Champions League: Nur bitte dieses eine Los nicht

Ausgerechnet vor den wichtigsten Wochen des Jahres taumelt der FC Bayern. Und trotzdem ist er einer der Top-Favoriten auf den Triumph in der Champions League. Nur auf ein Los kann man gut verzichten.

Die Aussage hat es mittlerweile in den Stand einer Phrase geschafft. Gleichwertig neben immer richtigen Sätzen wie jenem, dass der nächste Gegner immer der schwerste ist oder der Weisheit, dass es nur dann Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift (oder der VAR eingreift). Seit Jahren gefallen sich Sportler darin vor Auslosungen zu betonen, dass es keinen Wunschgegner gebe und man es ja sowieso nicht ändern könne. Gilt genauso bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften wie auch in der Fußball Champions League.

"Es gibt keinen Wunschgegner", sagte denn auch Bayerns Jamal Musiala mit der Erfahrung von 19 Lebensjahren nach dem 7:1-Sieg gegen Salzburg im Achtelfinale. Musiala formulierte nach einem imposanten Sieg und ohne das Wissen, wer denn den Münchnern noch alles ins Viertelfinale folgt.

Champions League: Niemand hätte etwas gegen ein wenig Bayerndusel

Eine Woche später ließe sich sehr wohl festhalten, dass es möglicherweise die ein oder andere Paarung gibt, die man aus bajuwarischer Sicht bevorzugen würde. Zum einen ließ das zwischenzeitige 1:1 in Hoffenheim erahnen, dass die Bayern noch nicht wieder jene vor Kraft und Spielwitz strotzende Mannschaft sind, die sie im vergangenen Herbst waren und zum anderen befinden sich zwei Teams in der Verlosung, die wahlweise unter die Kategorie "Losglück" oder "Bayerndusel" fallen würden, falls es zum Aufeinandertreffen kommen sollte.

Dass sich Villarreal gegen Juventus Turin durchsetzen würde, war nicht zu erwarten und wer die faden Auftritte Benfica Lissabons in der Vorrunde gegen den FC Bayern gesehen hatte (0:4, 2:5), hätte nicht geglaubt, dass sich dieses Team gegen Ajax Amsterdam würde durchsetzen können. Taten sie allerdings. Und so kommt es, dass sich in den Kreis der sechs üblichen Verdächtigen (Bayern, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid und Real Madrid) zwei Außenseiter gespielt haben. Sollten die Münchner bei der Auslosung am Freitag tatsächlich einen der beiden Gegner zugeteilt bekommen, wird man natürlich geschäftsmäßig mitteilen, dass sich im Viertelfinale die besten Mannschaften Europas befinden und es keine leichten Gegner gebe.

Jürgen Klopp befindet sich derzeit mit dem FC Liverpool in einer absoluten Hochphase. Foto: Ian Walton, dpa

Gleichwohl müssten die Bayern auch nicht den verbalen Rückzug antreten und sich in die Außenseiterrolle begeben, wenn es anders kommt – mit einer Ausnahme. Der FC Liverpool befindet sich derzeit in derart fulminanter Form, dass kaum ein Team gerne gegen die Klopp-Elf antreten würde – außer zu Schulungszwecken.

Der Traditionsklub hatte sich seine Schwächephase praktischerweise schon im vergangenen Herbst genommen, mittlerweile aber den Vorsprung von Manchester City an der Tabellenspitze von elf Punkten auf einen reduziert. Bis Anfang April dürften sich die Amplituden Bayerns und Liverpools noch nicht in derart angeglichen haben, als dass ein ausgeglichenes Duell zu erwarten wäre, zumal die Münchner in den kommenden Wochen in Niklas Süle auf ihren zuletzt stabilsten Innenverteidiger wegen eines Muskelfaserrisses verzichten müssen.

Abgesehen von Liverpool aber strahlt keine Mannschaft jene Selbstsicherheit aus, die es normalerweise braucht, um sich mit europäischen Meriten zu zieren. Real findet sich zwar dank der Heldentaten des Karim Benzema im kurzzeitigen Gefühl der Unbesiegbarkeit, sollte es in seiner derartigen Form aber nicht sein. Atletico Madrid spielt unter Diego Simeone weiterhin Atletico-Madrid-Fußball, allerdings nicht mit der gleichen Vehemenz wie vor wenigen Jahren noch. Manchester City hat zehn Punkte seines Vorsprunges an der Spitze der englischen Liga verloren und Pep Guardiola scheint abermals mit seinem Team genau dann aus dem Tritt zu kommen, wenn es am unangebrachtesten ist. Chelsea schließlich hat mit den Sanktionen rund um den Verein zu kämpfen und spielt abseits davon einen zwar kontrollierten aber kaum inspirierten Fußball.

Mag auch der FC Bayern etliches an Vorsprung an der Tabellenspitze verloren haben, noch führt er sie mit vier Punkten vor den Dortmundern an. Lediglich ein Gegner erscheint übermächtig. Der Rest: Es gibt keine schlechten Gegner im Viertelfinale. Aber machbare.