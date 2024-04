Torwart Nübel verlängert laut Medienbericht beim FC Bayern und bleibt beim VfB

Stuttgarts Torwart soll beim FC Bayern verlängern und bei den Schwaben bleiben. Die Münchner wollen die Spekulation nicht kommentieren.

Torhüter Alexander Nübel soll einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München langfristig verlängern und auch in der kommenden Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen werden. Beide Bundesliga-Clubs sollen sich nach Informationen der Bild auf eine Fortsetzung der Leihe geeinigt haben.

Zudem, so der Bericht, soll der 27-jährige Nübel bei den Bayern zeitnah ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier unterschreiben. Die Bayern, bei denen Nationaltorhüter Manuel Neuer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, wollten den Bericht auf Anfrage der dpa nicht kommentieren.

Nübel kam vor der Saison zum schwäbischen Tabellendritten und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammkraft. Zuletzt hatte der VfB, der auf Champions-League-Kurs liegt, die Vertragsverlängerungen mehrerer Leistungsträger wie Kapitän und Neu-Nationalspieler Waldemar Anton verkündet. Sollte Nübel bleiben, wäre eine weitere wichtige Personalfrage beim VfB beantwortet.

"Das ist eine super Option, glaube ich. Man sieht, dass ich mich wohlfühle. Es ist auf jeden Fall eine Option von vielen. Deswegen wird sich zeigen, für was ich mich am Ende entscheide", hatte Nübel in einem Sky-Interview am Samstag erklärt, als er auf eine mögliche Fortsetzung der Leihe angesprochen wurde.

(dpa)

