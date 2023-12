Kane – und sonst? Der FC Bayern benötigt dringend Verstärkungen

Mit einem Arbeitssieg in Wolfsburg schleppen sich die Münchner in die Weihnachtspause. Ruhig wird es über die Feiertage allerdings weniger werden. Dafür ist die Personallage zu angespannt.

Einen weiteren Beweis seiner Schaffenskraft hätte Harry Kane eigentlich nicht liefern müssen. Tat er aber doch. 100 Millionen Euro hatte der FC Bayern München im Sommer in die Hand genommen, um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft von der Insel aufs Festland zu holen. Zweifel, ob diese Investition klug war, bestehen rund fünf Monate später längst nicht mehr. Beim 2:1-Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg erzielte der 30-Jährige seinen 21. Ligatreffer im 15. Spiel. Eine außergewöhnliche Bilanz. Einmal mehr offenbarte der Engländer, dass sein Repertoire weit über das eines schnöden Vollstreckers hinausgeht. Zwar reichte sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 nicht an das 56-Meter-Traumtor gegen Darmstadt heran, doch bezeugte es seine feine Schusstechnik.

Im Nachgang betonte der geerdete Goalgetter, was ihn derzeit antreibt. "Bayer Leverkusen pusht uns", sagte Kane. "Sie haben ein starkes Team, sie spielen richtig guten Fußball, sie haben einen großartigen Coach." Aber, so räumte Kane ein: "Wir haben immer noch einiges mehr im Tank." Wobei genau dies dem FC Bayern dieser Tage nicht attestiert werden kann. Wie wenige Tage zuvor gegen den VfB Stuttgart schickte Trainer Thomas Tuchel sein letztes Aufgebot aufs Feld. Ohne Kimmich, Goretzka, Gnabry, Coman oder Mazraoui schleppten sich die Münchner zur Erfüllung der Pflicht. Zumindest wahrten sie den Abstand zu Leverkusen, das beeindruckend locker durch die Liga tänzelt, ohne Niederlage in die Weihnachtspause ging und vier Punkte Vorsprung auf den Serienmeister hat.

Zwei von drei Titeln sind für den FC Bayern noch möglich

Nach der letzten Kraftanstrengung dieses Jahres richteten die Bayern-Verantwortlichen sogleich den Blick auf die nächsten Wochen. In denen wollen sie sich für die Zeit rüsten, in der über Titel und Trophäen entschieden wird. Das Pokal-Aus gegen den Drittligisten Saarbrücken schmerzt weiterhin, auch die Niederlage gegen Frankfurt tat weh, in Summe aber dürfen die Münchner zufrieden sein, wie sie sich mit ihrem teils selbst verschuldeten Rumpfkader in die Weihnachtspause gerettet haben. Ohne Kane stünden die Bayern nicht dort, wo sie jetzt stehen. In der Meisterschaft und in der Champions League besitzen sie Titelchancen.

Ob Geschichtsträchtiges glückt, hängt allerdings von Transfergeschick ab. Tuchel betonte, man werde versuchen, die Mannschaft im Winter zu verstärken. "Aber das ist nicht leicht. Und ich weiß nicht, ob uns das gelingt." Weil der Wintertransfermarkt "noch mal ein bisschen komplizierter als der Sommer" sei, rechnet der 50-Jährige damit, kaum Spieler zu bekommen, "von denen wir zu 100 Prozent überzeugt sind – sowohl von der Persönlichkeit als auch von der Qualität". Erneut stellte er sich auf ein zähes Ringen ein. "Dass wir das ganze Paket bekommen: Das wird eine große Aufgabe. Da brauchen wir alle ein bisschen Geduld und Zuversicht. Ansonsten werden wir weiter die pushen, die wir haben."

Auf Harry Kane ist Verlass

Unter erschwerten Bedingungen versuchen Sportdirektor Christoph Freund und Tuchel nun jene Lücken im Kader zu schließen, die sie im August nicht geschlossen bekamen. Bedarf besteht in der Innenverteidigung, auf der rechten Abwehrseite und im defensiven Mittelfeld. Dass die Probleme der Münchner bekannt sind, dürfte in den kommenden Wochen Transferverhandlungen mit anderen Klubs erschweren und Preise hochtreiben. Zudem hat sich die Lage bei etwaigen Wunschlösungen verändert. Der Portugiese João Palhinha (FC Fulham) hat seinen Vertrag in London mittlerweile verlängert; der Franzose Pierre Kalulu (AC Mailand) ist nach einer Oberschenkel-Operation frühestens im März wieder spielfähig. Und Ronald Araujo (FC Barcelona) werden die Bayern laut Sky gar nicht oder frühestens im Sommer verpflichten können.

Zumindest im Sturm haben die Münchner keine Sorgen. Auf Harry Kane war bislang immer Verlass.