Trikot mit der 10 - So lockte der FC Bayern Coutinho

Der brasilianische Mittelfeldspieler soll beim FC Bayern die Nachfolge von Arjen Robben antreten. Dessen Rückennummer spielte eine große Rolle beim Transfer.

Von Florian Eisele

Philippe Coutinho ist seit Montag ein Spieler des FC Bayern: Für 8,5 Millionen Euro - laut Karl-Heinz Rummenigge ein "Freundschaftspreis" - kommt der Brasilianer für ein Jahr auf Leihbasis zu den Münchnern. Danach hat der Rekordmeister eine einseitige Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. Verdienen soll der Brasilianer in München 13 Millionen Euro - netto.

Das ist natürlich kein schlechtes Argument, sich dem deutschen Spitzenklub anzuschließen. Eine andere wichtige Rolle, betonte Rummenigge, habe aber auch die Rückennummer gespielt: Coutinho bekommt beim FC Bayern die Nummer 10.

Salihamidzic überreichte Coutinho bei den Verhandlungen ein Trikot mit der 10

Bei den Verhandlungen mit dem abgebenden FC Barcelona in der vergangenen Woche hatte die Delegation der Bayern ein wichtiges Argument im Gepäck, wie Rummenigge verriet: "Hasan Salihamidzic hat ein Trikot mit der 10 und Coutinhos Namen anfertigen lassen. Das war ein wichtiges Zeichen von uns, welchen Stellenwert dieser Transfer bei uns hat."

Coutinho bestätigte das: "Das ist eine große Verantwortung für mich. Bayern ist ein großer Klub und die 10 ist eine wichtige Nummer - speziell bei Bayern, wo Arjen Robben sie zuletzt trug."

Arjen Robben gab seine Zustimmung zur Neuvergabe "seiner" 10

Für Coutinho brachen die Bayern zudem mit einem Vorsatz, wie Rummenigge sagte: "Eigentlich wollten wir Franck Ribérys Nummer 7 und Arjen Robbens Nummer 10 in dieser Saison nicht vergeben, als Geste für unsere großen Spieler." Dass dies im Fall Robben nun nicht geschehen wird, sollte erst einmal dem Niederländer selbst unterbreitet werden. "Hasan hatte am Montagmorgen ein Gespräch mit Arjen Robben, in dem er ihm davon erzählt hat." Robben habe seine Zustimmung gegeben und dem Klub alles Gute gewünscht, so Rummenigge. "Philippe ist ein würdiger Nachfolger."

Coutinho spielt zwar tatsächlich am liebsten auf der 10 - also in der zentralen Position hinter den Spitzen - machte die meisten seiner Spiele für den FC Liverpool aber auf dem linken Flügel.

Der bevorzugte Trick: Mit Zug von linksaußen in die Mitte ziehen - und mit dem rechten Fuß den Ball ins Tor schlenzen. Also genau wie Robben. Den Bayern-Fans dürfte diese weitere Parallele recht sein.

