„Viele Optionen haben wir nicht“ – Kompany reagiert auf Loch im Kader

Dass ausgerechnet an dieser Stelle der Kader der Münchner ein Ende findet, hatten sich die Chefplaner Max Eberl und Christoph Freund vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können. Vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, Sky) ist es nun aber so weit: Links hinten drückt der Fußballschuh. Alphonso Davies und Hiroki Ito sind der bemitleidenswerten Kategorie der Langzeitverletzten zuzuordnen, vergangene Woche verletzte sich Raphael Guerreiro an der Rippe und unlängst musste auch noch Josip Stanisic angeschlagen vom Feld. Seine Knieverletzung wird wohl erst Mitte Oktober wieder ausgeheilt sein. Einen Linksverteidiger Nummer fünf haben die Bayern nicht in ihrem Kader stehen.

Wahrscheinlich aber wird Trainer Vincent Kompany auch am Samstag einen Namen links unten auf die Taktiktafel (oder die Power-Point-Präsentation) schreiben. Wahrscheinlich steht dann dort „Konny“ geschrieben. Konrad Laimer nämlich beackerte auch gegen den FC Cheslsea nach der Auswechselung von Stanisic die linke Seite. Der eingewechselte Sacha Boey übernahm dafür den Part auf der rechten Seite und interpretierte seine Rolle derart gut, dass die Fans 20 Monate nach seiner Verpflichtung erstmals das Gefühl hatten, der Klub hätte die 30 Millionen Ablöse möglicherweise doch ganz gut investiert.

„Viele Optionen haben wir nicht“, sagt Kompany zum möglichen Einsatz von Boey. Eine weitere aber immerhin bietet sich doch noch an. Vergangene Woche kam Tom Bischof gegen den Hamburger SV zu seinem Ligadebüt für die Münchner und spielte: links hinten. Ausschließen mag Kompany nicht, dass es gegen Hoffenheim zu einer Wiederholung kommt: „Alles ist möglich“. Zumal es gegen Hoffenheim und somit jenen Klub geht, von dem der etatmäßige Mittelfeldspieler nach München gewechselt ist.

Konkret werden wollte der Trainer nicht, fand es aber „gut, dass wir über das Personal reden und nicht über etwas Größeres“. Niederlage etwa. Oder einen gestörten Betriebsfrieden. Soll es ja auch schon in München gegeben haben. Derzeit aber befindet sich die Mannschaft in der angenehmen Situation, sich ausschließlich um das Fortführen einer positiven Serie kümmern zu müssen. Bislang hat das Team sämtliche Spiele dieser Saison gewonnen. Hart gearbeitet hätte man, „um sich dieses Momentum zu verdienen“, sagt Kompany. Allerdings verfüge auch Hoffenheim über dieses nur schwer zu greifende „Momentum“. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen darf der Start als gelungen gelten. Daher werde man das Spiel nicht anders angehen als jenes gegen Chelsea, so Kompany. Die Hoffenheimer dürften sich etwas anderes wünschen.