spielen kann.

Hansi Flick brach offenbar vergangene Woche das Bayern-Training ab Bild: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Auf Münchner Seite war Trainer Hansi Flick offenbar in der vergangenen Woche mit der Trainingseinstellung einiger seiner Spieler nicht zufrieden. Wie die Bild berichtet, brach er deswegen am Mittwoch die Einheit bereits nach der Hälfte ab, da er mit dem Einsatz seiner Akteure überhaupt nicht einverstanden war. Einen Tag später sprach er vor der Mannschaft an, dass ein Nachlassen zum jetzigen Zeitpunkt fatale Folgen haben könne.

Tobias Stieler pfeift wohl Dortmund gegen Bayern

Geleitet wird die Partie wahrscheinlich von Tobias Stieler. Das berichtet zumindest die Bild. Der 38-Jährige pfiff bisher dreimal das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Seine Bilanz: Ein BVB-Sieg, ein Münchner Erfolg und ein Unentschieden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen