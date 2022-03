Luthe-Patzer ebnen den Weg: Bayern überrollt Union Berlin mit 4:0

Im Topspiel der Bundesliga lassen die Münchner schon nach dem ersten Durchgang keinen Zweifel über den Ausgang des Spiels. Mit entscheidend waren die Fehler des Union-Torwarts.

Ein wenig Spott konnte sich Oliver Ruhnert, der Manager von Union Berlin, vor Spielbeginn nicht verkneifen. Auf die Frage des Radioreporters von Bayern1, ob die Bayern in der Defensive viele Ausfälle kompensieren müssten, gab Ruhnert zurück: „Klar sind die Bayern ersatzgeschwächt, wenn ich mir die Aufstellung durchlese. Aber wenn ich sehe, dass Serge Gnabry auf der Bank sitzt, kann ich Ihnen versichern: Bei uns würde er spielen.“ Tatsächlich lief beim Topspiel am Samstagabend zwischen dem FCB, der auf Süle, Davies und Pavard verzichten musste, und Union eine Bayern-Startelf auf, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat: Tanguy Nianzou bildete mit seinem französischen Landsmann Dayot Upamecano die Innenverteidigung, rechts verteidigte Josip Stanisic. Letztlich war an diesem Abend aber dennoch vieles wie immer, wenn die Bayern ein Heimspiel haben: Mit 4:0 schickte der Meister die Eisernen zurück in die Hauptstadt und konnte es sich leisten, fast eine komplette zweite Halbzeit im Schongang zu bestreiten.

Union, dessen Formkurve seit dem Abgang von Max Kruse eine Delle erhalten hatte, begann verhalten, hatte die erste große Chance des Spiels: Sheraldo Becker verzog aber aus wenigen Metern (5.). Das Konzept, das Trainer Urs Fischer seiner Mannschaft mitgegeben hatte, schien klar: Aus einer kompakten Defensive heraus sollten Konter auf die sprintstarken Becker und Taiwo Awoniyi gefahren werden. Tatsächlich fackelten die Bayern kein Feuerwerk ab, sondern kontrollierten vom Start weg das Geschehen und suchten geduldig nach der Lücke bei Union. Keine wirkliche Lücke, aber eine gnädige Unterstützung von Union-Keeper Andreas Luthe fand Kingsley Coman nach 16 Minuten: Einen geschlenzten Schuss in den Winkel ließ der Schlussmann durchrutschen – die Führung für die Bayern.

Nianzou erzielt seinen Debüt-Treffer für den FC Bayern

Grund, etwas an der Spielkonzeption zu ändern, gab es für Union aber auch nach dem Rückstand nicht. Das Konzept, über schnelle Gegenzüge zu Chancen zu kommen, ging generell auf. Mehrere Male war Becker auf rechts durchgebrochen und bediente Awoniyi in der Mitte, die Zuspiele waren aber zu unpräzise. Über die klassische Union-Spezialität wäre hingegen beinahe der Ausgleich gefallen: Standards. Nach einem Freistoß von Bastian Oczipka brachte Robin Knoche den Ball per Kopf gefährlich aufs Tor, Manuel Neuer tauchte jedoch ab und verhinderte den Ausgleich (21.).

Alte Regel, vor allem wenn es gegen den FC Bayern geht: Vergebene Großchancen werden gnadenlos bestraft. Der Beleg: Eine Hereingabe von Joshua Kimmich verwertete der in die Startelf gerutschte Nianzou per Kopf zum 2:0 (25.). Es war das erste Tor des Franzosen für den FC Bayern und ein guter Hinweis darauf, ob die Bayern tatsächlich ersatzgeschwächt waren. Ein entscheidender Faktor nach den ersten 45 Minuten war hingegen im Kasten der Berliner zu finden: Andreas Luthe hatte nicht nur beim Gegentor einen schwachen Tag erwischt. Mit Unsicherheiten brachte er immer wieder seine Vorderleute in Bedrängnis. Der Abschluss eines in jeder Hinsicht gebrauchten Tags lieferte Luthe kurz vor dem Seitenwechsel: Den durchgebrochenen Robert Lewandowski brachte der Ex-FCA-Spieler im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der Gefoulte selbst gewohnt humorlos zum 3:0 (45.+1). Die Statistik nach der ersten Halbzeit: 72 Prozent Ballbesitz für die Bayern, die mit 357 Pässen fast dreimal so viele gespielt hatten wie die Gäste.

Nach dem 4:0 ließen die Bayern das Spiel auslaufen

Sollte jemand aus der Hauptstadt noch die Hoffnung auf ein Wunder gehegt haben – diese Hoffnung dürfte sich kurz nach Wiederanpfiff erledigt haben: Eine Hereingabe von Jamal Musiala über rechts verwertete Lewandowski aus fünf Metern zum 4:0 (47.). Für nennenswerte Akzente aus Berliner Sicht sorgten lediglich noch die Union-Fans, die „Das wird ne ganz enge Kiste“ skandierten, wahlweise auch – als Conference-League-Teilnehmer und an den FCB gerichtet – „In Europa kennt euch keine Sau“. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kontrollierte weiterhin das Spiel, schaltete aber sichtlich einen Gang zurück. 20 Minuten vor Schluss durften Müller, Kimmich und Sané vorzeitig den Arbeitstag beenden. Das Spiel erhielt endgültig die Note eines entspannten Auslaufens, zumindest aus Bayern-Sicht.