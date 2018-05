Trotz Niederlage: Heynckes legt einen starken Abgang hin

Im Angesicht einer bitteren Niederlage im Finale des DFB-Pokals zeigt der 73-Jährige Größe. Das ist vielleicht mehr wert als ein weiterer Titel.

Jupp Heynckes hätte nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale jeden Grund der Welt gehabt, um sich zu ärgern. Zu lamentieren. Die große Verschwörung gegen ihn und seinen Klub zu wittern, wie das einige seiner Kollegen regelmäßig so handhaben. Auf den Schiedsrichter zu schimpfen, der dem FC Bayern in der Nachspielzeit einen berechtigten Elfmeter verweigert hatte.

Und tatsächlich: Warum Felix Zwayer trotz Sichtung der Fernsehbilder nicht auf den Punkt zeigte, wird wohl das Geheimnis des Unparteiischen bleiben, der sich mit dieser Entscheidung selbst ein zweifelhaftes Geburtstagsgeschenk machte. Selbst Kevin-Prince Boateng, der den Bayern-Spieler Javi Martinez gefoult hatte, gab zu: Ein Strafstoß wäre berechtigt gewesen (die Stimmen zum Spiel ).

Jupp Heynckes' Karriere geht mit einer bitteren Pleite zu Ende

Weil nicht Bayern zum 2:2, sondern Frankfurt noch zum 3:1 traf, stand nach etwas mehr als 90 packenden Spielminuten fest: Die große Karriere von Jupp Heynckes geht mit einer unglücklichen Niederlage zu Ende. Das muss auch jemand mit der Titelsammlung des Rheinländers erst einmal verdauen.

36 Bilder Jubel, Tränen, Party: Eintracht Frankfurt holt den DFB-Pokal Bild: Arne Dedert

Heynckes zeigte auch in seiner letzten Partie seiner Laufbahn echte Größe. Er suchte die Gründe für die Niederlage bei sich selbst und bei seiner Mannschaft, die es trotz ihrer Überlegenheit verpasst hatte, in Führung zu gehen. Der 73-Jährige betonte: „Lamentieren nützt nichts. Wir haben es vorher versäumt, in Führung zu gehen. Man sollte anerkennen, dass Eintracht Frankfurt mit ihren Mittel Pokalsieger geworden ist. Kompliment dafür.“

Dass er ein großartiger Sieger ist, hatte Heynckes schon nach der frühzeitig gewonnenen Meisterschaft bewiesen: Als feststand, dass der Titel auch in dieser Saison nach München geht, hatte er sich öffentlich bei seinem Vorgänger Carlo Ancelotti bedankt. Bei jenem Trainer, dem die Führungsspitze der Münchner nach dessen Entlassung noch ein paar vergiftete Grüße hinterher geschickt hatte, ihm Sturheit und Faulheit vorgeworfen hatte. Jupp Heynckes bedankte sich nach dem Titelgewinn beim geschassten Italiener für dessen Arbeit im Vorfeld. Das zeugt von Stil.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts "Bayern-Versteher" widmen wir uns unter anderem der Rolle des FC Bayern in der Bundesliga. Hier können Sie reinhören:

Dass er auch ein großartiger Verlierer ist, bewies Heynckes nun auch in dieser bitteren Nacht von Berlin. Der 73-Jährige legte auch mit einer Niederlage einen ganz starken Abgang hin. Das ist vielleicht mehr wert als ein weiterer Titel für Heynckes, der auch so zu den erfolgreichsten Trainern der deutschen Fußballgeschichte zählt.

Themen Folgen