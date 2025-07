Koa Finale dahoam: Warum der FC Bayern international enttäuscht

Solche Geschichten schreibt der Sport ja gerne. Heroen vergangener Tage bestreiten ihre letzten großen Spiele, vollbringen wundersame Taten und unterstreichen ihre Bedeutung, ehe sie sich würdevoll von der ganz großen Bühne verabschieden. Obgleich Thomas Müller im Rückspiel gegen Inter Mailand (2:2) einige Gelegenheiten bekam, die Reihe seiner Verdienste für den FC Bayern München fortzusetzen, der Sport schrieb diesmal eine andere Geschichte. Eine von einem Abgang ohne Happy End. Müllers 163. Champions-League-Spiel war das letzte im Trikot des FC Bayern. Ob weitere bei einem anderen Klub hinzukommen, das ließ der 36-Jährige offen wie seine gesamte Zukunft. „Die Planung kenne ich noch nicht. Ich habe auch nichts vorangetrieben. Es ist auch völlig egal“, sagte er nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale.

Müller ackerte und rackerte, bewegte sich zwischen den Linien, bereitete Abschlüsse vor, hatte selbst drei aussichtsreiche Chancen. Doch im Herbst seiner Karriere müllert er den Ball eben nicht mehr fortwährend ins Netz. Mitunter hätte man sich Harry Kane in Müllers Position vor dem Tor gewünscht. Der Engländer dokumentierte bei der 1:0-Führung seine außergewöhnlichen Vollstreckerqualitäten, während Müller in der Nachspielzeit per Kopf den Ball in Torwart Yann Sommers Arme schubste.

Thomas Müller erlebt im Finale dahoam seinen größten Champions-League-Moment

Müller wirkte erstaulich gefasst nach dem bitteren Ende seiner Königsklassen-Ära im Bayern-Trikot. „Ich habe heute keine sentimentalen Emotionen parat“, sagte er im Nachgang. Lediglich als der harte Kern der Bayern-Fans im Oberrang des Giuseppe Meazza Stadions eine Huldigung anstimmte, habe „der Körper reagiert“, so Müller. „Da kam ein leichter Anflug von Gänsehaut. Ich habe eine enorme Wertschätzung gespürt.“ Eine Wertschätzung, die er im Verein nicht mehr bekam. Sein Vertrag wird nicht verlängert, mit dem FC Bayern verpasste er das zweite Finale dahoam. Im ersten, 2012 gegen den FC Chelsea, hatte er einen seiner größten Champions-League-Momente erlebt. Zwar verlor er mit München das Endspiel, doch brachte er die Arena mit seinem Führungstor zwischenzeitlich zur Explosion.

Den Titeltraum beendete einst Didier Drogba mit seiner Kopfballwucht, diesmal der ehemalige Bayer Benjamin Pavard. Zwei Gegentore nach Eckstößen, innerhalb weniger Minuten, das erinnerte ans Finale 1999 in Barcelona. Bayern jedoch stand nicht im Finale, das Aus kam in der Runde der letzten Acht. Sportvorstand Max Eberl bemühte sich, den Schaden kleinzureden. Cleverer müsse man sich künftig verhalten, befand der 51-Jährige. Er vermisste teils die defensive Absicherung und verwies auf das Hinspiel gegen Inter, als die Bayern nach Müllers 1:1 sich das für die Endabrechnung entscheidende 1:2 fingen. „Das sind Learnings, die wir gemacht haben“, sagte Eberl.

Nach Aus in der Champions League: Joshua Kimmich wird in seiner Kritik deutlich

Deutlicher wurde Joshua Kimmich, der einmal mehr verkraften musste, dass der FC Bayern mit ihm in der Schaltzentrale bislang keine großen Titel geholt hat. Kimmich konstatierte: „Es ist zu oft der Fall, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen, obwohl wir das Gefühl haben, die bessere Mannschaft gewesen zu sein.“ Zu selten münzt der FC Bayern spielerische Überlegenheit und ein Chancenplus in ein erfolgreiches Ergebnis um.

Von den vergangenen acht Spielen gewann der FC Bayern nur drei. Kimmich mahnte, man müsse diesen Trend stoppen, da sonst selbst die Meisterschaft in Gefahr geraten könnte. Bayer Leverkusen hat sechs Punkte Rückstand auf die Münchner. Sollten diese beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nicht gewinnen, würde an der Säbener Straße wohl alles infrage gestellt werden. Tenor: Nicht einmal mehr in der Liga überzeugt der FC Bayern - nachdem er schon in der Champions League nicht über die selbst auferlegte Pflicht hinauskam.

Bei den Niederlagen gegen Aston Villa (0:1), den FC Barcelona (1:4), Feynoord Rotterdam (0:3) oder im Hinspiel gegen Inter (1:2) traten die Probleme der Münchner offen zutage. Im Achtelfinale gegen Celtic Glasgow wandelte der FC Bayern ebenfalls am Abgrund. International verkörpert die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany weder defensiv noch offensiv Weltklasse. Und national lässt er nach einer weiteren Spielzeit ohne DFB-Pokaltitel sogar in der Liga Souveränität vermissen. Welche personellen Konsequenzen sich daraus ergeben, ob Eberl, Kompany oder Stars zur Disposition stehen, das werden die nächsten Wochen zeigen. Beim FC Bayern hängt viel davon ab, welche Geschichten der Sport noch so schreibt.