Bayern München - TSG Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesliga

Nach der Winterpause trifft der FC Bayern München auf die TSG Hoffenheim - und zwar live im Free-TV und Stream. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen. Den Anfang nach der Winterpause machen der FC Bayern und die TSG Hoffenheim. Dabei gastieren die Kraichgauer beim deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena. Während die Bayern derzeit hinter Tabellenführer Leverkusen auf Platz zwei stehen, belegt Hoffenheim mit 24 Punkten den siebten Rang.

Sollte die TSG in Bayern punkten, könnte sie vorerst an der punktgleichen Eintracht aus Frankfurt vorbeiziehen. Die Münchner wiederum könnten mit einem Sieg zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen heranrücken. Aktuell beträgt der Rückstand der Bayern auf den Tabellenführer vier Punkte.

Das Auftaktspiel der zweiten Saisonhälfte zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim kann live im Free-TV verfolgt werden. Wir haben die wichtigsten Infos rund um die Übertragung im TV und Stream sowie die Eckdaten der Partie für Sie zusammengefasst.

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Dann wird die Partie angepfiffen

Mit der Begegnung zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim wird die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison 2023/24 offiziell eingeläutet. Der 17. Spieltag markiert dabei das Ende der Hinrunde. Das Duell FC Bayern - TSG Hoffenheim findet am Freitag, dem 12. Januar 2024 statt, der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr. Der deutsche Rekordmeister genießt dabei den Heimvorteil, Schauplatz der Partie ist die Allianz Arena in München. Diese bietet Platz für rund 75.000 Zuschauer.

Bayern gegen Hoffenheim live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung auch im Free-TV

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte zur Übertragun der Bundesliga-Saison 2023/24 gesichert. Dabei zeigt DAZN grundsätzlich alle Freitags-und Sonntagsspiele in voller Länge. Die Partien am Samstag werden hingegen allesamt von Sky übertragen. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder Ausnahmen: Einzelne Bundesliga-Spiele sind im Free-TV bei SAT.1 zu sehen. Dazu zählt auch das Duell FC Bayern - TSG Hoffenheim.

Wer sich das Spiel live anschauen möchte, benötigt dafür folglich nicht zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragung bei SAT.1 beginnt um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Alternativ kann die Partie zwischen Bayern und Hoffenheim auch auf Joyn, ran.de und in der ran-App verfolgt werden. Das Joyn-Basis-Angebot ist dauerhaft kostenlos. Der Premium-Bereich Joyn Plus+ ist 7 Tage lang kostenlos, danach sind monatlich 6,99 Euro fällig.

Hier noch einmal die wichtigsten Fakten zum Spiel FC Bayern - TSG Hoffenheim auf einen Blick:

Spiel: FC Bayern vs. TSG Hoffenheim

vs. Datum: Freitag, 12. Januar 2024

Freitag, 12. Januar 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: SAT.1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN , ran.de

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Die Begegnung im Live-Ticker plus Ergebnisse und Spielplan

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel FC Bayern - TSG Hoffenheim vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann stattdessen auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Dieser ermöglicht es Ihnen, die Partie in Echtzeit mitzuerleben. Das heißt, Sie werden über alle wichtigen Ereignisse während des Spiels informiert - dazu zählen natürlich die Aufstellungen der Teams sowie alle Tore und mögliche Wechsel. Auch über spannende Szenen und Gelbe oder Rote Karten wird im Live-Ticker berichtet. Darüber hinaus kann hier jederzeit die aktuelle Bundesliga-Tabelle abgerufen werden.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Der FC Bayern und die TSG Hoffenheim standen sich bislang in 31 Pflichtspielen gegenüber. Davon konnten die Münchner zwanzig Partien gewinnen, für Hoffenheim stehen dagegen nur vier Siege in der Statistik. Siebenmal trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Remis. Das letzte Aufeinandertreffen der Teams, welches im April 2023 stattfand, endete mit einem 1:1. Trainiert wird der FC Bayern von Thomas Tuchel, bei der TSG Hoffenheim steht Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie.