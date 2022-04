FC-Bayern-Pleite bei Villarreal: "Ehrlich, wir sind noch gut bedient"

Der FC Bayern reist mit einer Niederlage im Gepäck zurück vom CL-Viertelfinale aus Villarreal. Am Ende waren die Münchner mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Im Vorfeld war von "Losglück" die Rede, doch so mancher sah sich beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Villarreal und Bayern München eines Besseren belehrt. Mit einer knappen, aber verdienten 0:1-Niederlage machen sich die Gäste aus der Bundesliga zurück auf den Heimweg.

Jedoch verschwand der Serienmeister der Bundesliga mit einem Versprechen aus dem kleinen Stadion-Hexenkessel an der spanischen Ostküste. "Wir werden uns aufrappeln", versprach Thomas Müller kämpferisch mit Blick auf das Rückspiel am Dienstag.

Denn letztlich lässt sich festhalten, dass das "Gelbe U-Boot" trotz des Heimsieges ein bisschen an fahrlässiger Chancenverwertung gescheitert ist: Nach dem frühen 1:0 durch Arnaut Danjuma (9.) hatte Villarreal weitere gute Möglichkeiten, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

CL-Viertelfinale in Villarreal: FC Bayern hätte höher verlieren können

Doch weder ein knapp, aber zurecht nicht gegebenes Abseits-Traumtor (41.), ein gefährlicher Distanzschuss an den Pfosten (53.), einen Neuer-Patzer nahe dem Mittelkreis, der zum Schuss aufs verwaiste FCB-Tor führte (63.), noch eine dicke Konter-Gelegenheit (87.) konnten die Gastgeber zum zweiten Treffer nutzen.

Was aus Sicht der Truppe von Julian Nagelsmann nach einem mittelmäßigen Auftritt im Estadio de la Cerámica (Live-Ticker zum Nachlesen) somit positiv hervorgehoben werden kann, fasste Joshua Kimmich zusammen: "Wir müssen ehrlich sagen, dass wir mit dem 0:1 noch gut bedient sind", erklärte der Mittelfeldmotor angesichts der Topchancen des technisch und spielerisch agilen Europa-League-Siegers.

Für den FC Bayern war es die erste Auswärtsniederlage in der Champions League nach rund viereinhalb Jahren. Nagelsmann kündigte für das Wiedersehen in München (Dienstag, 12. April) an: "Wir werden ein anderes Gesicht zeigen." Zudem sei beim FC-Bayern-Coach die Erkenntnis gereift, dass Villarreal als Gegner eben kein Leichtgewicht ist - und "eine typisch spanische Mannschaft, die zocken kann."

Auch in der zweiten Champions-League-Partie des Abends behielt die iberische Mannschaft die Oberhand: Real Madrid setzte sich bei CL-Titelverteidiger FC Chelsea mit 3:1 durch.