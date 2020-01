17:06 Uhr

Til Schweiger dreht Film über das Leben von Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteigers Leben wird es im Jahr 2020 als Doku zu sehen geben. Verfilmt wird das Ganze von Til Schweiger - auf ausdrücklichen Wunsch Schweinis.

Von Florian Eisele

Das Leben von Bastian Schweinsteiger hat schon vieles, das getrost als filmreif bezeichnet werden darf: Der Mann aus Kolbermoor im Landkreis Rosenheim wurde beim FC Bayern zum Star, sammelte Titel wie andere Briefmarken und sorgte abseits des Rasens für Glamour. Schweinsteiger wurde nächtens im Vereinswhirlpool mit seiner angeblichen Cousine erwischt, bildete mit Poldi das Erfolgsformat Schweini und Poldi, war mit Models liiert und hat heute zwei Kinder mit der ehemaligen Tennisspielerin Ana Ivanovic. Was liegt also näher als ein Film über Schweinsteigers Leben?

Die Antwort: Ein Film von Til Schweiger über Schweinsteigers Leben. Der Streamingdienst Amazon Prime gab bekannt, dass Schweigers Produktionsfirma den Streifen dreht, der noch in diesem Jahr zu sehen sein soll. Weil ein Film von Til Schweiger nach gewissen Gesetzmäßigkeiten abläuft, stellen sich dem Cineasten einige Fragen. Zum Beispiel: Welche Rolle werden Schweigers Töchter übernehmen? Wie glaubwürdig wird Fahri Yardim in seiner Rolle als Uli Hoeneß wirken? Findet die Schießerei mit russischen Mafia-Bossen in der Halbzeitpause des WM-Finales statt? Oder doch besser nach dem Schlusspfiff, also während der Siegerehrung?

Bastian Schweinsteiger wünschte sich Til Schweiger als Produzent

Amazon hat aber bereits Entwarnung gegeben: Kein Spielfilm, sondern eine Dokumentation soll es sein, die Schweiger liefern soll. Dass die Wahl auf den Tatort-Kommissar fiel, sei übrigens kein Zufall gewesen, sondern ein ausdrücklicher Wunsch Schweinsteigers: Schweiger sei nicht nur sein Freund und "der beste deutsche Filmemacher", sondern auch die "einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen". Man darf sich 2020 also als gutes Jahr für die Filmbranche vorstellen.

Lesen Sie dazu auch den Rückblick auf Schweinsteigers Karriere: Schweini gehabt: Wie Bastian Schweinsteiger zum Fußballgott wurde

17 Bilder Servus Fußballgott: 75.000 verabschieden Basti Schweinsteiger Bild: dpa/afp

Themen folgen