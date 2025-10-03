Eintracht Frankfurt: Bayern-Jäger für einen Tag

Auch Frankfurt feiert sein Oktoberfest. Auf dem großen Parkplatz neben dem Waldstadion, im Schatten der Arena, steht ein Festzelt, in dem alles den bayrischen Bräuchen nachempfunden ist. Vom Maßkrug bis zur Tracht. Am Samstagabend werden sich nun unweigerlich Fußballfans und Feiervolk auf der Anreise zum Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München (18.30 Uhr, Sky) begegnen. Was ja irgendwie passt, weil im Stadtwald besonders oft und laut der Klassiker gesungen wurde, wonach den Bayern die Lederhosen auszuziehen sind.

Dafür muss gar nicht die Rückschau in den 70er-Jahre herhalten, als Sepp Maier und Franz Beckenbauer irgendwann keine Lust mehr verspürten, sich in Frankfurt eine Packung abzuholen. In den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen gelangen den Hessen gegen den Branchenprimus immerhin drei Siege. 2019 und 2023, spielte sich die Eintracht bei 5:1-Triumphen in einen Rausch, der die damaligen Trainer Niko Kovac und Thomas Tuchel nachhaltig beschädigte.

Im Vorjahr boten die Teams ein attraktives Spiel

Noch in guter Erinnerung ist auch das wilde 3:3 aus dem Vorjahr, als Torjäger Omar Marmoush eine Gala hinlegte. Ein solcher Coup kann nur gelingen, wenn die Eintracht ihre Grenzen verschiebt. Aber hat nicht Trainer Dino Toppmöller nach der Lektion in der Champions League bei Atletico Madrid (1:5) genau das angekündigt? Seine Rasselbande muss sich vor allem defensiv stabilisieren, wenn es nicht die nächste Abreibung geben soll.

Die Liga lechzt am siebten Spieltag nach mehr Spannung. Für Vorstandsboss Axel Hellmann wachsen die Erwartungen schneller als so manch Wolkenkratzer der Bankenstadt in den Himmel. Auf der Saisoneröffnungspressekonferenz widersprach der Strippenzieher vehement der Vermutung, die Adlerträger könnten erster Bayern-Verfolger sein.

Er wisse, wie weit die Budgets auseinanderliegen und auch auf dem Rasen „sieht man da schon ein paar Unterschiede“. Man werde die Münchner in einem Spiel immer mal packen können, „aber über die gesamte Saison wird’s schwer.“ Sollte heißen: Frankfurt ist Bayern-Jäger für einen Tag.

Die Eintracht vermeldete für die Saison 2023/24 mit 390,5 Millionen Euro zwar einen Rekordumsatz, aber bei den Bayern waren es in derselben Spielzeit 951,5 Millionen Euro. Bei der SGE betrug der Personalaufwand 141,4 Millionen Euro, beim FCB summieren sich die Gehälter für alle Angestellten auf 396,5 Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt ist für junge Spieler äußerst attraktiv

Auch Sportvorstand Markus Krösche hütet sich vor einer Kampfansage, auch wenn sich die Teams duellieren, die auf internationaler Bühne zuletzt am erfolgreichsten waren. Generell sei man in einem völlig anderen Spielermarkt unterwegs. Fertige Stars wie Luiz Diaz für 70 Millionen Euro zu verpflichten, ist für den Europa-League-Sieger 2022 unmöglich, der sich schon strecken musste, um Ritsu Doan und Jonathan Burkardt für jeweils mehr als 20 Millionen Euro zu holen.

„Als Eintracht Frankfurt haben wir eine Marke für junge Spieler geschaffen“, erklärt Krösche. Beispielhaft stehen Randal Kolo Muani, Marmoush oder Ekitiké dafür, dass in der Mainmetropole gerade Topstürmer gut gedeihen. Doch können die nicht gehalten werden, wenn die Großklubs locken. Und Jungstars sind immer mal wieder Schwankungen unterlegen. Am besten in Form ist Can Uzun, der in jedem Bundesligaspiel getroffen hat. Aber ein herausragender Einzelspieler wird nicht reichen, um den Bayern ein Bein zu stellen. Wenn doch, hebt das auch beim Frankfurter Oktoberfest die Stimmung.