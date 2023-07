Abgang durch die Hintertür: Manés Abschied ist beschlossen

Der einstige Wunschspieler hat sich schon von der Mannschaft verabschiedet. Künftig wird er an der Seite eines weiteren ehemaligen Weltstars spielen.

Vor rund einem Jahr wurde für Sadio Mané beim FC Bayern der größtmögliche rote Teppich ausgerollt. Der Transfer des Senegalesen vom FC Liverpool nach München sei ein Zeichen an die Konkurrenz, aber auch ein Signal für die Bundesliga. Die Dimensionen konnten gar nicht groß genug sein. Ein Jahr später wird der 31-Jährige den FCB und den europäischen Fußball durch die Hintertür verlassen.

Der Transfer zum saudischen Klub Al-Nassr ist zwar noch nicht offiziell durch, aber letztlich beschlossene Sache, Mané hat die Mannschaft schon verlassen. Den Transfer von Tokio nach Singapur, wo die Mannschaft von Thomas Tuchel die zweite Hälfte der Asien-Tour absolvieren wird, hat Mané nicht mehr mitgemacht.

Geht davon aus seine Karriere nicht in Europa zu beenden: Cristiano Ronaldo. Foto: -/AP, dpa

Bei Al-Nassr wird Mané mit Cristiano Ronaldo zusammenspielen

Stattdessen geht es nach Saudi-Arabien, wo der einstige Weltklassespieler beim staatlich alimentierten Klub Al-Nassr in Cristiano Ronaldo auf einen weiteren, einstigen Weltklassespieler treffen wird. In der zweitklassigen Saudi-Liga wird es sehr wahrscheinlich besser laufen als in München, wo Mané vor allem in der zweiten Saisonhälfte in allen Belangen enttäuschte. Nur eines seiner sieben Bundesliga-Tore gelang ihm nach Jahreswechsel, das Saisonfinale in Köln verfolgte er komplett von der Bank aus.

In Saudi-Arabien wird er sich mit einem kolportieren Jahresgehalt von 40 Millionen Euro über den frustrierenden Abschied aus Europa hinwegtrösten können. Der FC Bayern erhält mit 30 Millionen Euro fast die Ablösesumme, die er vor einem Jahr an Liverpool zahlte und spart sich zudem das Gehalt von 20 Millionen Euro. Das soll bekanntlich in neue Wunschspieler investiert werden. Der Wunschtransfer des Sommers 2023 heißt Harry Kane. Der Engländer soll für knapp 100 Millionen Euro kommen, in etwa das Gehalt von Mané bekommen und ein Zeichen an die Konkurrenz, aber auch ein Signal für die Bundesliga sein. Die Dimensionen können gar nicht groß genug sein.

