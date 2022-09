Ersatzspieler glänzen: Die nächste Hoffnung der Konkurrenz erlischt

Bisher war noch fraglich, wie sich die Neuzugänge des FC Bayern in die Mannschaft einbringen. Nun ist klar: Die Konkurrenz sollte nicht auf Eingewöhnungsprobleme bauen.

Als Mathys Tel den Ball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wohltemperiert ins Tor schlenzte, war die nächste Hoffnung zunichtegemacht. Nicht etwa, dass mit einer Niederlage des FC Bayern beim Drittligisten Viktoria Köln zu rechnen gewesen wäre – aber hinter der Tauglichkeit der bisherigen Ergänzungsspieler stand bislang eben ein Fragezeichen. Nach dem 5:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde ist es umgehend gegen ein Ausrufezeichen auszutauschen.

Trainer Julian Nagelsmann hatte gegen Köln nicht nur dem erst 17-jährigen Tel einen Platz in der Startformation zugewiesen, auch Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und Josip Stanisic durften in dieser Saison erstmals von Beginn an spielen. Sie alle versahen ihre Aufgaben zuverlässig und jeder deutete an, weshalb er in dieser Saison noch wichtig werden könnte. Am hervorstechendsten waren selbstverständlich die Tore Tels und Gravenberchs, letztlich imposanter aber war, wie selbstverständlich sich die Neulinge in die Mannschaft einfügten.

Video: SID

Sollte die Hoffnung der Konkurrenz also in die Richtung gegangen sein, dass die mangelnde Kaderdichte der Münchner für einige Punktverluste sorgen könnte, dürfte diese verpufft sein. „Wenn Sie sich unsere Trainingseinheiten anschauen: Die sind wirklich besser als manche Bundesliga-Spiele“, frohlockte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie.

FC Bayern gegen Viktoria Köln: Leon Goretzka meldet sich eindrucksvoll zurück

Zusätzlich freuten sich die Bayern über zwei gelungene Wiedereingliederungsmaßnahmen. So wirkte Leon Goretzka erstmals nach seiner Knie-Operation wieder für einige Minuten mit (und erzielte prompt ein Tor) und auch Eric Maxim Choupo-Moting feierte nach einer Nierenstein-OP sein Saisondebüt, womit die Münchner nun auch wieder einen Mittelstürmer klassischer Bauart zur Verfügung haben.

Es läuft derzeit recht wenig gegen die Bayern (nimmt man die Chancenverwertung aus) und möglicherweise ist das die letzte Hoffnung der Konkurrenz: So engagiert lässt sich das doch keine ganze Saison durchziehen. Andererseits: Warum eigentlich nicht?

